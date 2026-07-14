ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μνημόνιο Συνεργασίας AKTOR - ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής
Επιχειρήσεις
16:47 - 14 Ιουλ 2026

Μνημόνιο Συνεργασίας AKTOR - ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος AKTOR και η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός σύνθετου τουριστικού συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών στη Σάνη Χαλκιδικής που προγραμματίζει να αναπτύξει η ONYX με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 400 εκ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής», ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά projects που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια στην Βόρεια Ελλάδα. Το έργο θα αναπτυχθεί εντός ιδιόκτητης έκτασης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων, τουριστικές κατοικίες, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, έργα υποδομής, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και κάθε συναφή εγκατάσταση.

Ο Όμιλος AKTOR θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία του έργου, τον έλεγχο των μελετών από πλευράς πληρότητας και κατασκευασιμότητας (constructability review), την εκπόνηση προτάσεων βελτιστοποίησης της αξίας του έργου (Value Engineering – VE), καθώς και τη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος και της συνολικής στρατηγικής υλοποίησής του («Προκατασκευαστική Φάση του Έργου – Early Contractor’s Involvement (ECI)».

Επιπρόσθετα και κατόπιν ολοκλήρωσης του ανωτέρω, ο Όμιλος AKTOR θα αναλάβει την εκτέλεση των κύριων κατασκευαστικών εργασιών μέχρι την αποπεράτωσή του και τη θέση του σε λειτουργία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας
Ειδήσεις

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας

AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas
Επιχειρήσεις

AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas

Στρατηγική συμφωνία Motor Oil - AKTOR για το 50% της Διώρυγα Gas
Επιχειρήσεις

Στρατηγική συμφωνία Motor Oil - AKTOR για το 50% της Διώρυγα Gas

Εξάρχου στον Economist: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης
Επιχειρήσεις

Εξάρχου στον Economist: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/07/2026 - 16:50

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:47

Μνημόνιο Συνεργασίας AKTOR - ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:42

Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:38

Motor Oil: Έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 στο diesel έως τον Αύγουστο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 16:31

ΔΕΗ: Στο 5,05% η συμμετοχή της Capital Group

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:30

Greek Space Tech Forum 2026: Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που παρέχει στη χώρα η δραστηριοποίηση στο διάστημα

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:21

Goldman Sachs: Εκτόξευση κερδών 78% και ιστορικό ρεκόρ στις συναλλαγές μετοχών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:19

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας λόγω τεχνικών εργασιών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:13

Κομισιόν για αντιδράσεις Τουρκοκυπρίων στον διορισμό Φίτο: Θα συνομιλήσει και με τις δύο κοινότητες του νησιού

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:06

ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 15:57

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/07/2026 - 15:56

ΔΑΑ: Πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία των αεροδρομίων άνω των 30 εκατ. επιβατών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 15:48

SMERC: Επενδύει €22 εκατ. στον Όμιλο Πλακεντία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 15:43

Prodea: Πληρωμή τόκων ύψους €2,89 εκατ. για το Πράσινο ΚΟΔ

Οικονομία
14/07/2026 - 15:39

Παπαθανάσης: 2,56 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε νέους διδακτορικούς

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:33

Γερμανική Πολεμική Αεροπορία: Η ρωσική απειλή επιβάλλει νέες αγορές αμερικανικών F-35

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:13

Φωτιά στο Αλιβέρι: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 14:55

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα μοντέλα SEAT & CUPRA

Πολιτική
14/07/2026 - 14:55

Ανεξαρτητοποιήθηκε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 14:46

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 14:43

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 14:26

«Μοναδικές εκπλήξεις, πλούσια δώρα, αξέχαστες εμπειρίες» - Oι νικητές του Instant Win μιλούν για τη νέα εποχή της Allwyn

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 14:08

Μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για την ανάδειξη της νέας ελληνικής δραματουργίας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL

Υγεία
14/07/2026 - 14:03

Τη Χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Οικονομία
14/07/2026 - 13:58

Πιερρακάκης: Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών να μετατραπεί σε ανάπτυξη

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:54

Συμφωνεί ο Μητσοτάκης με τον δήμαρχο Άργους;

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:51

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:36

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 13:32

Συνεχίζεται η «αλματώδης» άνοδος στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $87 το Brent

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ