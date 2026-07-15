Η στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

Η ομιλία του Ευάγγελου Μυτιληναίου στη Γενική Συνέλευση της Metlen τεκμηριώνει ότι η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε κάποιους επιχειρηματικούς κλάδους της βαριάς βιομηχανίας που μέχρι σήμερα δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς. Στη μεταλλουργία, την άμυνα, την αποθήκευση ενέργειας· κλάδοι που απαιτούν μεγάλες επενδύσεις, αλλά έχουν και σημαντικό όφελος για την ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και κοινωνικό αποτύπωμα. Ακόμη περισσότερο, όμως, ενισχύουν την ενεργειακή επάρκεια και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας.

Με αυτή την ομιλία, ο κ. Μυτιληναίος υπενθύμισε στους μετόχους του και στην αγορά ότι δεν είναι απλώς μια μεγάλη ενεργειακή εταιρεία, αλλά κυρίως ένας όμιλος βαριάς βιομηχανίας, με σημαντική ισχύ τόσο στα μέταλλα, όσο και στις εξειδικευμένες κατασκευές. Ο ίδιος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε πάντα μια πρώιμη αίσθηση, ένα ένστικτο για την μελλοντική κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας. Η προσήλωσή του στη βιομηχανία και στις πρώτες ύλες δεν μειώθηκε ούτε όταν έγινε κορυφαίος παραγωγός ενέργειας.

Και στην Γενική Συνέλευση της Metlen, ανακοίνωσε ότι η στρατηγική του θα ισορροπήσει ξανά μεταξύ ενέργειας και μεταλλουργίας. Ανακοίνωσε επενδύσεις στο εργοστάσιο της Αλουμίνιον της Ελλάδος – ουσιαστικά διπλασιασμό του εργοστασίου ραφιναρίας αλουμίνας –, αλλά και στην παραγωγή γαλλίου, στην οποία διαθέτει μοναδικό ευρωπαϊκό πλεονέκτημα.

ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ

Ο κ. Μυτιληναίος δεν εγκατέλειψε τις επενδύσεις στην ενέργεια, αλλά εξήγησε ότι η επένδυση προσανατολίζεται προς τις μπαταρίες. Ήδη ξεκινάει η λειτουργία του μεγαλύτερου πάρκου μπαταριών στη Θεσσαλία· μια επένδυση που ίσως θεωρείται διστακτική από ορισμένους αναλυτές, επειδή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα μπορούσε να είναι.

Και εδώ, όμως, ο κ. Μυτιληναίος δίνει μια εξήγηση. Το πρόβλημα δεν είναι πόσα χρήματα θα επενδύσεις σε μπαταρίες, αλλά στο τι μπορεί να προσφέρουν σήμερα οι μπαταρίες σε σύγκριση με το τι θα μπορούν να προσφέρουν αύριο και μεθαύριο. Και αυτό καθορίζει το μέγεθος της επένδυσης. Δυστυχώς, σήμερα η τεχνολογία αποθήκευσης ρεύματος σε μπαταρία είναι περιορισμένη· κρατάει το ρεύμα για δυο ή τέσσερις ώρες, όχι περισσότερο.

Συνεπώς, ούτως ή άλλως, είτε έχεις μπαταρίες είτε όχι, δυο ή τέσσερις ώρες μετά την παύση λειτουργίας των φωτοβολταϊκών, οι μπαταρίες σου θα αδειάσουν και θα χρειαστεί να κάψεις φυσικό αέριο με μεγάλο κόστος για να έχεις ρεύμα το βράδυ. Το καλό είναι ότι η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα και σύντομα οι μπαταρίες θα διαρκούν τέσσερις ώρες, ενώ σε ένα μέσο χρονικό ορίζοντα θα έχουν διάρκεια οκτώ ώρες, συνεπώς καλύπτεσαι για όλη τη νύχτα και τότε, πράγματι, μειώνεις σημαντικά το κόστος και για την εταιρεία παραγωγής και για τον καταναλωτή.

Με λίγα λόγια, η επένδυση σε πάρκα μπαταριών πρέπει να γίνει σταδιακά, γιατί αλλιώς, αν επενδύσεις τώρα στις σημερινής τεχνολογίας μπαταρίες, είναι πεταμένα λεφτά χωρίς όφελος. Και έτσι εξηγείται γιατί η Metlen δεν επενδύει περισσότερο τώρα, αλλά επενδύει σταδιακά σε αυτό το αντικείμενο.

ΆΜΥΝΑ

Αναφέρθηκε επίσης o κ. Μυτιληναίος, στην M Technologies, τον βραχίονα της Άμυνας της εταιρείας. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξία των επενδύσεων στην άμυνα και στην δυνατότητα του αμυντικού hub του Βόλου να αξιοποιήσει θεαματικά αυτή τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής δυνατότητας.

Ο τομέας της άμυνας θα απορροφήσει σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια και θεωρείται για την ελληνική οικονομία ένας από τους τομείς που μπορούν να επιταχύνουν σημαντικά, όχι μόνο το ρυθμό ανάπτυξής της, αλλά και την διεθνή ισχύ της χώρας. Και ο όμιλος Metlen έχει προοπτικές πολύ υψηλής απόδοσης από αυτόν τον τομέα.

Ξεκαθαρίζοντας όλα αυτά στους μετόχους του, ο κ. Μυτιληναίος επιβεβαίωσε την προσήλωση του στη βιομηχανία και παρουσίασε, για μια ακόμη φορά στην επιχειρηματική του πορεία, μια οραματική στρατηγική. Θα μου πείτε, ποιους αφορούν αυτά που λέει ένας επιχειρηματίας στη Γενική του Συνέλευση πέραν των μετόχων του;

Τους πάντες. Δηλαδή, και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο αντιλαμβάνεται πού πρέπει να οδηγήσει την ελληνική παραγωγή και τους Έλληνες επιχειρηματίες – μικρούς και μεγάλους – για τους τομείς που πρέπει να επενδύσουν, αλλά και τους νέους Έλληνες επιστήμονες για τους αναπτυσσόμενους κλάδους, στους οποίους πρέπει να στοχεύσουν.

Μπορεί η παραγωγή Γαλλίου να είναι ένα μοναδικό προνόμιο της Metlen, αφού προέρχεται από το αλουμίνιο, όπως και η εξαγωγή μετάλλων από απόβλητα, τομέα στον οποίο η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά σε έρευνα και τεχνολογία, εφευρίσκοντας δικές της αποδοτικές μεθόδους παραγωγής·τα υπόλοιπα, όμως, δηλαδή ο τομέας της αποθήκευσης ενέργειας, η συμπαραγωγή στην άμυνα και η κατασκευή Data Centers, αφορούν κλάδους ολόκληρους. Κλάδους που μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν πολλές μικρές επιχειρήσεις, αλλά που πλέον θα μεγεθυνθούν και θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ, θέσεις εργασίας – εξειδικευμένες και μη –, καθώς και προοπτικές κερδοφορίας σημαντικές για όσους ασχοληθούν.

Με λίγα λόγια, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος εξήγησε με απλό, τεκμηριωμένο και σαφή τρόπο ότι παρουσιάζεται μία μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα τόσο στην ενέργεια, με έμφαση στην αποθήκευση της σε μπαταρίες, όσο και στην άμυνα με συμπαραγωγές, στα Data Centres, αλλά και στη μεταλλουργία – σε μια εποχή που η πλειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχει μόνο ο τουρισμός και η εστίαση.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2026