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Aktor: Ξεκινά η διαδικασία για το ομόλογο €300 εκατ. μετά την ΑΜΚ €2,23 δισ.
Επιχειρήσεις
12:32 - 23 Ιουλ 2026

Aktor: Ξεκινά η διαδικασία για το ομόλογο €300 εκατ. μετά την ΑΜΚ €2,23 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Aktor ανέθεσε σε κοινοπραξία τραπεζών τη διοργάνωση σειράς επαφών με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, με στόχο την έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ και πενταετούς διάρκειας. Οι συναντήσεις ξεκινούν σήμερα, 23 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκδοσης.  

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών σχεδιάζεται να κατευθυνθούν στην κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση των προγραμματισμένων επενδύσεων, των κεφαλαιουχικών δαπανών και η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του ομίλου.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι τελικοί όροι της έκδοσης, όπως η διάρκειά της και άλλα χαρακτηριστικά των ομολογιών, ενδέχεται να τροποποιηθούν, ενώ δεν υπάρχει εγγύηση ότι η διαδικασία προσφοράς θα ολοκληρωθεί.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, ύψους 650 εκατ. ευρώ, η οποία προσέλκυσε ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον. Το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε συνολική ζήτηση 2,23 δισ. ευρώ, με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν το ποσό της έκδοσης κατά 3,6 φορές.

Η μεγάλη συμμετοχή επενδυτών αποτέλεσε ένδειξη της εμπιστοσύνης της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές του ομίλου και στο επενδυτικό του πλάνο, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες υπερκαλύψεις αντίστοιχων συναλλαγών στην ελληνική κεφαλαιαγορά των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν μεγάλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων η BlackRock, η Fiera, η Norges Bank Investment Management, η Blackstone και το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο OMERS. Από τη συνολική ζήτηση, περίπου 400 εκατ. ευρώ προήλθαν από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (long-only funds), ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από hedge funds και ιδιώτες επενδυτές.

Ισχυρή ήταν και η παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με συμμετοχές επενδυτών από τον χώρο της οικονομίας και της ναυτιλίας, όπως οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριακού και Μάριος Ηλιόπουλος.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, το επόμενο βήμα είναι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση κεφαλαίου, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά ή και πάνω από τα 750 εκατ. ευρώ, καθώς και ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται άμεσα.

Η ανακοίνωση της Aktor εντάσσεται στο πλαίσιο της υποχρέωσης γνωστοποίησης προνομιακής πληροφορίας βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την αγορά κεφαλαίων. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των ομολογιών, αλλά ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι ομολογίες δεν θα διατεθούν στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών, ενώ η διάθεσή τους σε άλλες δικαιοδοσίες θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, η Aktor διευκρινίζει ότι η έκδοση δεν απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, ενώ στην Ελλάδα μπορεί να απευθυνθεί και σε ιδιώτες επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης.

Τέλος, η εταιρεία σημειώνει ότι οι αναφορές που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση και αφορούν μελλοντικές εκτιμήσεις βασίζονται σε παραδοχές και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες, χωρίς να παρέχεται διασφάλιση για την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων ή την ολοκλήρωση της έκδοσης.

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