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Μπρατάκος: Ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις με τη διεύρυνση των 120 δόσεων
Επιχειρήσεις
19:47 - 30 Σεπ 2026

Μπρατάκος: Ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις με τη διεύρυνση των 120 δόσεων

Reporter.gr Newsroom

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Θετική ήταν η αποτίμηση του προέδρου του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκου για τις νέες παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τις επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, μετά τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι σημερινές αποφάσεις κινούνται σε μια κατεύθυνση που η αγορά έχει ανάγκη: λιγότερη πίεση στο κόστος, περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης των υποχρεώσεων και καθαρότεροι κανόνες στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, σε συνδυασμό με την έκπτωση των διυλιστηρίων, οδηγεί σε συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών στο diesel. Είναι μια αναγκαία παρέμβαση σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος επιβαρύνει τις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα και συνολικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Για εμάς στο ΕΒΕΑ, όμως, έχει ιδιαίτερη σημασία η απόφαση για τις 120 δόσεις.

Είναι μια πρόταση που καταθέσαμε δημόσια και επίμονα εδώ και μήνες. Την υποστηρίξαμε όταν υπήρχαν επιφυλάξεις και διαφορετικές απόψεις για το αν ήταν αναγκαία. Επιμείναμε γιατί αυτή ήταν η εικόνα που μας μετέφεραν οι επιχειρήσεις: πολλές βιώσιμες επιχειρήσεις δεν ζητούν να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις τους. Ζητούν έναν ρεαλιστικό τρόπο για να μπορούν να τις εξυπηρετήσουν.

Χαιρετίζω, λοιπόν, την απόφαση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να ακούσουν την αγορά. Η διεύρυνση από τις 72 στις 120 δόσεις, η ένταξη οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2024 και η δυνατότητα μετάβασης στη νέα ρύθμιση για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις δίνουν περισσότερο χρόνο και χώρο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στη συνέπεια.

Σημαντικό είναι και το νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers. Για χρόνια επιχειρήσεις και πολίτες βρίσκονταν συχνά αντιμέτωποι με διαδικασίες χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα και χωρίς την αναγκαία διαφάνεια. Τώρα θεσπίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για τις διμερείς ρυθμίσεις, περιορίζεται η προκαταβολή έως το 15% της οφειλής και προστατεύεται ο συνεπής οφειλέτης από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, οι servicers υπάγονται σε αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας, εποπτείας και λογοδοσίας.

Αυτές οι αλλαγές είναι σημαντικές και για την επιχειρηματικότητα. Γιατί η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο κοινωνικό ζήτημα. Είναι ζήτημα ρευστότητας, βιωσιμότητας και δυνατότητας μιας επιχείρησης να ξανακοιτάξει μπροστά, αντί να παραμένει εγκλωβισμένη σε παλιές οφειλές.

Ο θεσμικός ρόλος του ΕΒΕΑ δεν είναι ούτε να χειροκροτεί ούτε να αντιπολιτεύεται. Είναι να λέει καθαρά τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις και να καταθέτει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις.

Οι 120 δόσεις είναι ένα καλό παράδειγμα. Επιμείναμε στην πρόταση γιατί πιστεύαμε ότι ήταν σωστή για την αγορά. Σήμερα χαιρετίζουμε το γεγονός ότι έγινε πράξη.

Και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο: με προτάσεις, τεκμηρίωση και καθαρή φωνή για όσα χρειάζεται η ελληνική επιχειρηματικότητα».

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