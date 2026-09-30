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Ο Τραμπ επιβάλλει τον όρο «Super Intelligence» για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ειδήσεις
08:07 - 30 Σεπ 2026

Ο Τραμπ επιβάλλει τον όρο «Super Intelligence» για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom

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Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τρίτη (29/9) εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διατάσσει όλα τα υπουργεία και τις υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να χρησιμοποιούν πλέον τον όρο «Super Intelligence» αντί για «Artificial Intelligence» (AI), επιχειρώντας μια πρωτοφανή αλλαγή ονομασίας για μία από τις πλέον ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες στον κόσμο.

Σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο μετά το γεύμα που παρέθεσε ο Τραμπ σε κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης. Το διάταγμα, με τίτλο «Εγκαινιάζοντας την εποχή της Super Intelligence», υποστηρίζει ότι η νέα ονομασία αντανακλά «τη συνεχή εξέλιξη του τεχνολογικού ορίζοντα και τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει στον αμερικανικό λαό».

Σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα, ο νέος όρος θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην επίσημη αλληλογραφία, στις δημόσιες ανακοινώσεις, στις πολιτικές και στα υπόλοιπα έγγραφα της εκτελεστικής εξουσίας. Οι όροι «Artificial Intelligence» και «AI» δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει την αλλαγή νωρίτερα την ίδια ημέρα, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

«Αλλάξαμε επίσημα το όνομα σήμερα», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η νέα ονομασία προήλθε από «τους μεγαλύτερους, τους εξυπνότερους και τους σπουδαιότερους ανθρώπους στον κόσμο».

Ωστόσο, οι επικεφαλής των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών που συμμετείχαν στο γεύμα φαίνεται πως υπέγραψαν διαφορετικό έγγραφο. Ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα δισέλιδο «Σύμφωνο του Λευκού Οίκου για τη Super Intelligence», το οποίο δεν προβλέπει αλλαγή της ονομασίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Το κείμενο αφορά κυρίως την ασφάλεια της τεχνολογίας. Οι υπογράφοντες δεσμεύονται ότι κάθε εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ασφαλή ανάπτυξη της τεχνολογίας της και για τη δημιουργία εμπιστοσύνης στο κοινό.

Μεταξύ άλλων, συμφωνούν να εφαρμόζουν «ισχυρές εσωτερικές διαδικασίες και ελέγχους», ώστε τα συστήματά τους να λειτουργούν όπως προβλέπεται, ενώ προτείνεται η δημιουργία πρόσθετων επιπέδων ελέγχου και εποπτείας.

Οι εταιρείες συμφωνούν επίσης να συναντώνται τακτικά προκειμένου να διαμορφώνουν πρότυπα ασφαλείας. Το ίδιο κείμενο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, στο μέλλον, ορισμένα από αυτά τα μέτρα να ενσωματωθούν σε νόμους ή κανονισμούς.

Το σύμφωνο υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, ο CEO της Google Σούνταρ Πιτσάι, ο Έλον Μασκ, ο επικεφαλής της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν και ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

Όταν ρωτήθηκε εάν το σύμφωνο είναι νομικά δεσμευτικό, ο Τραμπ απάντησε ότι είναι «ηθικά δεσμευτικό».

Ο πρόεδρος είχε ζητήσει μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα από τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επιλέξουν ανάμεσα στις ονομασίες «SUPER INTELLIGENCE» και «SUPERIOR INTELLIGENCE».

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη έμφαση που δίνει ο Τραμπ στην αμερικανική κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να χάσουν την κούρσα της AI από την Κίνα, την ώρα που οι ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνολογίας αυξάνονται.

Παράλληλα, αρκετές πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξημένο προβληματισμό των Αμερικανών για την τεχνητή νοημοσύνη και χαμηλή αξιολόγηση των χειρισμών της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac, που διεξήχθη από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, μόλις το 25% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται το ζήτημα της AI, ενώ το 58% δήλωσε ότι τον αποδοκιμάζει. Το περιθώριο σφάλματος της έρευνας ήταν 3,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, επέκρινε την πρωτοβουλία του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή ονομασίας δεν αντιμετωπίζει τους πραγματικούς κινδύνους που συνδέονται με την ολοένα ισχυρότερη τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι εταιρείες που κατασκευάζουν τα ισχυρότερα συστήματα AI προειδοποιούν ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από τις δικλίδες ασφαλείας μας. Η απάντηση του προέδρου; Να της αλλάξει το όνομα και να πει στις εταιρείες που την αναπτύσσουν να αυτορυθμιστούν», δήλωσε ο Γουόρνερ.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε από την πλευρά του ότι το κείμενο που υπέγραψαν οι συμμετέχοντες αποτελεί «δήλωση αρχών», με εθελοντικές δεσμεύσεις της βιομηχανίας, εσωτερικούς ελέγχους και πολλαπλά επίπεδα αξιολόγησης.

«Η ασφάλεια και η καινοτομία δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενοι στόχοι», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε γιατί οι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να ανησυχούν για την τεχνητή νοημοσύνη και γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν υποχρεωτικές κυβερνητικές δικλίδες ασφαλείας, απάντησε: «Επειδή έχουμε ανθρώπους που αγαπούν τη χώρα μας και αγαπούν πολύ τον κόσμο».

Παρά τις ερωτήσεις σχετικά με το εάν η πολιτική του για την AI και την ανάπτυξη data centers μπορεί να έχει πολιτικό κόστος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ απάντησε: «Απλώς πρέπει να κάνω αυτό που είναι σωστό».

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