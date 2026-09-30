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Το μυστικό των 20 δευτερολέπτων για λιγότερο στρες
Υγεία
21:30 - 30 Σεπ 2026

Το μυστικό των 20 δευτερολέπτων για λιγότερο στρες

Reporter.gr Newsroom

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Μια απλή πρακτική διάρκειας μόλις 20 δευτερολέπτων, με το ένα χέρι στην καρδιά και το άλλο στην κοιλιά, εξετάζεται από τους επιστήμονες για τη δυνατότητα να μειώνει την αντίδραση του οργανισμού στο στρες.

Μια απλή άσκηση διάρκειας μόλις 20 δευτερολέπτων μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να διαχειριστεί καλύτερα την αντίδρασή του στο στρες, σύμφωνα με μελέτες που εξετάζουν το λεγόμενο αυτοπαρηγορητικό άγγιγμα (self-soothing touch), δηλαδή μια μορφή σωματικής επαφής με στόχο την καθησύχαση του ίδιου μας του εαυτού.

Η πρακτική είναι ιδιαίτερα απλή: τοποθέτηση του ενός χεριού στην καρδιά και του άλλου στην κοιλιά, με εστίαση στην αίσθηση της ζεστασιάς και της πίεσης των χεριών πάνω στο σώμα.

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