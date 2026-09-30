Η EY Ελλάδος βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρεία υπηρεσιών διαχείρισης φορολογικών διαφορών

Η EY Ελλάδος επιβεβαίωσε για ακόμα μία χρονιά την ηγετική της θέση στον κλάδο των φορολογικών υπηρεσιών, καθώς απέσπασε τη διάκριση “Greece Tax Disputes Advisory Firm of the Year” στην τελετή απονομής των φετινών ITR Europe Tax Awards 2026, του διεθνώς αναγνωρισμένου φορολογικού περιοδικού International Tax Review (ITR).

Η διάκριση αναγνωρίζει τη βαθιά εξειδίκευση και την εμπειρία των ομάδων Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος στη διαχείριση διαφορών με τις φορολογικές αρχές και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στις αυξανόμενες ρυθμιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η αναγνώριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς φορολογικές μεταρρυθμίσεις, οι αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας, οι νέες τεχνολογίες και το ταχέως εξελισσόμενο ρυθμιστικό τοπίο μεταβάλλουν ριζικά τον χαρακτήρα της φορολογίας. Σύμφωνα με πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της EY, εννέα στους δέκα επικεφαλής φορολογικών διευθύνσεων αναμένουν αύξηση των διαφορών με τις φορολογικές αρχές τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας, έτσι, την ανάγκη για έγκαιρη, συντονισμένη και τεκμηριωμένη διαχείρισή τους.

Σχολιάζοντας τη νέα διάκριση, ο Σπύρος Καμινάρης, Εταίρος και Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Πρόκειται για μία σημαντική αναγνώριση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η ομάδα μας. Καθώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα ολοένα πιο σύνθετο φορολογικό περιβάλλον και οι φορολογικές αρχές πραγματοποιούν ελέγχους σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τέτοιου είδους διακρίσεις μάς δίνουν κίνητρο για να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε την εμπειρία και τις δεξιότητες των ανθρώπων μας, μαζί με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, για να προσφέρουμε φορολογικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας. Θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν, σε όλα τα μέλη της ομάδας μας, που συνέβαλαν σε αυτό το ορόσημο».