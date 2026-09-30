Cairo Mezz: Στο «κάδρο» η εξαγορά του Cairo 3 – Έως 70,5 εκατ. ευρώ η αξία για την εταιρεία

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Cairo Mezz Plc ενέκρινε τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Όπως αναφέρεται, η εταιρία κατέχει ομολογίες ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως των εταιρειών ειδικού σκοπού που κατέχουν το Χαρτοφυλάκιο Cairo1 ("Ομολογίες").

Η κατοχή και διαχείριση των Ομολογιών είναι η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας και δε σκοπεύει να αναπτύξει άλλη δραστηριότητα πέραν αυτής.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για το πρώτο εξάμηνο του έτους:

Η εύλογη αξία των Ομολογιών εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας (περίπου 99,9% του ενεργητικού της). Ως εκ τούτου, η μοναδική πηγή εσόδων της Εταιρίας είναι οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες, οι οποίες συνδέονται με απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Cairo ("Δάνεια"). Τα συνολικά έσοδα των Εκδοτών κατανέμονται σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της κατανομής των εσόδων που προβλέπεται στα έγγραφα έκδοσης των Ομολογιών ("Πρόγραμμα Κλιμακωτών Αποπληρωμών"), σύμφωνα με την οποία, η ικανοποίηση απαιτήσεων από ομολογίες ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης είναι τελευταία στη σειρά προτεραιότητας2 . Δεδομένου ότι η ικανοποίηση απαιτήσεων από τις Ομολογίες έπεται της πλήρους αποπληρωμής των απαιτήσεων από ομολογίες υψηλής εξασφάλισης, η Εταιρία δεν είχε έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του έτους που έληξε στις 30.06.2026.

Τα έξοδα της Εταιρίας για την ίδια περίοδο αφορούν τραπεζικούς τόκους και λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων και τα έξοδα του Χ.Α.A.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν έχει κανένα δικαίωμα στη διαμόρφωση ή την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Χαρτοφυλακίου Cairo, το οποίο προετοιμάστηκε και εφαρμόζεται από το διαχειριστή απαιτήσεων αυτού. Κατά συνέπεια, η Εταιρία δεν μπορεί να επηρεάσει τα έσοδά της με οποιονδήποτε τρόπο ή να καταρτίσει το δικό της επιχειρηματικό σχέδιο.

Δικαίωμα εξαγοράς

Σχετικά με το δικαίωμα εξαγοράς που υφίσταται για κάθε ένα από τα δανειακά χαρτοφυλάκια σημειώνονται τα ακόλουθα. Η διαδικασία Εξάσκησης έχει ως εξής: Ο Κάτοχος Δικαιώματος Εξαγοράς, μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Σειράς B1, αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στον αντίστοιχο Εκδότη, δηλώνοντας την πρόθεσή του να αγοράσει το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου και όλα τα συναφή δικαιώματα.

Η ειδοποίηση πρέπει να δοθεί 30–60 ημέρες πριν από την ημερομηνία Εξάσκησης, η οποία πρέπει να συμπίπτει με ημερομηνία πληρωμής τόκων.

Η ειδοποίηση είναι αμετάκλητη και ο Εκδότης υποχρεούται να την αποδεχθεί. Με την εξάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ενεργοποιείται η διαδικασία εξόφλησης των Ομολογιών. Με την Εξάσκηση αποκτάται ολόκληρο το δανειακό χαρτοφυλάκιο του αντίστοιχου Εκδότη σε τιμή ίση με την Τιμή Εξαγοράς, που, όπως αναφέρεται και στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2025, προκύπτει από το άθροισμα των ακόλουθων ποσών:

Ποσά που προηγούνται των Ομολογιών Σειράς Α: Ποσό επαρκές για την κάλυψη όλων των πληρωμών που προηγούνται των Ομολογιών Σειράς A σύμφωνα με την προτεραιότητα του προγράμματος κλιμακωτών αποπληρωμών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δαπανών που αναμένεται να επιβαρύνουν τον Εκδότη πριν την εκκαθάρισή του.

Ομολογίες Σειράς Α: Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των Ομολογιών Σειράς Α πλέον δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων.

Τιμή Εξάσκησης Σειράς Β: Ποσό ίσο με την τιμή πώλησης του 20% των Ομολογιών Σειράς Β που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020 (με αναγωγή του ποσού ώστε να αντικατοπτρίζει την τιμή για το 100% των Ομολογιών Σειράς Β), πλέον των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων επί του αναχθέντος στο 100% ποσού, μείον αποπληρωμές κεφαλαίου Ομολογιών Σειράς Β1 που τυχόν πραγματοποιήθηκαν πριν από την Ημερομηνία Εξάσκησης Δικαιώματος Εξαγοράς, και

Ομολογίες Σειράς Γ: Σταθερό ποσό €22.040 για τη Σειρά Γ1 και €17.960 για τη Σειρά Γ2.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει μέχρι σήμερα λάβει γνωστοποίηση εξάσκησης του δικαιώματος εξαγοράς για κανένα από τα τρία χαρτοφυλάκια. Ειδικότερα, ως προς το Cairo 3 διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εξάσκησης κατά την πρώτη δυνατή ημερομηνία Εξάσκησης (20 Οκτωβρίου 2026) η Τιμή Εξάσκησης Σειράς Β για το 100% των Ομολογιών Σειράς Β ανέρχεται σε €92εκ., ενώ κατά την επόμενη ημερομηνία Εξάσκησης (19 Ιανουαρίου 2027) εκτιμάται σε περίπου €94εκ., καθώς αυξάνεται με βάση το επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον 5 (πέντε) ποσοστιαίων μονάδων.

Το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί στην Εταιρεία ανέρχεται σε €69εκ. στην περίπτωση Εξάσκησης τον Οκτώβριο και σε €70,5εκ. στην περίπτωση Εξάσκησης τον Ιανουάριο 2027.

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι σε περίπτωση εξάσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, η Εταιρεία αναμένεται να λάβει πέραν της τιμής εξάσκησης, και επιπρόσθετη αξία από την αποδέσμευση συγκεκριμένων αποθεματικών τα οποία αναμένεται να κατανεμηθούν αναλογικά (αφού και στο μέτρο που λάβει χώρα η αποδέσμευση αυτή) υπέρ των κατόχων Ομολογιών Ενδιάμεσης Εξασφάλισης.

Η Εταιρεία σημειώνει ότι τα αποθεματικά αυτά σε σχέση με την τιτλοποίηση Cairo 3, ανέρχονταν κατά την 30.06.2026, σε €50εκ., εκ των οποίων τα €37.5εκ. αναλογούν στην Εταιρεία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει βεβαιότητα ως προς το ποσό που τελικά θα λάβει η Εταιρεία και τον χρόνο λήψης του.

Την 31/07/2026 η Εταιρεία απέστειλε στον εκδότη της τιτλοποίησης Cairo 3 και τον θεματοφύλακα των ομολογιούχων επιστολή με αντικείμενο την προστασία των δικαιωμάτων της ως ομολογιούχου στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς.

Ειδικότερα, η Εταιρεία τόνισε ότι το δικαίωμα εξαγοράς περιλαμβάνει μόνο το χαρτοφυλάκιο των δανείων και τα σχετικά με αυτό δικαιώματα αλλά δεν περιλαμβάνει άλλα δικαιώματα του εκδότη της τιτλοποίησης Cairo 3, όπως το δικαίωμα στα αποθεματικά και σε τυχόν υπερτίμημα (earnout) από πωλήσεις δανείων που προηγούνται της εξάσκησης.

Επιπλέον, η Εταιρεία σημείωσε ότι, κατά την άποψή της, στην Τιμή Εξαγοράς πρέπει να περιληφθούν (ως μέρος των ποσών που προηγούνται των Ομολογιών Σειράς Α) και οι υπό αίρεση υποχρεώσεις του εκδότη της τιτλοποίησης Cairo 3, περιλαμβανομένων ιδίως των υποχρεώσεων από την τυχόν κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που ο εκδότης έχει καταθέσει σύμφωνα με τον ΚΠολΔ για τη λήψη πλειστηριασμάτων.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει λάβει ενημέρωση για το ακριβές ύψος των εγγυητικών αυτών, όμως με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις περιοδικές ενημερώσεις που λαμβάνει ως ομολογιούχος εκτιμά ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον €100 εκ. Εφόσον γίνει δεκτή η θέση αυτή της Εταιρείας:

α) ο Κάτοχος του Δικαιώματος Εξαγοράς θα πρέπει να καλύψει αυτό το ποσό πριν από την καταβολής της Τιμής Εξάσκησης Σειράς Β και

β) προστατεύεται το δικαίωμά της να λάβει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που της αντιστοιχεί στα αποθεματικά (καθώς δεν θα αναλωθούν αποθεματικά για την κάλυψη αυτών των υποχρεώσεων του Εκδότη).

Τέλος, η Εταιρεία προέβη σε επίσημη δήλωση (formal notice) προς τους αποδέκτες της επιστολής ότι, σε περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που έχει στη διάθεσή της δυνάμει των εγγράφων της συναλλαγής και της εφαρμοστέας νομοθεσίας, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά της ως κάτοχος Ομολογιών Σειράς B. Μέχρι στιγμής, η Εταιρεία δεν έχει λάβει απάντηση στην επιστολή αυτή.

Επίδραση του Νόμου 5313 αναφορικά με τον υπολογισμό των τόκων δανειακών απαιτήσεων που έχουν ρυθμιστεί βάσει του Ν. 3869/2010

Η νομοθετική ρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Ιουνίου 2026 (άρθρο 126 του Νόμου 5313) σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού των τόκων που εφαρμόζεται σε ενεργές δανειακές απαιτήσεις οι οποίες έχουν ρυθμιστεί βάσει του Ν. 3869/2010, δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς την αποτίμηση των Ομολογιών και, κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της Εταιρίας, καθώς, σχεδόν στο σύνολο των σχετικών δανείων που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια των τιτλοποιήσεων Cairo (και συγκεκριμένα σε Cairo I και ΙΙ), δεν υπολογίζονταν τόκοι.