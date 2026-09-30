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Βρυξέλλες: Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων έγινε μέλος της Waterborne
Ναυτιλία
18:59 - 30 Σεπ 2026

Βρυξέλλες: Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων έγινε μέλος της Waterborne

Reporter.gr Newsroom

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Ένα σημαντικό ορόσημο για την εγχώρια ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία αποτελεί η επίσημη ένταξη της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ) στην Waterborne, την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη δυναμική επιστροφή της Ελλάδας στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών εξελίξεων γύρω από τη ναυπηγική τεχνολογία, την πράσινη μετάβαση και την καινοτομία.

Η ένταξη της ΕΕΝ ενισχύει ουσιαστικά την εκπροσώπηση του Νότιου Ναυπηγικού Πυλώνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, δημιουργεί ισχυρούς διαύλους συνεργασίας για την ενίσχυση και διεύρυνση της ικανότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης στη ναυπήγηση, την επισκευή, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό πλοίων.

Τα ελληνικά ναυπηγεία αποκτούν πλέον ισχυρή φωνή και παρουσία στις Βρυξέλλες, με την ΕΕΝ να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών τεχνολογικών και ερευνητικών προτεραιοτήτων για τον κλάδο και το οικοσύστημα γύρω από αυτόν.

Δήλωση του Jaap Gebraad –Γενικού Γραμματέα της Waterborne

«Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων ενισχύει σημαντικά την εκπροσώπηση των ναυπηγείων και των κατασκευαστών εξοπλισμού στους κόλπους μας. Η συμμετοχή της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων παρέχει ισχυρούς δεσμούς με δράσεις που ενισχύουν και διευρύνουν την ικανότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης να ναυπηγεί, να επισκευάζει, να εξοπλίζει και να εκσυγχρονίζει πλοία. Η ευθυγράμμιση των Τεχνολογικών μας Οδικών Χαρτών (Technology Roadmaps) με την αναζωογόνηση του ελληνικού ναυπηγικού οικοσυστήματος θα ενισχύσει περαιτέρω την εγκυρότητα των εν λόγω χαρτών.

Προσβλέπουμε στη χάραξη, από κοινού, της πορείας προς έναν ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και βιώσιμο ναυτιλιακό κλάδο στην ΕΕ.»

Δήλωση του Πάνου Ξενοκώστα – Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων

«Η ένταξη της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων στην ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα Waterborne αποτελεί ορόσημο για την ελληνική ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και επιβεβαίωση της δυναμικής επανεκκίνησής της.

Με τη συμμετοχή μας αυτή, τα ελληνικά ναυπηγεία αποκτούν θεσμική και ουσιαστική παρουσία στις Βρυξέλλες, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών τεχνολογικών οδικών χαρτών για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των θαλάσσιων μεταφορών.

Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τη ναυτιλία. Θα υλοποιηθεί στα ναυπηγεία, μέσα από τη ναυπήγηση και αναβάθμιση πλοίων νέας τεχνολογίας, ικανών να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα όπως το LNG, η αμμωνία και η μεθανόλη, και μέσα από την τεχνολογική μετασκευή του υφιστάμενου στόλου.

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η Ελλάδα οφείλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Όχι μόνο ως η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, αλλά και ως ο Νότιος Ναυπηγικός Πυλώνας της Ευρώπης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια και στην τεχνολογική αυτονομία της.

Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού ναυπηγικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στον παγκόσμιο ναυπηγικό χάρτη.»

Σχετικά με την Waterborne:

Η Waterborne Technology Platform (Waterborne TP) είναι η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για τις θαλάσσιες μεταφορές και τη ναυτιλία, η οποία συνδέει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σχετικά με την Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ):

Η ΕΕΝ εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ελληνικού ναυπηγικού και ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, προωθώντας την ανάπτυξη, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ναυπηγείων.

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