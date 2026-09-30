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Space Hellas: Αύξηση τζίρου και διατήρηση EBITDA στα € 9,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο
Επιχειρήσεις
17:48 - 30 Σεπ 2026

Space Hellas: Αύξηση τζίρου και διατήρηση EBITDA στα € 9,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom

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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α' εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε € 77,9 εκ., έναντι € 72,0 εκ. το 2025 παρουσιάζοντας αύξηση 8,21%. Τα μεικτά κέρδηπαρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε € 17,1 εκ. έναντι € 16,7 εκ. το Α ́ εξάμηνο του 2025, ενώ το EBITDA διατηρήθηκε σε € 9,3 εκ. όπως και το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,6 εκ. το Α' εξάμηνο του 2026 έναντι € 2,2 εκ. το Α ́ εξάμηνο 2025 και τα κέρδη μετά φόρων, ανήλθαν σε € 1,7 εκ. το Α ́ εξάμηνο του 2026, έναντι € 1,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 13,4%.

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 67,5 εκ. το Α' εξάμηνο του 2026, έναντι € 56,8 εκ. το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%, ενώ το EBITDA ανήλθε σε € 7,3 εκ. έναντι € 6,7 εκ. την ίδια περίοδο του 2025, όπου αντιστοιχεί σε αύξηση 9,9%.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α' εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε € 3,2 εκ. έναντι € 2,1 εκ. το 2025 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε €2,8 εκ. έναντι € 1,9 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 50% και 44% αντίστοιχα.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάστηκαν αρνητικές κατά € 4,5 εκ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο και ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο αυτής, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές τιμολογήσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο σύνθετα έργα του Ομίλου και οι οποίες αύξησαν σημαντικά τις απαιτήσεις και επηρέασαν τις λειτουργικές ταμειακές ροές. Η εικόνα αυτή αναμένεται να αντιστραφεί κατά το δεύτερο εξάμηνο, καθώς πραγματοποιούνται οι εισπράξεις των σχετικών απαιτήσεων και ενισχύονται οι λειτουργικές ταμειακές εισροές. Οι ταμειακές ροές από
επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € -3,8 εκ. και οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 4 εκ.

Για το τέλος του έτους η διοίκηση του Ομίλου στοχεύει σταθερά σε αύξηση τόσο της λειτουργικής κερδοφορίας, όσο και της κερδοφορίας μετά φόρων με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού δανεισμού.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Space Hellas κ. Σπύρος Μανωλόπουλος, δήλωσε: “Η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί να εστιάζει στην αποτελεσματική υλοποίηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου έργων, στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και στη διεύρυνση της παρουσίας του σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι τηλεπικοινωνίες, οι ψηφιακές υποδομές, οι εφαρμογές λογισμικού, η άμυνα και η ασφάλεια, καθώς και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης. Ο Όμιλος Space Hellas διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, οργανωτική δομή, πελατειακή βάση και χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στους τομείς όπου δραστηριοποιείται και να διατηρήσει την ισχυρή του θέση».

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