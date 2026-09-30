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Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Θετικό EBITDA το α’ εξάμηνο – Επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας και φωτοβολταϊκά
Ανακοινώσεις
18:02 - 30 Σεπ 2026

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Θετικό EBITDA το α’ εξάμηνο – Επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας και φωτοβολταϊκά

Reporter.gr Newsroom

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Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026 ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική βελτίωση της λειτουργικής του επίδοσης, με το EBITDA να επανέρχεται σε θετικό επίπεδο, παρά το απαιτητικό περιβάλλον για την κλωστοϋφαντουργία. Παράλληλα, η μείωση του συνολικού δανεισμού και η διατήρηση ικανοποιητικών συνθηκών ρευστότητας ενισχύουν τη χρηματοοικονομική βάση του Ομίλου.

Για το υπόλοιπο της χρήσης, το ενεργειακό κόστος παραμένει η κρισιμότερη παράμετρος για την ανταγωνιστικότητα της μητρικής. Στο πλαίσιο αυτό, βάσει τεχνικοοικονομικής μελέτης της KXXK Investments Ltd και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δημιουργεί η πρόσφατα εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/102876/1958/14.09.2026 για την αυτοκατανάλωση και την αποθήκευση ενέργειας, η Εταιρεία εξετάζει την υλοποίηση αυτόνομου συστήματος αποθήκευσης πίσω από τον μετρητή (behind-the-meter), καθώς και φωτοβολταϊκού συστήματος μηδενικής έγχυσης (zero feed-in) σε συνδυασμό με αποθήκευση. Παράλληλα, αξιολογούνται οι δυνατότητες χρηματοδότησης των σχετικών επενδύσεων, με στόχο τη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής μονάδας. Η Εταιρεία θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των τεχνικών και χρηματοοικονομικών παραμέτρων των ανωτέρω λύσεων, με στόχο την υλοποίηση των πλέον αποδοτικών παρεμβάσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Στην εκκοκκιστική δραστηριότητα, οι πρώτες ενδείξεις για τη νέα περίοδο είναι θετικές ως προς τις αποδόσεις και την ποιότητα του βαμβακιού, ενώ ο περιορισμός της ψαλίδας τιμής μεταξύ βαμβακερής ίνας και πολυεστέρα δύναται να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τη ζήτηση. Η αυξανόμενη έμφαση στη βιωσιμότητα και την ιχνηλασιμότητα ενισχύει παράλληλα τις προοπτικές των πιστοποιημένων πρώτων υλών, πεδίο στο οποίο ο Όμιλος διαθέτει σημαντική εμπειρία.

Θετική παραμένει, τέλος, η συνεισφορά των θυγατρικών εταιρειών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. και GROW WEST Α.Ε. , οι οποίες συνεχίζουν να συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των πηγών εσόδων του Ομίλου.

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