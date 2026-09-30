ΗΠΑ: Ηπιότερος του αναμενομένου ο πληθωρισμός – Στο 3,4% ο PCE

Ηπιότερες σε σχέση με τις προβλέψεις ήταν οι πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον δείκτη που παρακολουθεί στενά η Federal Reserve, αν και ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ειδικότερα, ο δομικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και τροφίμων, αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο. Η επίδοση ήταν χαμηλότερη από το 3,4% που ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ η μέτρηση του Ιουλίου αναθεωρήθηκε καθοδικά στο 3% από 3,3%.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός PCE αυξήθηκε κατά 0,2% τον Αύγουστο, έναντι ανόδου 0,1% τον Ιούλιο, η οποία είχε προηγουμένως υπολογιστεί στο 0,2%. Η νέα επίδοση ήταν επίσης χαμηλότερη από την πρόβλεψη των αναλυτών για αύξηση 0,3%.

Ο γενικός δείκτης PCE

Ο γενικός δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με τον Ιούλιο, μετά όμως την καθοδική αναθεώρηση της προηγούμενης μέτρησης από 3,7% σε 3,4%.

Οι αναλυτές ανέμεναν ο ετήσιος ρυθμός να διατηρηθεί στο 3,7%.

Σε μηνιαία βάση, ο PCE αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,4%. Τον Ιούλιο είχε καταγραφεί αύξηση 0,1%, έναντι 0,2% που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Η ενέργεια οδηγεί τις τιμές υψηλότερα

Σημαντική συμβολή στην άνοδο των τιμών τον Αύγουστο είχε το ενεργειακό κόστος. Η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 4,4%, ενώ οι τιμές στις υπηρεσίες μεταφορών ενισχύθηκαν κατά 1,4%. Συνολικά, οι τιμές των ενεργειακών αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,3%.

Παρά τις πιέσεις από το ενεργειακό κόστος, η συνολική εικόνα του πληθωρισμού αποδείχθηκε ηπιότερη από εκείνη που ανέμεναν οι αναλυτές, γεγονός που περιόρισε τις ανησυχίες για νέα επιτάχυνση των τιμών.

Ισχυρή άνοδος της κατανάλωσης

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία διατηρεί ισχυρή καταναλωτική δυναμική. Το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,2% τον Αύγουστο, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 0,9%, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για αυξήσεις 0,4% και 0,8%, αντίστοιχα.

Ο συνδυασμός ηπιότερων του αναμενομένου πληθωριστικών πιέσεων και ισχυρότερης καταναλωτικής δαπάνης αποτελεί βασικό στοιχείο για τις επόμενες αποφάσεις της Fed, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο, ενώ η οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα.