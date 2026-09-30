ΔΑΑ: Toν Οκτώβριο θα προκηρυχθεί η νότια επέκταση του αεροδρομίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιώργος Καλλιμασιάς γνωστοποίησε ότι τον Οκτώβριο θα προκηρυχθεί η νότια επέκταση του αεροδρομίου.

Η Fraport AG πρόκειται να συμμετάσχει στην εκδήλωση ενδιαφέροντας για τα 22 κρατικά περιφερειακά αεροδρόμια, όπως προανήγγειλε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2026.

Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιώργος Καλλιμασιάς γνωστοποίησε ότι τον Οκτώβριο θα προκηρυχθεί η νότια επέκταση του αεροδρομίου.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστος Τσίτουρας παρέθεσε τις νομοθετικές αλλαγές που προωθούνται σε αεροναυτιλία και ελικοδρόμια.

Χρ. Τσίτουρας, ΑΠΑ: Ριζικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο σε αεροναυτιλία και ελικοδρόμια

Στις θεσμικές αλλαγές που δρομολογούνται στην αεροναυτιλία και τα ελικοδρόμια αναφέρθηκε ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), Χρήστος Τσίτουρας.

Αναφερόμενος στο σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στις επικοινωνίες του FIR Αθηνών, τον Ιανουάριο του 2026, τόνισε ότι «δεν υπήρξε θέμα ασφάλειας, τα πρωτόκολλα λειτούργησαν», ωστόσο έκανε λόγο για «μια τεράστια δυσφήμιση» της χώρας διεθνώς. Όπως εξήγησε, προσκάλεσε Κομισιόν, EASA και Eurocontrol να συμμετάσχουν στη διερεύνηση.

Το πόρισμα, σύμφωνα με τον κ. Τσίτουρα, ανέδειξε τον παρωχημένο εξοπλισμό της ΥΠΑ με χρήση αναλογικών κυκλωμάτων. Πλέον, όπως ανέφερε, έχουν προχωρήσει συμβάσεις για εκσυγχρονισμό ραντάρ και κρίσιμων συστημάτων αεροναυτιλίας. «Από το γεγονός αυτό “ταρακουνήθηκε” το σύστημα, πλέον οι διαδικασίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και με ταχύτερους ρυθμούς», σημείωσε.

Ιδιαίτερα αυστηρός εμφανίστηκε για το πρόβλημα με τις προσγειώσεις ελικοπτέρων (π.χ. σε Σπέτσες και Μήλο το περασμένο καλοκαίρι), προαναγγέλλοντας πλήρη αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. «Δεν πρέπει να υπάρχουν γκρίζες ζώνες και περιθώρια ερμηνείας κατά το δοκούν. Δεν μπορεί ο κάθε πιλότος να προσγειώνεται όπου θέλει», τόνισε, προσθέτοντας: «Έχουμε πάρει διπλώματα, θα αφαιρέσουμε και άλλα διπλώματα, θα τιμωρήσουμε εταιρείες ακόμη και του εξωτερικού». Όπως είπε, σύντομα θα υπάρξουν «ριζικές αλλαγές» στον συγκεκριμένο τομέα.

Για την επόμενη ημέρα, χαρακτήρισε την αεροναυτιλία «bottleneck της ανάπτυξης των αερομεταφορών στη χώρα», την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλες επενδύσεις σε αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες (Fraport, «Ελ. Βενιζέλος», Καστέλι, κλπ.).

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το 2025 η Ελλάδα θεωρήθηκε υπεύθυνη για το 11% των καθυστερήσεων πανευρωπαϊκά, «ένα θέμα που δεν μας τιμά ιδιαίτερα». Εμφανίστηκε, ωστόσο, αισιόδοξος για την επόμενη ημέρα, εκτιμώντας ότι «σε 2-3 χρόνια από σήμερα οι αερομεταφορές μας, δεν θα έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές».

Γ. Καλλιμασιάς, ΔΑΑ: Προκηρύσσεται τον Οκτώβριο η νότια επέκταση του αεροδρομίου της Αθήνας

Στην εξέλιξη της επιβατικής κίνησης και τον προγραμματισμό των έργων επέκτασης του αεροδρομίου της Αθήνας αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), Γιώργος Καλλιμασιάς.

Υπογράμμισε ότι η επιβατική κίνηση εξελίσσεται με θετικό πρόσημο, καθώς την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου διακινήθηκαν 23,7 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 4,4%. Μάλιστα, τον φετινό Αύγουστο, το αεροδρόμιο ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 4 εκατ. επιβατών σε μηνιαία βάση.

Για το σύνολο του έτους, η πρόβλεψη παραμένει για άνοδο, με μονοψήφιο ποσοστό, το οποίο θα διαμορφωθεί σε πιο υψηλό επίπεδο από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σχετικά με την επίδραση του κόστους καυσίμων στις αεροπορικές εταιρείες και το ενδεχόμενο μη αύξησης των προσφερόμενων διαθέσιμων θέσεων για τη χειμερινή περίοδο, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΑ σχολίασε ότι το αεροδρόμιο «παρακολουθεί το θέμα», ωστόσο, επί του παρόντος, δεν έχει διαπιστωθεί πρόθεση μείωσης δρομολογίων.

«Οι αεροπορικές εταιρείες διαθέτουν εργαλεία για τη διαχείριση του κόστους καυσίμων, τα οποία αξιοποιούν με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και επαναξιολογούμε τις προβλέψεις μας. Μέχρι στιγμής, η συνολική εικόνα παραμένει θετική», υπογράμμισε.

Σχετικά με τα έργα επέκτασης του αεροδρομίου, ο κ. Καλλιμασιάς τόνισε ότι θα πραγματοποιηθεί τμηματική προκήρυξη των έργων. Θα προηγηθεί, τον επόμενο μήνα, η νότια επέκταση και σε έναν χρόνο, η βόρεια επέκταση. Συνολικά, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση της δυναμικότητας του αεροδρομίου υπολογίζονται σε 950 εκατ. έως το τέλος του 2030, σε τιμές 2026.

Παράλληλα, το 2027 θα ολοκληρωθούν τα έργα στο βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών, στον νέο πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων και στον νέο VIP αεροσταθμό.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο αρνητικών συνεπειών στην εξυπηρέτηση επιβατών και αεροπορικών εταιρειών κατά την περίοδο υλοποίησης των έργων, ο κ. Καλλιμασιάς υπογράμμισε ότι «τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη πραγματοποιήσει παρεμβάσεις που ενισχύουν τη δυναμικότητα του αεροδρομίου. Προσθέσαμε θέσεις check-in και ελέγχου διαβατηρίων, ενώ αναβαθμίσαμε το σύστημα διαχείρισης αποσκευών. Θα συνεχίσουμε, με επιπλέον παρεμβάσεις, στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζουμε να αυξήσουμε τον χώρο και τις θέσεις ελέγχου διαβατηρίων τόσο στις αναχωρήσεις, όσο και στις αφίξεις», υποστηρίζοντας ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών και αεροπορικών θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο.

Γ. Βήλος, Fraport Greece: Τον Νοέμβριο ξεκινά η παραχώρηση της Καλαμάτας, επεκτείνεται το αεροδρόμιο Κέρκυρας, η μητρική εταιρεία ενδιαφέρεται για τα 22 κρατικά περιφερειακά

Το 2026 θα είναι η πέμπτη συνεχής χρονιά ανάπτυξης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece, όπως είπε από την πλευρά του ο Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρείας.

Τα δεδομένα που ανέφερε θέλουν την επιβατική κίνηση να φτάνει φέτος τα 38,7 εκατομμύρια επιβάτες. «Πρόκειται για μία εξέλιξη που δεν περιμέναμε, εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων», σχολίασε.

Μία ακόμη έκπληξη για τη Fraport Greece ήταν η αύξηση της κίνησης κατά τους περιφερειακούς μήνες – Οκτώβριος, Νοέμβριος, Μάρτιος και Απρίλιος –, σε ευθυγράμμιση και με το εθνικό ζητούμενο επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Η ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης κατά 50% σε σχέση με την περίοδο προ της παραχώρησης στη Fraport οφείλεται, κατά τον κ. Βήλο, και στην επενδύσεις που υλοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητάς των 14 αεροδρομίων κατά ανάλογο ποσοστό.

Ο κ. Βήλος πρόσθεσε ότι το 2026 όλοι οι προορισμοί κατέγραψαν διψήφια αύξηση, ενώ το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με 8,2 εκατομμύρια επιβάτες.

Όσο για τις επενδύσεις που σχεδιάζονται, ανέφερε ότι οι εργασίες για το αεροδρόμιο Καλαμάτας έχουν ύψος 125 εκατ. ευρώ. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να εκκινήσει η παραχώρηση, με τον επιβατικό σταθμό να τριπλασιάζεται, τη μεταφορά στο νέο αεροδρόμιο σε δύο χρόνια από σήμερα και την αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για νέες χρήσεις. «Δεν είναι εύκολο project, σημείωσε, αλλά μακροπρόθεσμα είναι ένας προορισμός με μεγάλη προοπτική», τόνισε.

Στα υπόλοιπα 14 αεροδρόμια της Fraport, έχει ολοκληρωθεί 1 δισ. ευρώ επενδύσεων σε βάθος δεκαετίας. «Ανοίγει δεύτερος κύκλος επενδύσεων, καθώς χρειάζονται περαιτέρω επεκτάσεις, με προτεραιότητα την Κέρκυρα, ενώ αξιολογείται η Κως», πρόσθεσε.

Στην ερώτηση αν η μητρική εταιρεία, Fraport AG, συμμετάσχει στην παραχώρηση για τα 22 κρατικά αεροδρόμια, απάντησε πως η εταιρεία θα λάβει μέρος στην εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τις προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Ηλ. Μανδρούκας. AEGEAN: Στα 17,9 εκατ. η εκτίμηση για τους επιβάτες του 2026 – Συγκρατημένη ανάπτυξη το 2027

Με αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 3%-3,5% εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει το 2026 η AEGEAN, αναθεωρώντας τον σχεδιασμό της λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της αύξησης του λειτουργικού κόστους, σύμφωνα με τον κ. Ηλία Μανδρούκα, Chief Commercial Officer της αεροπορικής εταιρείας.

Η αεροπορική αναμένει να μεταφέρει περίπου 17,9 εκατ. επιβάτες, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση άνω των 600.000 επιβατών σε ετήσια βάση.

Όπως ανέφερε ο κ. Μανδρούκας, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν τη δραστηριότητα της εταιρείας, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα ανεστάλησαν πτήσεις προς συγκεκριμένους προορισμούς. Παράλληλα, όπως είπε, το κόστος των αεροπορικών καυσίμων έχει αυξηθεί πάνω από 100% σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Κατά τον ίδιο, ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την προσθήκη 1,7 εκατ. θέσεων, ωστόσο οι συνθήκες οδήγησαν σε αναπροσαρμογή των στόχων.

Για το 2027, η AEGEAN υιοθετεί συντηρητικότερη στρατηγική, με προτεραιότητα τη βελτιστοποίηση του δικτύου και την προσαρμογή της χωρητικότητας ανά προορισμό. Ειδικότερα, για το α’ τρίμηνο του έτους δεν προβλέπεται αύξηση των διαθέσιμων θέσεων, ενώ αντίστοιχες αποφάσεις, σημείωσε, έχουν λάβει μεγάλοι αερομεταφορείς της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία εξετάζει την επέκταση σε προορισμούς μεγάλων αποστάσεων, αξιοποιώντας αεροσκάφη αυξημένης εμβέλειας, με δυνατότητα πτήσεων έως 8 ωρών. Στις αγορές ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται η Ινδία και χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, μεταξύ των οποίων η Ζανζιβάρη, ενώ εξετάζεται η αξιοποίησή τους και σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά δρομολόγια.

Η ανάπτυξη των νέων συνδέσεων συνδυάζεται με την αναβάθμιση του επιβατικού προϊόντος, καθώς καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για Business Class την τελευταία πενταετία. Τα νέα αεροσκάφη θα διαθέτουν αναβαθμισμένες οικονομικές θέσεις, προσωπικές οθόνες, συνδεσιμότητα και καθίσματα πλήρους ανάκλησης στην Business Class.

Γ. Τριανταφυλλίδης, Egnatia Aviation: Συνολικές επενδύσεις 15 εκατ. ευρώ στο αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας «Λυδία»

Ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Εμπορικός Διευθυντής της Egnatia Aviation, αναφέρθηκε στην πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου γενικής αεροπορίας «Λυδία» στην Καβάλα. Όπως είπε, η εταιρεία προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση και ανανέωση του αεροδρομίου, φιλοδοξώντας να ανοίξει τις πύλες τις χώρας στη γενική αεροπορία και στον τουρισμό.

«Το αεροδρόμιο είναι λειτουργικό εδώ και τρία χρόνια. Μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ από τα 15 εκατ. ευρώ, που είναι συνολικά ο σχεδιασμός, ενώ το αεροδρόμιο θα επεκταθεί με νέες δραστηριότητες», σημείωσε ο κ. Τριανταφυλλίδης.

Ειδικότερα, στις κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ενεργοποιηθεί ήδη πάνω από 4.500τ.μ. και θα κατασκευαστούν ένα εμπορικό κέντρο με εστιατόριο, καφέ και σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους θα λειτουργήσουν 40 κλίνες, με στόχο τα κρεβάτια να φθάσουν τα 200 έως το τέλος του 2028. Στο αεροδρόμιο «Λυδία», η Egnatia Aviation εκπαιδεύει νέους πιλότους, αλλά και άλλες ειδικότητες, όπως μηχανικούς.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Τριανταφυλλίδης, οι ενεργοί μαθητές ξεπερνούν τους 300, με τη σχολή να έχει τη δυνατότητα να υποδέχεται 200 νέους μαθητές ετησίως. Στο αεροδρόμιο υπάρχουν 18 αεροπλάνα κι αναμένονται ακόμα 6, με το προσωπικό να ξεπερνά τα 130 άτομα, ενισχύοντας και την τοπική απασχόληση.

Δ. Μέμος, hoper: Αναπτύσσεται η αγορά των ελικοπτέρων στην Ελλάδα

Τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς των ελικοπτέρων στη χώρα μας, ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της hoper, Δημήτρης Μέμος, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης και της τουριστικής ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε ο κ. Μέμος, η δυναμική της hoper, είναι σημαντική -αν και νέα στον κλάδο-, παρουσιάζοντας ανάπτυξη αρκετά υψηλότερη από τον μέσο όρο του κλάδου.

Σήμερα, η hoper διαχειρίζεται επτά ελικόπτερα για ναύλωση, κυρίως σε προγραμματισμένες πτήσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σημαντικά η ζήτηση για ιδιωτικές πτήσεις με ελικόπτερα.

«Το ελικόπτερο απευθύνεται σήμερα σε πελάτες premium Business και κυρίως σε ανθρώπους, οι οποίοι επιλέγουν το ελικόπτερο με βάση την αμεσότητα των μετακινήσεων. Στόχος μας είναι το ελικόπτερο να διεισδύσει περαιτέρω σε ένα πιο ευρύ κοινό», υποστήριξε.

Αναφορικά με τα νησιά που παρέχει υπηρεσίες η hoper, ο κ. Μέμος ανέφερε ότι το προφίλ της Πάτμου ταιριάζει πολύ με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, όπως και η Ανάφη.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κλάδου είναι η έλλειψη υποδομών, δεδομένου ότι σε κανένα νησί του Ιονίου δεν υπάρχει ελικοδρόμιο, ενώ στο Αιγαίο, αν και υπάρχουν ελικοδρόμια σε όλα τα νησιά που δεν διαθέτουν αεροδρόμιο, οι χώροι επιδέχονται βελτιωτικών παρεμβάσεων.