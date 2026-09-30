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Ευρωαγορές: Τέλος στο 6μηνο ανοδικό σερί – Πτώση 2,5% για τον Stoxx 600 τον Σεπτέμβριο
Χρηματιστήρια
20:12 - 30 Σεπ 2026

Ευρωαγορές: Τέλος στο 6μηνο ανοδικό σερί – Πτώση 2,5% για τον Stoxx 600 τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom

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Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης 30/9 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παραμένουν αντιμέτωποι με αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, υψηλό ενεργειακό κόστος και αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Η τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου σηματοδότησε, παράλληλα, το τέλος του ανοδικού σερί έξι μηνών για τις ευρωπαϊκές μετοχές. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, αφού κινήθηκε αρχικά σε θετικό έδαφος, τελικά υποχώρησε κατά 0,50%, στις 634,89 μονάδες.

Σε επίπεδο μήνα, ο δείκτης κατέγραψε απώλειες περίπου 2,5%, σημειώνοντας την πρώτη μηνιαία πτώση από τον Μάρτιο.

Πιέσεις από πετρέλαιο και αποδόσεις ομολόγων

Η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές διαφοροποιείται αισθητά από το ανοδικό momentum των προηγούμενων μηνών, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων περιορίζουν τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πορεία του πετρελαίου, με τις τιμές να ενισχύονται σημαντικά τον Σεπτέμβριο λόγω της παρατεταμένης γεωπολιτικής έντασης και των προβλημάτων στην προσφορά. Παράλληλα, οι αγορές αξιολογούν τις επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος ενέργειας στον πληθωρισμό και στην οικονομική δραστηριότητα.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,70%, στις 25.197,74 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε απώλειες 0,89%, στις 7.964,51 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έκλεισε με πτώση 0,29%, στις 10.605,91 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε κατά 0,89%, στις 51.342,50 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στις 19.430,50 μονάδες, μειωμένος κατά 0,45%.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό σε μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, τα οποία έδειξαν ισχυρότερη από την αναμενόμενη επιτάχυνση των τιμών τον Σεπτέμβριο.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην άνοδο του ενεργειακού κόστους, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα αυξημένα επίπεδα πληθωρισμού σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία ενισχύουν τις συζητήσεις στις αγορές για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τους επενδυτές να επανεκτιμούν τις πιθανότητες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Τα εθνικά στοιχεία προηγούνται της δημοσιοποίησης των συνολικών στοιχείων για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, τα οποία αναμένονται την Παρασκευή.

Οι επενδυτές καλούνται πλέον να σταθμίσουν τις επιπτώσεις της νέας ενεργειακής αναστάτωσης σε δύο μέτωπα: αφενός στον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική και αφετέρου στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς το υψηλότερο κόστος ενέργειας μπορεί να επιβαρύνει την κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

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