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Wall: Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός, ενισχύθηκαν οι μετοχές – Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων
Χρηματιστήρια
17:00 - 30 Σεπ 2026

Wall: Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός, ενισχύθηκαν οι μετοχές – Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Reporter.gr Newsroom

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Ανοδικά κινούνται οι μετοχές την Τετάρτη 30/9, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, καθώς νέα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ έδειξαν ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε τον περασμένο μήνα, οδηγώντας χαμηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύεται κατά 53 μονάδες ή 0,1%. Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,36%, ενώ ο Nasdaq Composite κινείται υψηλότερα κατά 0,62%.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 3,4% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν ο πληθωρισμός να παραμείνει αμετάβλητος στο 3,7%.

Ακόμη πιο ενθαρρυντική ήταν η πορεία του δομικού PCE, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, έναντι 3,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ διαμορφώθηκε επίσης χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Ανοδικά αναθεωρήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο, καθώς τα νεότερα στοιχεία έδειξαν ισχυρότερη επίδοση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση, το ΑΕΠ των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 1,5% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε από το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, μετά τα στοιχεία για την επιβράδυνση του πληθωρισμού, και τελευταία διαμορφωνόταν στο 5,23%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου υποχώρησε επίσης από επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2002.

Οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων άσκησαν πιέσεις στις μετοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, με τον S&P 500 να καταγράφει απώλειες 0,2% για τον Σεπτέμβριο έως το κλείσιμο της Τρίτης.

Μειώνονται οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από την Federal Reserve υποχώρησαν ελαφρώς την Τετάρτη. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι traders αποτιμούν πλέον σε 35% την πιθανότητα αύξησης του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, έναντι 51% μία ημέρα νωρίτερα.

Παρά τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό, οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν μία ακόμη αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

«Παρότι τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι κάπως καλύτερα από τις προσδοκίες, τα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας και το ΑΕΠ δείχνουν ότι η ανακοίνωση αυτή είναι απίθανο να εκτροχιάσει τις εκτιμήσεις για ακόμη μία αύξηση επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε την Τετάρτη ο Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset και Portfolio Manager στην Janus Henderson Investors, σε ανακοίνωσή του που κοινοποιήθηκε στο CNBC.

Ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση

Τα ισχυρά στοιχεία από τον ιδιωτικό τομέα αντιστάθμισαν εν μέρει τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Η ADP ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο δημιουργήθηκαν 90.000 θέσεις εργασίας, έναντι πρόβλεψης των οικονομολόγων για 68.000 νέες θέσεις.

Η Micron ηγήθηκε των τεχνολογικών μετοχών στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, καταγράφοντας άνοδο 1% πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μετά το κλείσιμο της αγοράς. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι Nvidia και Alphabet.

Η Robinhood σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο έως εκείνη την ώρα, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση νέων εργαλείων agentic trading και την επέκταση του ωραρίου συναλλαγών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η Τετάρτη σηματοδοτεί την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, αλλά και του τρίτου τριμήνου, με την εικόνα των αγορών να παραμένει μικτή και στα δύο χρονικά διαστήματα.

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