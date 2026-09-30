ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«El Problema» μόνο στο παρκέ: Ο Ζαν Μοντέρο αποκαλύπτεται στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:56 - 30 Σεπ 2026

«El Problema» μόνο στο παρκέ: Ο Ζαν Μοντέρο αποκαλύπτεται στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Ζαν Μοντέρο μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στους αντιπάλους του μέσα στο παρκέ, εκτός αυτού όμως, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική.

Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού αποκάλυψε στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague, την πιο χαλαρή πλευρά του εαυτού του.

Ο «El Problema» αναφέρθηκε στον Μάικ Τζέιμς, τον οποίο θα ήθελε να αντιμετωπίσει σε 1v1, αλλά και στον Κόμπε Μπράιαντ, τον οποίο χαρακτήρισε ως GOAT.

Μάλιστα, θυμήθηκε μια ιστορία από τα παιδικά του χρόνια, όταν είχε κρύψει ένα tablet κάτω από το μαξιλάρι του για να παρακολουθεί highlights του θρύλου των Lakers.

Ο Μοντέρο μίλησε επίσης για τη διαδρομή του μέχρι την κορυφή της EuroLeague, ενώ απάντησε σε ερώτηση που του έκανε ο Τζο Αρλάουκας.

Δείτε το βίντεο της Allwyn Hellas:

{https://www.youtube.com/shorts/IIpX9nYNMfs}

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Allwyn: Περιορισμένη επίδραση στις προβλέψεις του 2026 από την απαγόρευση του online στοιχήματος στη Βραζιλία
Ανακοινώσεις

Allwyn: Περιορισμένη επίδραση στις προβλέψεις του 2026 από την απαγόρευση του online στοιχήματος στη Βραζιλία

Allwyn: Αγόρασε 1,18 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι €14,42 εκατ. σε μία εβδομάδα
Ανακοινώσεις

Allwyn: Αγόρασε 1,18 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι €14,42 εκατ. σε μία εβδομάδα

Ioannina Lake Run 2026: Η δρομική γιορτή που έγινε θεσμός γιόρτασε 20 χρόνια
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ioannina Lake Run 2026: Η δρομική γιορτή που έγινε θεσμός γιόρτασε 20 χρόνια

Μην εκπλαγείς αν δεις το McLaren MCL40 Showcar στον δρόμο αυτό το Σαββατοκύριακο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Μην εκπλαγείς αν δεις το McLaren MCL40 Showcar στον δρόμο αυτό το Σαββατοκύριακο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/09/2026 - 18:45

Θεοδωρικάκος: Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι άλλα από αυτά που λένε οι μετρήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/09/2026 - 18:25

ΕΑΤ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τρία επενδυτικά σχήματα για την παραχώρηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 18:02

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Θετικό EBITDA το α’ εξάμηνο – Επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας και φωτοβολταϊκά

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 17:53

Unibios: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20%

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 17:48

Space Hellas: Αύξηση τζίρου και διατήρηση EBITDA στα € 9,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
30/09/2026 - 17:43

Euronext Athens: Νέο υψηλό 17ετίας στις 2.738 μονάδες – Κέρδη 29,1% στο 9μηνο

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 17:36

Η ΓΣΕΒΕΕ επαναλαμβάνει το αίτημά της για μια συνολική ρύθμιση οφειλών

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:27

6th LAW FORUM ON TAXATION: Στο επίκεντρο η φορολογική μεταρρύθμιση και οι νέες οικονομικές προκλήσεις

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:24

Ράμα: Υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ – Τραμπ ύψους €1,4 δισ. – Να αποφασίσει η επιστήμη

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:21

Νετανιάχου για πτήση Flydubai: Προσπάθεια να σκοτώσει μαζικά Ισραηλινούς - Προετοιμαζόμαστε για πρόσθετες απειλές

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:06

ΗΠΑ: Ηπιότερος του αναμενομένου ο πληθωρισμός – Στο 3,4% ο PCE

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/09/2026 - 17:04

ΔΑΑ: Toν Οκτώβριο θα προκηρυχθεί η νότια επέκταση του αεροδρομίου

Χρηματιστήρια
30/09/2026 - 17:00

Wall: Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός, ενισχύθηκαν οι μετοχές – Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/09/2026 - 16:56

«El Problema» μόνο στο παρκέ: Ο Ζαν Μοντέρο αποκαλύπτεται στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague

Οικονομία
30/09/2026 - 16:45

Πιερρακάκης: Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες - Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα λογοδοτούν

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:43

Ισπανία: Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση οι ακτιβιστές

Πολιτική
30/09/2026 - 16:38

Αποστολάκη: Επτά χρόνια προστάτευαν funds & servicers και σήμερα «ανακαλύπτουν» το πρόβλημα

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 16:30

ΠΑΪΡΗΣ: Από ζημιές σε κέρδη το α’ εξάμηνο – Στο +14,5% ο τζίρος

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:28

Βουλγαρία: Νομοθετικό «φρένο» στις αγωγές SLAPP

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:22

Μπεν Γκβιρ για πτήση Flydubai: Τρομοκράτης επιχείρησε να δολοφονήσει 180 Ισραηλινούς

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:22

Άγρια συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού – Έξι τραυματίες

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:19

Bloomberg: Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ τα σενάρια για επανένταξη της Βρετανίας

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 16:12

Επιχειρηματικός κόσμος: Καλοδεχούμενα, αλλά ανεπαρκή τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Ναυτιλία
30/09/2026 - 16:08

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Εκπτώσεις για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 15:58

Βογιατζόγλου: Άλμα 24,8% στον τζίρο και επιστροφή στην κερδοφορία το α’ εξάμηνο

Ειδήσεις
30/09/2026 - 15:56

ΗΠΑ: Ανοδική αναθεώρηση του ΑΕΠ στο 2,2% το β’ τρίμηνο – Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις

Πολιτική
30/09/2026 - 15:55

Παπαστεργίου: Η Δ. Μακεδονία γίνεται η καρδιά των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης για όλη τη χώρα

Πολιτική
30/09/2026 - 15:54

«Κατέρρευσε το κυβερνητικό success story»: Βολές ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/09/2026 - 15:53

Πούτιν προς Δύση: Κανείς δεν μπορεί να λυγίσει ή να εκφοβίσει το ρωσικό λαό

Ειδήσεις
30/09/2026 - 15:46

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τέμπη, Predator, διαφθορά, μεταναστευτικό – Οι θεσμικές «πληγές» της Ελλάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ