Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου: €300.000 στους τρεις νικητές – Ρεκόρ συμμετοχών με 62 αιτήσεις

Με συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους €300.000 και ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκαν τα 17α Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026, που διοργανώνονται από το Stelios Philanthropic Foundation (Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου).

Νικήτριες εταιρείες της φετινής διοργάνωσης αναδείχθηκαν οι Loopcv, iSPACE και Vivestia Booking & Metasearch Platform, λαμβάνοντας χρηματικά έπαθλα ύψους €150.000, €100.000 και €50.000, αντίστοιχα.

Η Τελετή Απονομής πραγματοποιήθηκε στο Stelios Foundation Conference Hall, την Πέμπτη 3/9 στην Πλάκα, παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής, επενδυτικής και θεσμικής κοινότητας.

Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε μεγάλη συμμετοχή, με 62 αιτήσεις, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη νέα επιχειρηματικότητα και τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Τα Βραβεία πραγματοποιήθηκαν με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece, του εθνικού μηχανισμού ανάδειξης και υποστήριξης του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Οι τρεις νικήτριες εταιρείες είναι ήδη εγγεγραμμένες ή έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece), ενισχύοντας τη σύνδεση του θεσμού με το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation και δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easy.com), ο οποίος απένειμε αυτοπροσώπως τα βραβεία στους φετινούς νικητές, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη χαρά που για 17η χρονιά στηρίζουμε, μέσα από τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας, νέους επιχειρηματίες στην Ελλάδα και που φέτος είχαμε περισσότερες αιτήσεις από κάθε άλλη χρονιά. Στόχος μας είναι να βοηθάμε νέους ανθρώπους να αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους, να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία.

Θέλω να συγχαρώ τους φετινούς νικητές και εύχομαι τα βραβεία να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τα Βραβεία αποτελούν σημαντικό μέρος του ευρύτερου φιλανθρωπικού έργου του Ιδρύματος στην Ελλάδα. Αυτή την περίοδο, ιδιαίτερη σημασία έχει για εμάς και η προσπάθεια να καλυφθούν οι τελευταίες 16 άγονες θέσεις γιατρών σε μικρά νησιά της χώρας, στο πλαίσιο της επταετούς δωρεάς μας, ύψους €11 εκατ., για την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 90 γιατρών σε 50 νησιά. Ελπίζω ότι σύντομα θα καλυφθούν και αυτές οι θέσεις, ώστε περισσότεροι κάτοικοι μικρών νησιών να έχουν έναν γιατρό κοντά τους όταν τον χρειάζονται».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος απένειμε το πρώτο βραβείο και δήλωσε: «Οι νέοι είναι σε προτεραιότητα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα ήταν το brain drain, αυτό όμως άλλαξε από το 2023 και μετά και πλέον η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει τα πιο γενναία κίνητρα για την επιχειρηματικότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ίδρυμα δίνει κάθε χρόνο αυτά τα βραβεία στους Έλληνες startuppers και αξίζουν συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες του. Ελπίζουμε να συνεχιστούν, γιατί τις χρειαζόμαστε», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη Δωρεά του Ιδρύματος για τη στήριξη των γιατρών στα μικρά νησιά της χώρας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσφοράς του, καθώς, όπως ανέφερε, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου διπλασιάζει τον μισθό των γιατρών στα μισά κατοικημένα νησιά της ελληνικής επικράτειας.

Στην Τελετή Απονομής συμμετείχε επίσης ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος απένειμε το δεύτερο βραβείο και δήλωσε: «Τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου δεν αποτελούν απλώς μία ακόμη επιχειρηματική βράβευση. Αναδεικνύουν νέους ανθρώπους που τόλμησαν να μετατρέψουν μια ιδέα σε πράξη, που ανέλαβαν ρίσκο, δημιούργησαν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας και απέδειξαν ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει φιλοδοξία, εξωστρέφεια και διεθνή προοπτική. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί φέτος το Elevate Greece είχε ενεργό συμμετοχή και στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων. Πρωτοβουλίες όπως τα Βραβεία Στέλιος Χατζηιωάννου αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας της Πολιτείας με την ιδιωτική πρωτοβουλία».

1ο Βραβείο – Loopcv | €150.000

Το πρώτο βραβείο και χρηματικό έπαθλο ύψους €150.000 απέσπασε ο Γιώργος Αυγενάκης, CEO της Loopcv. Η Loopcv αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιεί και να απλοποιεί τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, βοηθώντας τους υποψηφίους να εντοπίζουν θέσεις που ανταποκρίνονται στο προφίλ τους και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις αιτήσεις τους. Με διεθνή προσανατολισμό, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον αναπτυσσόμενο τομέα της αναζήτησης εργασίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI-powered job search).

«Είναι μεγάλη τιμή και μια σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας που κάνουμε μέσα από τη Loopcv. Ευχαριστώ θερμά το Stelios Philanthropic Foundation και τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου για αυτή τη σημαντική διάκριση και την εμπιστοσύνη στο όραμά μας.

Από την πρώτη μέρα, στόχος μας ήταν να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε την αναζήτηση εργασίας πιο απλή, γρήγορη και αποτελεσματική. Η αναγνώριση αυτή μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να εξελίσσουμε τη Loopcv σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο Γιώργος Αυγενάκης.

2ο Βραβείο – iSPACE | €100.000

Το δεύτερο βραβείο, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους €100.000, απονεμήθηκε στους Νικηφόρο Κρητικό και Γρηγόρη Στάθη, συνιδρυτές της iSPACE.

Η iSPACE συνδυάζει τεχνολογίες 3D Virtual Tours, τεχνητής νοημοσύνης, έξυπνης πλοήγησης και επαυξημένης πραγματικότητας, προσφέροντας σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, τουρισμού και εμπορίου εργαλεία για τη δημιουργία μιας πιο διαδραστικής ψηφιακής παρουσίας, την αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών και την ενίσχυση των απευθείας πωλήσεων. Η εταιρεία έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα και σχεδιάζει την επέκτασή της σε διεθνείς αγορές. «Αποτελεί ύψιστη τιμή για την ομάδα της iSPACE η βράβευσή μας από τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου και το Stelios Philanthropic Foundation, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη στήριξή τους. Η διάκριση αυτή αποτελεί καθοριστικό εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας μας, μας ενθαρρύνει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και ενισχύει το όραμά μας να αναδείξουμε την ελληνική τεχνολογική καινοτομία σε διεθνές επίπεδο», δήλωσαν οι Νικηφόρος Κρητικός και Γρηγόρης Στάθης.

3 ο Βραβείο – Vivestia Booking & Metasearch Platform | €50.000

Το τρίτο βραβείο και χρηματικό έπαθλο ύψους €50.000 απέσπασαν οι Ανδρέας Γκίνης και Γιώργος Κονταξής της Vivestia Booking & Metasearch Platform.

Η Vivestia είναι πλατφόρμα κρατήσεων για πολυτελείς κρουαζιέρες, βίλες και ξενοδοχεία, η οποία αξιοποιεί πιστοποιημένα Virtual Tours, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να εξερευνούν ψηφιακά την εμπειρία που πρόκειται να επιλέξουν πριν ολοκληρώσουν την κράτησή τους. Δραστηριοποιείται ήδη σε διεθνείς αγορές, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κροατία, η Ιταλία και οι Σεϋχέλλες, με portfolio άνω των 200 βιλών και 5.000 δωματίων ξενοδοχείων.

«Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί για εμάς μια πολύ σημαντική αναγνώριση ενός οράματος που ξεκίνησε από μια απλή ιδέα: ο ταξιδιώτης πρέπει να γνωρίζει πραγματικά τι κλείνει πριν φτάσει στο κατάλυμά του.

Το βραβείο αυτό μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να εξελίξουμε τη Vivestia Booking & Metasearch Platform σε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κρατήσεων, να αναπτυχθούμε σε ακόμη περισσότερες χώρες και να κάνουμε την ταξιδιωτική κράτηση πιο διαφανή, αξιόπιστη και συναρπαστική», δήλωσαν οι Ανδρέας Γκίνης και Γιώργος Κονταξής.

Την απονομή του τρίτου βραβείου πραγματοποίησε ο περσινός μεγάλος νικητής, κ. Γιώργος Καραβοκύρης, των Rênfluence & easyInfluencer.travel, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν προσωπικότητες της επιχειρηματικής σκηνής, θεσμικοί εκπρόσωποι και ιδρυτές εταιρειών που έχουν διακριθεί σε προηγούμενες διοργανώσεις των Βραβείων.

Στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα από το 2008

Τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου στηρίζουν από το 2008 νέους επιχειρηματίες που δημιουργούν και αναπτύσσουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, προσφέροντάς τους χρηματοδοτική ενίσχυση για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Μέχρι σήμερα, το Stelios Philanthropic Foundation έχει διαθέσει περισσότερα από €2 εκατ. για τη στήριξη νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.

Στους προηγούμενους νικητές του θεσμού περιλαμβάνονται επιτυχημένες εταιρείες όπως οι Ferryhopper, Cinobo, Ancient Greek Sandals, Enaleia, Vendora και Sun of a Beach, μεταξύ άλλων.

Mπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την Τελετή μέσω YouTube εδώ.