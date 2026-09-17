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Συνεδρίαση του ΕΒΕΑ με τη συμμετοχή Πιερρακάκη: Στο επίκεντρο οι προκλήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις
10:40 - 17 Σεπ 2026

Συνεδρίαση του ΕΒΕΑ με τη συμμετοχή Πιερρακάκη: Στο επίκεντρο οι προκλήσεις των επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/9) η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι πρόσφατες οικονομικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς και οι προϋποθέσεις για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με έμφαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ιδιωτικό χρέος, το ενεργειακό και μη μισθολογικό κόστος και την επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την τοποθέτησή του ανέφερε: «Η πολιτική έχει αξία όταν αντέχει την κριτική όσων παράγουν. Θα πρέπει σήμερα, και μέσα από τον ρόλο μου, όμως, να υπογραμμίσω και να τεκμηριώσω ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες στήριξης των επιχειρήσεων, όσες δηλαδή δυνατότητες μας επιτρέπει η οικονομική πραγματικότητα.

Συμφωνώ απολύτως μαζί σας: όλα τα κόμματα πρέπει να βάλουν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, για να δούμε πραγματικά ποιος είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποια είναι η συζήτηση επί του πραγματικού.

Ξέρετε, νομίζω ότι ένας επιχειρηματίας ξέρει καλύτερα από τους περισσότερους ποια είναι τα όρια της πραγματικότητας. Και εμείς, ως πολιτικός χώρος και ως κυβέρνηση, δεν δίνουμε έωλες υποσχέσεις. Να μη θυμίσω, άλλωστε, και πόσο αποφασιστικά και γενναιόδωρα στηρίχθηκαν οι επιχειρήσεις μας από το ελληνικό κράτος τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

Θέλω να πω επίσης, ότι προτεραιότητα στην επιχειρηματικότητα για εμάς είναι σαφής και είναι στον πυρήνα του προγράμματός μας, δεν είναι κάτι που ξεκίνησε σήμερα. Είναι μια σταθερή επιλογή από το 2019. Αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Έχουμε κάνει 23 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, απευθυνόμενος στον Υπουργό, σημείωσε: «Κύριε Υπουργέ, είστε άνθρωπος της αγοράς. Έμπειρος πολύ, πολιτικά, και μπορείτε να αναγνωρίσετε τις δυσκολίες και τις ανησυχίες της επιχειρηματικής κοινότητας. Για εμάς, είναι ευτυχές ότι βρίσκεστε στη θέση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ περιλαμβάνουν θετικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η χώρα χρειάζεται πλέον ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για την αύξηση του πλούτου που παράγει.

Όπως τόνισε, «η χώρα δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια συζήτηση για το πώς θα μοιράσει όσα ήδη έχει. Πρέπει να συζητήσει, επιτέλους, πώς θα παράγει περισσότερα», επισημαίνοντας ότι οι στόχοι για περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερη βιομηχανία, αύξηση των εξαγωγών και της παραγωγικότητας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, χρηματοδοτικούς πόρους, χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ χαρακτήρισε θετική την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και τη μείωση της προκαταβολής φόρου, σημειώνοντας όμως ότι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της αγοράς. Ειδικά για την προκαταβολή φόρου, υπογράμμισε ότι η διατήρησή της σε υψηλά επίπεδα δεσμεύει πολύτιμη ρευστότητα που θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε επενδύσεις, προσλήψεις και κεφάλαιο κίνησης, ζητώντας ταχύτερη εφαρμογή της μείωσής της.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Χαρακτήρισε σημαντικά τα νέα χρηματοδοτικά και εγγυοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, σημειώνοντας ότι η επιτυχία τους θα κριθεί από το κατά πόσο οι πόροι θα φτάσουν πράγματι στις μικρές επιχειρήσεις και δεν θα περιοριστούν σε όσες είναι ήδη τραπεζικά επιλέξιμες. «Η χρηματοδότηση πρέπει να φτάσει στην πραγματική οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέφερε την πρόταση του ΕΒΕΑ για λειτουργική ρύθμιση έως 120 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, καθώς και για δυνατότητα επανένταξης επιχειρήσεων που έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις, περιορισμό των προσαυξήσεων και βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού. Όπως επισήμανε, δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για νέα χρηματοδότηση όταν ένα σημαντικό μέρος της αγοράς παραμένει αποκλεισμένο από αυτήν εξαιτίας παλαιών χρεών.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε ότι η βασική πρόκληση για την ελληνική οικονομία παραμένει η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, ισχυρότερη βιομηχανία, μεγαλύτερες εξαγωγές και επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε σταθερά κίνητρα για επενδύσεις, συγχωνεύσεις και συνεργασίες, απλούστερες αδειοδοτήσεις, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και, κυρίως, ένα σαφές σχέδιο για τη χρηματοδότηση της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κλείνοντας, ο κ. Μπρατάκος σημείωσε: «Το κρίσιμο ερώτημα της επόμενης περιόδου δεν είναι ποιος θα υποσχεθεί τα περισσότερα. Είναι ποιος διαθέτει το πιο σοβαρό και εφαρμόσιμο σχέδιο για να παράγει η χώρα περισσότερα. Πριν αποφασίσουμε πώς θα μοιράσουμε τον πλούτο, πρέπει να εξηγήσουμε με ειλικρίνεια πώς θα τον δημιουργήσουμε».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 10:46
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