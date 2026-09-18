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ΕΣΠ: «Ενεργειακή ασπίδα» για τη μικρή επιχείρηση – Πέντε προτάσεις για τη μείωση του κόστους
Επιχειρήσεις
11:06 - 18 Σεπ 2026

ΕΣΠ: «Ενεργειακή ασπίδα» για τη μικρή επιχείρηση – Πέντε προτάσεις για τη μείωση του κόστους

Reporter.gr Newsroom
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«Η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια κριτήρια με τη μεγάλη. Η στήριξή της είναι και ανάχωμα στην ακρίβεια», αναφέρει σήμερα (18/9) σε σχετική του ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, προτείνοντας παράλληλα πέντε μέτρα για τη στήριξη των ΜμΕ.

Ειδικότερα, ο ΕΣΠ παρεμβαίνει στη συζήτηση για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και, με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, καταθέτει πέντε συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημιουργία μιας «ενεργειακής ασπίδας» για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ο ΕΣΠ επισημαίνει, ότι οι νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων βρίσκουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ήδη αντιμέτωπη με αυξημένο λειτουργικό κόστος, χρηματοδοτικές πιέσεις και περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Το ζήτημα, όμως, δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Η αύξηση της ενέργειας και των καυσίμων μεταφέρεται στο κόστος μεταφοράς και διανομής, στις προμήθειες και στην εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά δημιουργεί νέες πιέσεις στις τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής. Γι' αυτό η στήριξη της μικρής επιχείρησης αποτελεί ταυτόχρονα μέτρο ανάσχεσης της ακρίβειας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υπενθυμίζει, ότι κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 εφαρμόστηκαν μηχανισμοί αυξημένης στήριξης για μικρές επαγγελματικές παροχές έως 35 kVA, κλιμάκωση της ενίσχυσης ανάλογα με την κατανάλωση και ειδική αντιμετώπιση συγκεκριμένων ενεργοβόρων δραστηριοτήτων.

Με βάση αυτή την εμπειρία, χωρίς να προτείνει την αυτούσια επαναφορά των τότε μέτρων, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά:

1.Κλιμακωτή επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, με ισχυρότερη προστασία των μικρών επαγγελματικών παροχών και των πρώτων kWh κατανάλωσης.
2.Ειδική πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων μικρών επιχειρήσεων, βάσει ΚΑΔ και αντικειμενικών ενεργειακών κριτηρίων.
3.Παρέμβαση στο κόστος επαγγελματικών μεταφορών και διανομών, εφόσον οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.
4.Ειδικό και απλοποιημένο “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” για πολύ μικρές επιχειρήσεις, με υψηλότερη επιδότηση, χαμηλή ίδια συμμετοχή και χρηματοδότηση μικρών ενεργειακών επενδύσεων.
5.Μόνιμο μηχανισμό ενεργειακής προστασίας, ο οποίος θα μπορεί να ενεργοποιεί στοχευμένα μέτρα όταν οι τιμές ενέργειας υπερβαίνουν συγκεκριμένα επίπεδα, αντί η αγορά να περιμένει κάθε φορά νέες έκτακτες αποφάσεις.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε:

«Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό από την αρχή. Το 2022 εφαρμόστηκαν εργαλεία που έδιναν μεγαλύτερη προστασία στις μικρές επαγγελματικές παροχές. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία και να δημιουργήσουμε σήμερα έναν πιο στοχευμένο και αποτελεσματικό μηχανισμό.
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια κριτήρια με τη μεγάλη επιχείρηση σε ένα ενεργειακό σοκ.
Δεν ζητάμε μία ακόμη οριζόντια πολιτική επιδοτήσεων. Ζητάμε ένα «δίχτυ» ασφαλείας, που θα προστατεύει περισσότερο εκείνον που πραγματικά το χρειάζεται και, ταυτόχρονα, ένα ουσιαστικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει τη μικρή επιχείρηση να μειώσει μόνιμα την ενεργειακή της κατανάλωση.
Και κυρίως, πρέπει να δράσουμε πριν το αυξημένο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος περάσει ακόμη περισσότερο στις τελικές τιμές. Η προστασία της μικρής επιχείρησης είναι και προστασία του καταναλωτή από ένα νέο κύμα ακρίβειας».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά οι προτάσεις του να εξεταστούν πριν από την οριστικοποίηση των νέων κυβερνητικών παρεμβάσεων, ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να βρίσκονται εξαρχής μέσα στον σχεδιασμό και όχι να αναζητούν εκ των υστέρων διορθωτικές λύσεις.

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