JPMorgan: Ξεκινά την κάλυψη της Metlen με τιμή - στόχο 64 ευρώ

Με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο €64 ανά μετοχή, ξεκινά την κάλυψη της Metlen η JP Morgan.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα βλέπει περίπου 30% περιθώριο ανόδου σε σχέση με την τιμή των €48,4 κατά τη δημοσίευση της έκθεσης.

Βασικός πυλώνας της επενδυτικής θέσης της JPMorgan είναι ο διπλασιασμός του EBITDA, από περίπου €1 δισ. σήμερα σε περίπου €2,0 δισ. μεσοπρόθεσμα. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά περίπου 60% από brownfield έργα χαμηλότερου ρίσκου και κατά 40% από greenfield δραστηριότητες, όπως το γάλλιο, τα Circular Metals και ο αμυντικός εξοπλισμός.

Ο καθοδικός κίνδυνος για τον κλάδο των μετάλλων περιορίζεται μέσω αντιστάθμισης κινδύνου (hedging). Η JPMorgan επισημαίνει ότι η έκθεση της METLEN στην αλουμίνα και το αλουμίνιο είναι σε σημαντικό βαθμό αντισταθμισμένη έως το 2028, προστατεύοντας τα κέρδη από το πλεόνασμα προσφοράς στην αγορά αλουμινίου που προβλέπεται μετά το 2027.

Το γάλλιο έχει στρατηγική σημασία. Η MTLN θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις λίγες παραγωγούς γαλλίου εκτός Κίνας, εξέλιξη που, σύμφωνα με τη JPMorgan, ευθυγραμμίζεται με την ευρωπαϊκή πολιτική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τα κρίσιμα ορυκτά.