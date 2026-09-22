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Metlen - Scrap αλουμινίου: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09:20 - 22 Σεπ 2026

Metlen - Scrap αλουμινίου: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η METLEN προχωρά σε νέα στρατηγική επένδυση στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. του “Integrated Aluminium Value Chain” του Κλάδου Μετάλλων που προσεγγίζει τα €25 εκατ., με στόχο την αναβάθμιση της αξιοποίησης ανακυκλωμένου αλουμινίου και την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της στην ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου. 

Μέσω της εγκατάστασης σύγχρονου, υψηλά αυτοματοποιημένου εξοπλισμού διαλογής, επεξεργασίας και τήξης, η μεγαλύτερη ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου στην Ελλάδα αποκτά νέες δυνατότητες, δημιουργώντας παράλληλα ισχυρές συνέργειες με το εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Πέρα από τη σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της METLEN για ένα ακόμα πιο καθετοποιημένο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πρώτων υλών, η δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

Η στρατηγική αυτή αποκτά πρακτικό περιεχόμενο σε επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς το έργο επιτρέπει στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. να διαχειρίζεται πιο σύνθετες ροές scrap αλουμινίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται και νέες κατηγορίες post-consumer scrap, δηλαδή αλουμίνιο από προϊόντα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να ενταχθούν αποδοτικά στην παραγωγή.

Με αυτόν τον τρόπο, η στρατηγική σημασία της επένδυσης δεν περιορίζεται στην αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου. Η METLEN αποκτά τη δυνατότητα να κινηθεί πιο κοντά στην πηγή προμήθειας του scrap, αποκτώντας πρόσβαση σε μεγαλύτερους όγκους λιγότερο επεξεργασμένου υλικού και ενισχύοντας την εσωτερική δημιουργία αξίας μέσω τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και βιομηχανικών συνεργειών.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πρακτική έχει η σύνδεση με το «Αλουμίνιον της Ελλάδος». Η ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. λειτουργεί ως κόμβος συλλογής, διαλογής και προεπεξεργασίας scrap, ενώ το «Αλουμίνιον της Ελλάδος» προσφέρει την παραγωγική κλίμακα και τη μεταλλουργική ευελιξία για την ενσωμάτωση απαιτητικών ροών ανακυκλωμένου μετάλλου σε προϊόντα υψηλής αξίας. Έτσι, οι δύο μονάδες, η μία παραγωγής πρωτόχυτου (primary) αλουμινίου και η άλλη δευτερόχυτου (secondary), λειτουργούν συμπληρωματικά ως ένα ενιαίο παραγωγικό σύστημα.

Η επιχειρησιακή αυτή συνέργεια έχει και σημαντική περιβαλλοντική διάσταση. Η ανακύκλωση αλουμινίου αποτελεί ουσιαστικό μοχλό ενεργειακής και παραγωγικής αποδοτικότητας, καθώς απαιτεί περίπου το 5% της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή πρωτόχυτου μετάλλου. Η μεγαλύτερη αξιοποίησή της συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και σε μια πιο βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή.

Στο ίδιο πλαίσιο, η επένδυση αποκτά και σαφές ευρωπαϊκό αποτύπωμα, καθώς ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιομηχανική ανθεκτικότητα, στρατηγική αυτονομία και κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο του Critical Raw Materials Act και του Clean Industrial Deal, η καλύτερη αξιοποίηση του scrap αλουμινίου συμβάλλει στη διατήρηση πρώτων υλών και προστιθέμενης αξίας εντός των ευρωπαϊκών συνόρων.

Συνολικά, με την πλήρη ανάπτυξή του, το έργο εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη συνολική παραγωγή πλέον των 250.000 τόνων, θα αυξήσει τα περιθώρια κέρδους και των δύο εργοστασίων, επιβεβαιώνοντας ότι η αξιοποίηση του ανακυκλωμένου αλουμινίου μπορεί να δημιουργεί ταυτόχρονα περιβαλλοντικό, βιομηχανικό και οικονομικό όφελος.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 09:29
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