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ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος»: Το ρεκόρ του 2025, τα τρία νέα στοιχήματα και η «πράσινη» σφραγίδα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:54 - 23 Δεκ 2025

ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος»: Το ρεκόρ του 2025, τα τρία νέα στοιχήματα και η «πράσινη» σφραγίδα

Γιώργος Αλεξάκης
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Το πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου, συνολικού ύψους 1,28 δισ. ευρώ, έχει στόχο τη σταδιακή αύξηση της δυναμικότητας στα 40 εκατ. επιβάτες.  

Με «προίκα» τα 34 εκατ. επιβάτες, που είναι ο εκτιμώμενος πήχης που θα ξεπεραστεί φέτος, αλλά και ένα μοντέλο διεθνούς αριστείας, στη σύμπραξη δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» υποδέχεται τη νέα χρονιά, με νέο CEO να αναλαμβάνει τη σκυτάλη, αλλά και με μεγάλο πλάνο αναβάθμισης υποδομών.

Το πλάνο αυτό περιλαμβάνει τρία σημαντικά επενδυτικά σχέδια, την επέκταση του Σταθμού Επιβατών, έργο ύψους 1 δισεκ. ευρώ, τον νέο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, αλλά και την διαμόρφωση χώρων για τη στάθμευση αεροσκαφών.

«Η επέκταση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου είναι ίσως πιο σημαντικό έργο των επόμενων ετών. Έχουμε ήδη αναθέσει την κατασκευή ενός πολυώροφου πάρκινγκ έως 32 θέσεων αεροσκαφών, που προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος. Προσδοκούμε ότι τους επόμενους μήνες θα αναθέσουμε το κυριότερο έργο, αυτό της επέκτασης του αεροσταθμού, ένα έργο της τάξης 1 δισ. ευρώ, με χρονοδιάγραμμα να ολοκληρωθούν τα έργα το 2032. Ωστόσο, στη διάρκεια της κατασκευής θα παραδίδονται επιμέρους εγκαταστάσεις. Θα υπάρχει μικρή ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό, αναμενόμενο για τέτοιου βεληνεκούς έργα, αλλά στο τέλος αυτό που θα παραδοθεί είναι ένα καινούργιο αεροδρόμιο. Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική πρόκληση για τα επόμενα χρόνια», τόνισε χθες (22/12) ο Γιώργος Καλλιμασιάς, νέος διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, που αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Σημειώνεται ότι μέσα στους προσεχείς μήνες αναμένεται να αναδειχθεί ο ανάδοχος για το κύριο έργο της επέκτασης του τερματικού σταθμού στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου που έχει ανακοινώσει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2032.

«Αναλαμβάνω την εταιρεία σε ένα εξαιρετικό υψηλό επίπεδο αριστείας, επιχειρησιακό, οικονομικό και περιβαλλοντικό. Η επιλογή των μετοχών αντανακλά την συνέχιση της επιτυχημένης στρατηγικής του ΔΑΑ όλα αυτά τα χρόνια», κατέληξε ο κ. Καλλιμασιάς.

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Το Route 2025

Ένα από τα παράσημα διεθνούς αριστείας του ΔΑΑ, είναι και το «πρασίνισμα» της λειτουργίας του με ένα φιλόδοξο έργο, που όμως ολοκληρώθηκε και επίσημα πριν λίγες μέρες.

Πιο συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2019, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ξεκίνησε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο και τολμηρό έργο με την ονομασία «ROUTE 2025», με σκοπό να πετύχει, έως το 2025 – πολύ πριν από τον κοινό στόχο του 2050 των ευρωπαϊκών αεροδρομίων αλλά και της αεροπορικής βιομηχανίας γενικότερα – μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω αυτοπαραγωγής, αποθήκευσης και ιδιοκατανάλωσης καθαρής και ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται εντός του αεροδρομίου.

Έξι χρόνια μετά, η Εταιρεία Αεροδρομίου ολοκλήρωσε, εντός του χρονικού στόχου της και με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, τον «Οδικό Χάρτη» του «ROUTE 2025» και παρέδωσε σε πλήρη λειτουργία τον δεύτερο - και μεγαλύτερο στην Ελλάδα – φωτοβολταϊκό σταθμό αυτοπαραγωγής σε αεροδρόμιο, ισχύος 35,5 MWp, μαζί με μονάδα αποθήκευσης ενέργειας 82 MWh.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθμών αυτοπαραγωγής του αεροδρομίου ανέρχεται πλέον σε 51,5 MWp (16MWP + 35,5MWp). Παράλληλα, η μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ωφέλιμης χωρητικότητας 82 MWh, αποτελεί βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του ενιαίου συστήματος, με έναν σαφή περιβαλλοντικό σκοπό - τη μεγιστοποίηση της δυνατότητας κατανάλωσης της παραγόμενης ενέργειας για τις ίδιες ανάγκες της εταιρείας, εξασφαλίζοντας βέλτιστη αυτονομία.

Όπως αναφέρθηκε, κατά την παρουσίαση από τον κ. Παράσχη, ο «ROUTE 2025» δεν είναι ένα μεμονωμένο έργο αλλά ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων που λειτουργούν ως ένα ενιαίο ενεργειακό οικοσύστημα, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μεταξύ ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Το ύψος της επένδυσης ανήλθε σε 70 εκ. ευρώ, με σημαντικό μέρος των επενδύσεων να έχει υλοποιηθεί με τη δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «ROUTE 2025» αφορά τις εκπομπές της Εταιρείας Αεροδρομίου που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό της, δηλαδή:

–τις άμεσες εκπομπές (Scope 1) από την κατανάλωση καυσίμων από τον εταιρικό στόλο, λέβητες και άλλο εξοπλισμό

–τις έμμεσες εκπομπές (Scope 2) που προκύπτουν από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από τα κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις του ΔΑΑ

και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες που θα προκύψουν βάσει του σχεδίου της μελλοντικής επέκτασης έως το 2046 (διάρκεια παραχώρησης), καθιστώντας τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το μοναδικό αεροδρόμιο στην Ευρώπη, το οποίο, αποκλειστικά με καθαρή ενέργεια παραγόμενη εντός των εγκαταστάσεών του, καλύπτει το 100% των αναγκών του. Παρά τη σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης, ο ΔΑΑ έχει ήδη επιτύχει από το 2005 έως το 2024 μείωση του αποτυπώματός του σε ποσοστό περισσότερο από 55% συνολικά - από 67.001 CO2 σε 29.209 τόνους CO2 - μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων στις λειτουργίες και στις υποδομές του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο της Αθήνας είναι το μοναδικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα από το 2016 - με την πιστοποίηση του προγράμματος Airport Carbon Accreditation του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI-Europe).

Πλέον, ήδη από την πρώτη ημέρα του 2026, όλες οι ανάγκες της εταιρείας για ηλεκτροδότηση θα καλύπτονται μόνο από καθαρή, ανανεώσιμη, ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου για ιδιοκατανάλωση. Κεντρικό χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτελεί η επιλογή της πραγματικής απανθρακοποίησης, αλλά και της μέγιστης προσθετικότητας.

Στη βάση του ενιαίου ενεργειακού οικοσυστήματος του ΔΑΑ βρίσκονται:

-η παραγωγή καθαρής ενέργειας εντός του ακινήτου του αεροδρομίου

-η αποθήκευσή της αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση

-εξηλεκτρισμός στόλου: 19 λεωφορεία, 13 οχήματα Follow-Me, 29 vans

-η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου φορτιστών για επιχειρησιακά και επιβατικά ηλεκτρικά οχήματα

-αντλίες θερμότητας – κατάργηση φυσικού αερίου στα κτίρια του ΔΑΑ (σε φυσιολογικές κλιματολογικές χειμερινές συνθήκες)

-σύστημα ψηφιακής διαχείρισης ενέργειας για την ενιαία παρακολούθηση, βελτιστοποίηση και εξισορρόπηση παραγωγής–αποθήκευσης–κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το εν λόγω έργο αλλά και τα επόμενα στις βασικές υποδομές εντάσσονται στο πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου, συνολικού ύψους 1,28 δισ. ευρώ, που έχει στόχο τη σταδιακή αύξηση της δυναμικότητας στα 40 εκατ. επιβάτες. Μάλιστα, η διοίκηση του ΔΑΑ, ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις και τη ζήτηση, έχει ήδη επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενοποιώντας τις δύο φάσεις του έργου έως το 2032, δηλαδή αρκετά νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Η κληρονομιά

Στην εμπειρία από τη μακρά του πορεία αλλά και το μοντέλο συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και στην “πράσινη” σφραγίδα του ΔΑΑ με το σχέδιο Route 2025, εστίασι ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιάννης Πάράσχης, ο οποίος τόνισε πως η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου θα κινηθεί γύρω στα 34 εκατ., αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα 31,85 εκατ. του 2024.

«Το 2025 είναι μια καλή χρονιά για το αεροδρόμιο της Αθήνας. Θα “πιάσουμε” τους 34 εκατ. επιβάτες», επεσήμανε ο Γ. Παράσχης. «Μετά την πανδημία η Ελλάδα τα έχει πάει πολύ καλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και το αεροδρόμιο έχει σημειώσει πολύ καλές επιδόσεις όχι μόνο λόγω του εισερχόμενου τουρισμού, αλλά και λόγω της δυνατότητας των Ελλήνων να ταξιδέψουν. Το αεροδρόμιο έχει μπει στην επόμενη ημέρα και ξεκινά ένα πρόγραμμα σημαντικότατων επενδύσεων. Ένα κεφάλαιο κλείνει, ένα καινούργιο ανοίγει», προσέθεσε, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «η λογική μας είναι να μιλάμε ειλικρινά, με έργα».

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Ο απερχόμενος CEO μίλησε για «εύκολους καιρούς και αρκετά δύσκολους καιρούς», ενώ αναφερόμενος στην αλλαγή φρουράς στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είπε:

«Με τον Γιώργο είμαστε μαζί 25 χρόνια στο αεροδρόμιο, είναι μια φυσική συνέχεια η ανάληψη των καθηκόντων του διευθύνοντος συμβούλου από εκείνον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι ξένοι μέτοχοι επέλεξαν τον νέο CEO μέσα από την ηγετική ομάδα του αεροδρομίου, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους σε αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσω των έργων. Και ο Γιώργος είναι από τους σημαντικότερους συντελεστές όλου αυτού του έργου. Υλοποιήσαμε μαζί τα θέματα της παράταση της περιόδου παραχώρησης, του γενικότερου σχεδιασμού του αεροδρομίου και της εισαγωγής στο χρηματιστήριο και αυτό αποτελεί ένα εχέγγυο της στρατηγικής του αεροδρομίου και της επιτυχίας για την επόμενη ημέρα. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε να είμαστε με επιχείρηση-υπόδειγμα βέλτιστης πρακτικής που ξεπέρασε πολύ τα εθνικά δεδομένα. Είμαστε μια εταιρεία που καθιερώθηκε διεθνώς στον χώρο των αεροδρομίων ως πρότυπο».

Ο Γ. Παράσχης τόνισε πως θα παραμείνει στον ΔΑΑ με έναν ρόλο συμβουλευτικό. «Βάζουμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια της χώρας να διακριθεί ως ένας τουριστικός προορισμός παγκοσμίως και να αναδειχθεί η Αθήνα πρωτοπόρος και βιώσιμος προορισμός. Είμαστε στη σκυταλοδρομία κι έχω βγάλει τη σκυτάλη και τη δίνω στον Γιώργο», κατέληξε.

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