ΔΑΑ: Ο Παναγιώτης Ταμπούρλος νέο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Σε συνέχεια της από 09.01.2026 ανακοίνωσης της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), η Εταιρεία ανακοινώνει ότι με την από 12.01.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος εξελέγη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση του εκλιπόντος, κ. Robert Goebbels σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Ο κ. Ταμπούρλος είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και MBA από το Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά. Διαθέτει περισσότερα από σαράντα (40) έτη εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές και εισηγμένες εταιρείες. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής ομίλων και μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Pfizer/Warner Lambert, Frigoglass και ο ΟΤΕ. Σε προγενέστερο στάδιο της καριέρας του, κατείχε ανώτερες χρηματοοικονομικές θέσεις στις εταιρείες American Express, Hilti, ICI και Milchem International.

Ο κ. Ταμπούρλος διαθέτει εκτενή εμπειρία ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος διοικητικών συμβουλίων, έχοντας συμμετάσχει σε Διοικητικά Συμβούλια καθώς και σε Επιτροπές Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως οι υποδομές, τα συστήματα πληρωμών, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η εμπειρία του σε διοικητικά συμβούλια περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εταιρείες ΟΤΕ, COSMOTE, COSMOTE Payments, ΔΙΑΣ Διατραπεζικά Συστήματα, ΔΕΣΦΑ, Orange Telecom Romania.

Με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Gerhard Schroeder, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος

Ian Andrews, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Janis Carol Kong, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χαράλαμπος Παμπούκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Evangelos Peter Poungias, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θηρεσία (Τερέζα) Φαρμάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αικατερίνη Σαββαΐδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 12.01.2026 αποφάσισε τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Προσωπικού αντίστοιχα, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Robert Goebbels, οι οποίες εν συνεχεία συνεδρίασαν και ανασυγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Επιτροπή Ελέγχου

Πρόεδρος: Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη: Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη: Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Gerhard Schroeder, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Προσωπικού

Πρόεδρος: Gerhard Schroeder, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη: Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, η οποία λήγει στις 06.02.2026, παρατείνεται αυτοδικαίως μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, χωρίς ωστόσο να μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.