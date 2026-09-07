ΔΑΑ: Ιστορικό ρεκόρ τον Αύγουστο με πάνω από 4 εκατ. επιβάτες

Ιστορικό ρεκόρ σημείωσε το αεροδρόμιο της Αθήνας τον Αύγουστο, καθώς για πρώτη φορά η μηνιαία επιβατική κίνηση ξεπέρασε το όριο των 4 εκατομμυρίων επιβατών, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία κίνησης για τον μήνα.

Συγκεκριμένα, από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών διακινήθηκαν συνολικά 4,03 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 3,7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Η επιβατική κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 2,4%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στη διεθνή κίνηση, η οποία διαμορφώθηκε 4,3% υψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι.

Σε επίπεδο οκταμήνου, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 23,71 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τόσο η κίνηση εσωτερικού όσο και η διεθνής παρουσίασαν άνοδο, κατά 4,3% και 4,4%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα περυσινά επίπεδα.

Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων. Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 198.571 πτήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σημειώνοντας αύξηση 3,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 4,8%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις κατέγραψαν άνοδο 3,2%.