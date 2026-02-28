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AEGEAN: Ακυρώσεις πτήσεων προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ – Οδηγίες προς τους επιβάτες
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:15 - 28 Φεβ 2026

AEGEAN: Ακυρώσεις πτήσεων προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ – Οδηγίες προς τους επιβάτες

Reporter.gr Newsroom
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Εως τις 2/3 και μέχρι νεωτέρας ακυρώνει πτήσεις η AEGEAN λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο site της εταιρείας, «λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, προχωρούμε σε ακύρωση των πτήσεων μας από και προς τα Διεθνή Αεροδρόμια Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ, Ράφικ Χαρίρι στην Βηρυτό και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ για το διάστημα 28/02/2026 έως και τις 02/03/2026».

Σύμφωνα με την εταιρεία οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν:

-Να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση

-Να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000.

Επιπλέον όσοι επιβάτες έχουν εισιτήριο από/προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ για πτήσεις έως και 10/03/2026, εάν το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000 να ακυρώσουν το εισιτήριο τους χωρίς κόστος μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (+30) 210 6261000.

«Από πλευράς μας αξιολογούμε διαρκώς τις εξελίξεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και προχωρούμε συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματος μας για τα συγκεκριμένα δρομολόγια», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Δείτε ποιες άλλες εταιρείες έχουν ακυρώσει τις πτήσεις τους ΕΔΩ

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