Ποιες αεροπορικές έχουν ακυρώσει πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή

Πάνω από δέκα αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, στις οποίες ενημερώνουν ότι ακυρώνονται όλες οι πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή εξαιτίας της ανάφλεξης στην περιοχή.
Πιο αναλυτικά, μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, δεκάδες πτήσεις ακυρώνονται τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.
Ειδικότερα, οι αεροπορικές εταιρείες που μέχρι στιγμής έχουν ανακοινώσει ακυρώσεις των πτήσεών τους στη Μέση Ανατολή είναι οι:
- Air France
- Air India
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Aegean
- British Airways
- Iberia Express
- Indigo
- Japan Airlines
- LOT Airlines
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Lufthansa
- Norwegian Air
- Turkish Airlines
- Virgin Atlantic
- Qatar Airways
- Air Algerie
- Scandavian Airlines
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Wizz Air
- Pegasus Airlines
- ITA Airways
Τελευταία τροποποίηση στις 28/02/2026 - 14:17