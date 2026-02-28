Ποιες αεροπορικές έχουν ακυρώσει πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή

Πάνω από δέκα αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, στις οποίες ενημερώνουν ότι ακυρώνονται όλες οι πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή εξαιτίας της ανάφλεξης στην περιοχή.

Πιο αναλυτικά, μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, δεκάδες πτήσεις ακυρώνονται τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Ειδικότερα, οι αεροπορικές εταιρείες που μέχρι στιγμής έχουν ανακοινώσει ακυρώσεις των πτήσεών τους στη Μέση Ανατολή είναι οι: