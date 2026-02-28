Ιράν – Ισραήλ: Αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων – Πληροφορίες για νεκρούς αξιωματούχους και αμάχους (videos)

Επίθεση εναντίον του Ιράν εξαπέλυσε το Ισραήλ τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/2), με τις πρώτες εκρήξεις να ακούγονται ανατολικά και βόρεια της Τεχεράνης, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Λίγο πριν τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), οι IFD ανακοίνωσαν ότι η αεροπορία τους διεξάγει «ευρεία επιδρομή σε αριθμό στρατιωτικών στόχων» στο δυτικό Ιράν. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα αναφέρθηκαν εκρήξεις στις δυτικές πόλεις Κερμανσάχ και Ταμπρίζ.

Τελευταίες εξελίξεις

Ολόκληρη η Μέση Ανατολή μυρίζει μπαρούτι, μετά την έναρξη της επιχείρησης στο Ιράν, με τις αραβικές χώρες να δέχονται επιθέσεις, να ακούγονται εκρήξεις σε μεγάλες πόλεις και να έχει σημάνει συναγερμός.

Μετά τις 10:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος), ιρανικά μέασα μετέδωσαν ότι δεκάδες βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ. Λίγο αργότερα, γύρω στις 12:30, εκδόθηκε προειδοποίηση για νέα ιρανική επίθεση στο νότιο Ισραήλ στην περιοχή της Μπερ Σεβά, η οποία βρίσκεται κοντά στη Γάζα. Συνολικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού, έχουν μέχρι στιγμής εκτοξευθεί 35 βαλλιστικοί πύραυλοι προς το Ισραήλ από το Ιράν. Ορισμένοι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας, ενώ άλλοι κατέπεσαν σε ανοιχτές περιοχές. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι θραύσματα πυραύλων και αναχαιτιστικών πυραύλων κατέπεσαν σε διάφορες περιοχές σε όλο το Ισραήλ, με ένα άτομο να τραυματίζεται ελαφρά.

Παράλληλα, εκρήξεις έχουν σημειωθεί σε: Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ, Μανάμα, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία.

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Μία σειρά απο χώρες - όπως η Συρία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους.

Εν τω μεταξύ, τα ΗΑΕ, το Κατάρ και το Κουβέιτ έχουν ανακοινώσει ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν στις επιθέσεις που δέχτηκαν.

Πληροφορίες για απώλειες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδεχομένως σκοτώθηκε – κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Τεχεράνη – ο Υπουργός Αμυνας του Ιράν, Αμίρ Χαταμί. Επίσης, ίδια πληροφορία έχει διαρρεύσει και για τον Ιρανό Υπουργό Δικαιοσύνης. Ωστόσο, καμία από τις δύο πληροφορίες δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Αρκετοί ανώτατοι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και πολιτικοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ είναι ασφαλής, ξεκαθαρίζουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, για τον Ιρανό Υπουργό Άμυνας δεν έγινε καμία επίσημη δήλωση.

Ακόμη, υπάρχουν πληροφορίς πως έχει χάσει τη ζωή του ο σύμβουλος του Χαμενεΐ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Νεώτερη επίσημη ενημέρωση αναφέρει ότι 40 άνθρωποι - και πιο συγκεκριμένα ανήλικες μαθήτριες - έχουν σκοτωθεί σε σχολείο στο νότιο Ιράν.

Κατά την πρώτη επίθεση στην Τεχεράνη επλήγησαν:

Υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν

Υπουργείο Άμυνας του Ιράν

Γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη

Ιρανική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας

Ιρανικό στρατιωτικό συγκρότημα 30 χλμ. ΝΑ της Τεχεράνης

Η έναρξη της επιχείρησης

Τα ξημερώματα, ένα σύννεφο καπνού υψώνεται στο κέντρο της Τεχεράνης, ανέφερε το Associated Press, ενώ λίγο αργότερα Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν στην επίθεση, όπως μετέδωσε το Reuters.

Την ίδια ώρα, σειρήνες ήχησαν και σε ολόκληρο το Ισραήλ και ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είχε εκδώσει «προληπτικό συναγερμό για να προετοιμάσει το κοινό για την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων προς το κράτος του Ισραήλ».

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Επιβεβαίωση της συμμετοχής των ΗΠΑ

Η ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, δήλωσε και ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ - μία επιχείρηση που έρχεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει έναν τεράστιο στόλο μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων στην περιοχή για να προσπαθήσουν να πιέσουν το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

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Εν τω μεταξύ, λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην επίθεση με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο δηλώνει πως οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, έστω κι αν χρειαστεί να χαθούν ζωές γενναίων Αμερικανών.

Λίγη ώρα αργότερα, μεταδόθηκε και αντίστοιχο μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στόχος τα πυρηνικά

Οι New York Times μετέδωσαν ότι η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει μέρες και πως το Ισραήλ θα επικεντρωθεί σε «αποθήκες πυραύλων, εγκαταστάσεις παραγωγής και εκτοξευτές» του Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να στοχεύσουν «το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και επιπλέον στόχους που συνδέονται με τους ισχυρούς Φρουρούς της Επανάστασης και την κυβέρνηση», πράγμα που φάνηκε και μέσα από το διάγγελμα του Τραμπ το πρωί του Σαββάτου (28/2).

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Δείτε live εικόνα από την Τεχεράνη μέσω του AP

{https://www.youtube.com/watch?v=CXP_uPkf_sY}

Ποιες χώρες ενημερώθηκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές του Ισραήλ ενημέρωσαν χθες (27/2) το βράδυ επίσημα μόνο τη Γερμανία για την επικείμενη επίθεση. Το ίδιο αναφέρει σε ανακοίνωσή της και η γερμανική κυβέρνηση, στην οποία σημειώνεται ακόμη ότι ο καγκελάριος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Σημειώνεται ότι ο Μερτς τη Δευτέρα αναμένεται να βρεθεί στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, στην Τουρκία από χθες το βράδυ υπήρχε η πληροφορία - η οποία δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα - ότι είχε δοθεί το σήμα να ακυρωθούν όλες οι πτήσεις των τουρκικών αερογραμμών.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν πραγματοποιήσει έναν τρίτο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία την Πέμπτη σε μια προσπάθεια να επιλύσουν μια αδιέξοδο.

Ο Τραμπ δήλωσε, όμως, απογοητευμένος από την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Είπε πως θέλει μια συμφωνία με την Τεχεράνη και πως οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, αφήνοντας ωστόσο εντελώς ανοιχτό το ενδεχόμενο επίθεσης.

Σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του Ιράν, απάντησε ότι «δεν θέλω να το κάνω, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να το κάνεις».