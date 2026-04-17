ΔΑΑ: Η διαδικασία για την ΑΜΚ έως €14,5 εκατ. στο πλαίσιο της Επανεπένδυσης Μερίσματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος, που δίνει στους μετόχους τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ καταβολής σε μετρητά ή λήψης νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑΑ αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως το ποσό των 14,5 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση θα υλοποιηθεί μέσω της έκδοσης έως 14.500.000 νέων κοινών, άυλων και ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, καθεμία εκ των οποίων θα έχει ονομαστική αξία 1,00 ευρώ.

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και την ενότητα 13 της απόφασης υπ’ αριθμ. 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει ως εξής:

Α. Εισαγωγή

H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε στις 15.04.2026, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διανομή (διάθεση) στους Μετόχους της Εταιρείας των διανεμητέων κερδών της εταιρικής χρήσης 2025 (από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Δεκεμβρίου 2025)1 καθώς και μέρους των προς διάθεση αποθεματικών, ήτοι συνολικού προς διανομή ποσού €204.860.000 (περίπου €0,66 ανά μετοχή), με δυνατότητα των Μετόχων να επιλέξουν την επανεπένδυση μικτού ποσού έως €100.000.000 του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028), όπως αυτό εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 14ης Απριλίου 2025 («Πρόγραμμα»). Ως ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίστηκε η 22.04.2026, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων) η 23.04.2026, και ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) η 15.05.2026.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14.04.2025, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, η εν λόγω εξουσία, μπορεί να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των ετών 2025 έως 2028 (ήτοι μέχρι την 31.12.2028) αποκλειστικά για την έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας που προορίζονται για κάλυψη από μετόχους που είναι δικαιούχοι και επιλέγουν την επανεπένδυση χρηματικών διανομών, στο πλαίσιο του Προγράμματος.