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Ryanair: Αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα του 2026 – Αιχμές κατά Fraport και ΔΑΑ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:32 - 08 Μάι 2026

Ryanair: Αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα του 2026 – Αιχμές κατά Fraport και ΔΑΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ryanair ανακοίνωσε την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026, καθώς και σημαντική μείωση της δραστηριότητάς της στην ελληνική αγορά, επικαλούμενη τις αυξημένες χρεώσεις των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece αλλά και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει αισθητά τη συνδεσιμότητα της χώρας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, με σημαντικές απώλειες σε θέσεις και δρομολόγια.

Η βάση της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, η οποία εξυπηρετεί τρία αεροσκάφη, θα αναστείλει τη λειτουργία της για τον χειμώνα του 2026. Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία προχωρά και σε περιορισμό της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Σύμφωνα με τη Ryanair, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται συνολική απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων, μειωμένη χωρητικότητα κατά 45% σε σχέση με τον χειμώνα του 2025 και κατάργηση 12 δρομολογίων.

Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση στις, όπως αναφέρει, «υπερβολικά μη ανταγωνιστικές χρεώσεις» που εφαρμόζονται στα ελληνικά αεροδρόμια. Ειδική αναφορά γίνεται στη Fraport Greece, την οποία χαρακτηρίζει «γερμανικής διαχείρισης μονοπώλιο», υποστηρίζοντας ότι οι χρεώσεις της έχουν αυξηθεί πάνω από 66% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη Ryanair, αυξήσεις προγραμματίζονται και στο αεροδρόμιο της Αθήνας για τη χειμερινή περίοδο.

Η αεροπορική εταιρεία επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε προχωρήσει στη μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ADF), από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη, από τον Νοέμβριο του 2024, με στόχο την ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης και του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια δεν μετέφεραν το όφελος αυτό στους επιβάτες και στις αεροπορικές εταιρείες, αλλά το διατήρησαν στα έσοδά τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-didbmverqw2h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού για τον χειμώνα του 2026, η Ryanair προχωρά:

  1. στην απομάκρυνση τριών αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, επένδυσης ύψους περίπου 300 εκατ. δολαρίων,
  2. στη μείωση κατά 700.000 των διαθέσιμων θέσεων,
  3. στην κατάργηση 12 δρομολογίων,
  4. και στην αναστολή δραστηριότητας στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο.

Τα δρομολόγια που καταργούνται αφορούν συνδέσεις της Θεσσαλονίκης με Βερολίνο, Χανιά, Φρανκφούρτη-Χαν, Γκέτεμποργκ, Ηράκλειο, Νίντερραϊν, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία-Τρεβίζο και Ζάγκρεμπ, καθώς και τα δρομολόγια Αθήνα–Μιλάνο Μπέργκαμο και Χανιά–Πάφος.

Η εταιρεία σημειώνει ότι τα αεροσκάφη που αποσύρονται από την ελληνική αγορά θα μεταφερθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία, όπου, όπως τονίζει, οι αερολιμένες αξιοποίησαν τις κυβερνητικές φορολογικές ελαφρύνσεις προς όφελος των επιβατών και της αεροπορικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, η Ryanair παρουσίασε στην ελληνική κυβέρνηση νέο επενδυτικό σχέδιο πενταετίας, το οποίο προβλέπει αύξηση της επιβατικής κίνησης στα 12 εκατ. επιβάτες ετησίως, δηλαδή άνοδο κατά 70%, προσθήκη 10 νέων αεροσκαφών με επένδυση άνω του 1 δισ. δολαρίων και δημιουργία 50 νέων δρομολογίων. Ωστόσο, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι η υλοποίηση του σχεδίου εξαρτάται από το «πάγωμα» των αεροδρομιακών χρεώσεων και από την πλήρη μετακύλιση της μείωσης του ADF στους επιβάτες.

Ο Chief Commercial Officer της Ryanair, Jason McGuinness, χαρακτήρισε την απόφαση «αναγκαστική αλλά αποτρέψιμη», τονίζοντας ότι η αποχώρηση της βάσης από τη Θεσσαλονίκη θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για την πόλη και την περιφέρεια. Όπως ανέφερε, η Ryanair κάλυπτε περίπου το 90% της διεθνούς χαμηλού κόστους αεροπορικής χωρητικότητας της Θεσσαλονίκης κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την απώλεια δρομολογίων και χαμηλών ναύλων για την περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/05/2026 - 16:55
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