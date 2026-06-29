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HATTA: Δικαιώματα Επιβατών - Υπηρεσίες ταξιδιωτικών διαμεσολαβητών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:27 - 29 Ιουν 2026

HATTA: Δικαιώματα Επιβατών - Υπηρεσίες ταξιδιωτικών διαμεσολαβητών

Reporter.gr Newsroom
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Η ECTAA, η Ευρωπαϊκή Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Διοργανωτών Οργανωμένων Ταξιδιών, εκφράζει σοβαρή ανησυχία μετά την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με νέους κανόνες για την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων των επιβατών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ενώ η ECTAA υποστηρίζει την ισχυρή και αποτελεσματική προστασία των επιβατών, οι διατάξεις που συμφωνήθηκαν όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης μεταφοράς εγείρουν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τον δυσανάλογο αντίκτυπο που θα έχουν οι νέοι κανονισμοί στους ανεξάρτητους ταξιδιωτικούς διαμεσολαβητές.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι επιβάτες θα δικαιούνται πλήρη επιστροφή χρημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν αμοιβής διαμεσολάβησης, σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης. Αυτή η προσέγγιση δεν αναγνωρίζει τις ξεχωριστές και πολύτιμες υπηρεσίες που παρέχονται από τους ανεξάρτητους ταξιδιωτικούς διαμεσολαβητές, οι οποίες διαχωρίζονται από την ίδια την υπηρεσία μεταφοράς.

Οι ταξιδιωτικοί διαμεσολαβητές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της διαφάνειας και των επιλογών στην αγορά των μεταφορών. Παρέχουν αμερόληπτες συμβουλές, επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ πολλαπλών μεταφορέων, κατασκευάζουν σύνθετα δρομολόγια και διευκολύνουν την κράτηση πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Για τους εταιρικούς πελάτες, παρέχουν επίσης βασικές υπηρεσίες όπως η αναφορά, η διαχείριση της ταξιδιωτικής πολιτικής και η υποχρέωση φροντίδας. Σε περιόδους αναστάτωσης, οι διαμεσολαβητές είναι συχνά το πρώτο σημείο επαφής, προσφέροντας ενεργή υποστήριξη στους επηρεαζόμενους ταξιδιώτες.

Οι πελάτες επιλέγουν εν γνώσει τους να χρησιμοποιούν έμμεσα κανάλια διανομής και γνωρίζουν πλήρως τα οφέλη και τις υπηρεσίες. Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν αγνοούν αυτήν την ενημερωμένη επιλογή και δημιουργούν ένα άδικο αποτέλεσμα.

Απαιτώντας από τους διαμεσολαβητές να επιστρέφουν την αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών τους σε περιπτώσεις ακύρωσης πτήσεων —γεγονότων που είναι εντελώς εκτός του ελέγχου τους— το νέο πλαίσιο τους αναγκάζει ουσιαστικά να εργάζονται χωρίς αμοιβή. Οι διαμεσολαβητές όχι μόνο θα αναμένεται να διαχειρίζονται τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων χωρίς αποζημίωση, αλλά θα χάνουν επίσης την πληρωμή για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί πλήρως.

Η περιορισμένη εξαίρεση που προβλέπεται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζει την κατάσταση για τους χιλιάδες ταξιδιωτικούς διαμεσολαβητές που απασχολούν περισσότερα από δέκα άτομα και θα επηρεαστούν άμεσα.

Η ECTAA είχε υποστηρίξει μια πιο λογική προσέγγιση, όπου ένας διαμεσολαβητής θα ενημέρωνε σαφώς τον πελάτη κατά τη στιγμή της πώλησης ακριβώς ποιο ποσό θα επιστρεφόταν σε περίπτωση ακύρωσης, διατηρώντας παράλληλα την δίκαιη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αντ' αυτού, οι συννομοθέτες επέλεξαν ένα τιμωρητικό μέτρο.

«Είναι πολύ απογοητευτικό να βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι συννομοθέτες δεν αναγνωρίζουν την αξία που παρέχουν οι ανεξάρτητοι ταξιδιωτικοί διαμεσολαβητές στους καταναλωτές», δήλωσε η πρόεδρος της ECTAA, Heli Mäki-Fränti.

«Το να περιμένουμε από τους διαμεσολαβητές να επιστρέψουν την αμοιβή τους για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί, ενώ διαχειρίζονται ακυρώσεις πέρα ​​από τον έλεγχό τους, είναι θεμελιωδώς άδικο».

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