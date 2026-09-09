ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Συνέπεια»: Ψηφιακός έλεγχος στα κρατικά φέσια – Στο στόχαστρο οι φορείς που καθυστερούν πληρωμές
Οικονομία
09:23 - 09 Σεπ 2026

«Συνέπεια»: Ψηφιακός έλεγχος στα κρατικά φέσια – Στο στόχαστρο οι φορείς που καθυστερούν πληρωμές

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να βάλει τέλος στις πολύμηνες καθυστερήσεις, επιστρατεύοντας ένα νέο ψηφιακό εργαλείο. Πρόκειται για την πλατφόρμα «Συνέπεια», η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Δεκεμβρίου, με στόχο να καταγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια και διαφάνεια η πορεία των πληρωμών του Δημοσίου.

Η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός επιτάχυνσης των κρατικών πληρωμών, καθώς οι καθυστερήσεις στην εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου επιβαρύνουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στην αγορά.

Στο «μικροσκόπιο» οι καθυστερήσεις

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω της «Συνέπειας» θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τα τιμολόγια του Δημοσίου, από την έκδοσή τους έως την εξόφλησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βλέπουν:

  • ποια τιμολόγια έχουν ήδη εξοφληθεί,
  • ποια παραμένουν απλήρωτα,
  • ποιοι δημόσιοι φορείς καθυστερούν τις πληρωμές,
  • ποια ποσά παραμένουν σε εκκρεμότητα ανά φορέα.

Παράλληλα, οι φορείς του Δημοσίου που εμφανίζουν συστηματικές καθυστερήσεις στις πληρωμές τους θα καταγράφονται σε «μαύρη λίστα», δημιουργώντας ουσιαστικά έναν μηχανισμό δημόσιας λογοδοσίας.

«Η πλήρης ορατότητα και η πλήρης διαφάνεια εκτιμούμε ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ, ώστε να κινηθούμε όλοι ακόμη γρηγορότερα», έχει δηλώσει ο υπουργός.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα επιτρέψει να εντοπίζονται όχι μόνο οι φορείς που καθυστερούν, αλλά και οι αιτίες πίσω από τις καθυστερήσεις. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα καταστεί ευκολότερη η παρέμβαση όπου απαιτείται, ώστε τα τιμολόγια των ιδιωτών να εξοφλούνται ταχύτερα, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η διοικητική παρακολούθηση της διαδικασίας.

Μειώνονται, αλλά παραμένουν υψηλά, τα «φέσια» του Δημοσίου

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου κινούνται σε τροχιά αποκλιμάκωσης.

Τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 118 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2,646 δισ. ευρώ, έναντι 2,764 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Πρόκειται για τον δεύτερο διαδοχικό μήνα κατά τον οποίο καταγράφεται υποχώρηση των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες.

Ωστόσο, αν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ύψους 629 εκατ. ευρώ, το συνολικό ποσό των οφειλών και εκκρεμοτήτων του Δημοσίου προς τους ιδιώτες ανέρχεται στα 3,275 δισ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εξακολουθεί να εντοπίζεται στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ σημαντικές υποχρεώσεις καταγράφονται επίσης στα ασφαλιστικά ταμεία, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα.

Ειδικότερα:

Νοσοκομεία: Οι οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων προς τους προμηθευτές μειώθηκαν στα 1,235 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, από 1,305 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026.

Ασφαλιστικά ταμεία: Οι υποχρεώσεις υποχώρησαν στα 681 εκατ. ευρώ, έναντι 715 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Μία σημαντική κατηγορία εκκρεμοτήτων συνδέεται με τη διαδικασία απονομής συντάξεων.

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών περιορίστηκαν στα 326 εκατ. ευρώ, από 333 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Νομικά πρόσωπα: Οι υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ, από 243 εκατ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.

«Φρένο» στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Σημαντική μείωση καταγράφηκε και στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Τον Ιούλιο περιορίστηκαν κατά 159 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 629 εκατ. ευρώ, έναντι 788 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Από το συνολικό ποσό, τα 181 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, τα 320 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, τα 121 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και τα 6 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους.

Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος των επιστροφών εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιστροφές συνολικού ύψους 254 εκατ. ευρώ καθυστερούν για περισσότερες από 90 ημέρες.

Από αυτά, τα 161 εκατ. ευρώ δεν έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους, είτε επειδή δεν έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε επειδή δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους φορολογουμένους. Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης χιλιάδων πολιτών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να τους αποδοθούν τα ποσά που δικαιούνται.

Παράλληλα, επιστροφές ύψους 375 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εκκρεμότητα για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 09:47
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eldorado Gold: Παρήγαγε το πρώτο συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού στις Σκουριές
ΜΕΤΑΛΛΑ

Eldorado Gold: Παρήγαγε το πρώτο συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού στις Σκουριές

ifo: Λιγότερο απαισιόδοξοι οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Λιγότερο απαισιόδοξοι οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία

Ερευνητής της Anthropic αποχωρεί λόγω φόβων για «ανεξέλεγκτη» Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογία

Ερευνητής της Anthropic αποχωρεί λόγω φόβων για «ανεξέλεγκτη» Τεχνητή Νοημοσύνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπαθανάσης: Πάνω από €1 δισ. το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ
Πολιτική

Παπαθανάσης: Πάνω από €1 δισ. το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ

Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
Οικονομία

Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο
Επιχειρήσεις

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Συναντήσεις Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ
Πολιτική

Συναντήσεις Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
09/09/2026 - 10:40

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν ξανά τα 100 δολάρια!

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/09/2026 - 10:40

Φάρμα Κουκάκη: Νέος κύκλος ανάπτυξης με στόχο τζίρο €70 εκατ. το 2026

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 10:33

Autohellas: Στα €501 εκατ. ο τζίρος στο α' εξάμηνο – Αύξηση 2,6% στα EBITDA

Αναλύσεις
09/09/2026 - 10:30

Euroxx για Motor Oil: Νέα τιμή-στόχος στα 70,8 ευρώ ανά μετοχή

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/09/2026 - 10:23

Minos Beach Art Hotel : Η διψήφια άνοδος εσόδων και η στρατηγική ανάπτυξης του τουρισμού πολυτελείας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/09/2026 - 10:13

Κοντολέων (ΕΒΙΚΕΝ): «Όχι καμπανάκια, καμπάνες» για την επιβίωση της βιομηχανίας – Απαραίτητη η ευρωπαϊκή στήριξη

Υγεία
09/09/2026 - 10:08

Κλειστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Αναλύσεις
09/09/2026 - 09:56

ΧΑ: Στις 2750 μονάδες η κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/09/2026 - 09:47

Ρεύμα: Στόχος τα 16,6-17 λεπτά η κιλοβατώρα το 2029 – Από πού θα προκύψει η μείωση των 70 ευρώ/MWh

Χρηματιστήρια
09/09/2026 - 09:36

Μικτά πρόσημα στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Οικονομία
09/09/2026 - 09:23

«Συνέπεια»: Ψηφιακός έλεγχος στα κρατικά φέσια – Στο στόχαστρο οι φορείς που καθυστερούν πληρωμές

ΜΕΤΑΛΛΑ
09/09/2026 - 09:12

Eldorado Gold: Παρήγαγε το πρώτο συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού στις Σκουριές

Ειδήσεις
09/09/2026 - 09:07

ifo: Λιγότερο απαισιόδοξοι οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία

Τεχνολογία
09/09/2026 - 09:01

Ερευνητής της Anthropic αποχωρεί λόγω φόβων για «ανεξέλεγκτη» Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
09/09/2026 - 08:23

Γεραπετρίτης για ελληνοτουρκικά: Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο

Άλλοι Αρθρογράφοι
09/09/2026 - 08:12

Ενεργειακό κόστος και ΔΕΘ

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 08:02

Η συνταγή Χατζημηνά για τη νέα παραγωγική Ελλάδα - «Χρυσός» οι Έλληνες μηχανικοί

Magazino
09/09/2026 - 08:00

32ες Νύχτες Πρεμιέρας: Αυτές είναι οι 42 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους της φετινής διοργάνωσης

Τεχνολογία
09/09/2026 - 07:57

H OpenAI λέει ότι έλυσε ένα «Άγιο Δισκοπότηρο» των Μαθηματικών

Ειδήσεις
09/09/2026 - 07:48

Το «South Park» μετονομάζεται σε «South America», τρολάροντας τον Τραμπ

Ειδήσεις
09/09/2026 - 07:11

Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά πετρελαιοφόρα ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης

Χρηματιστήρια
08/09/2026 - 23:31

Wall Street: Στο «κόκκινο» με φόντο την επικείμενη απόφαση της Fed

Ειδήσεις
08/09/2026 - 23:09

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Ραυτόπουλος

Magazino
08/09/2026 - 23:00

Φοιτητικό σπίτι: Τι να πάρεις μαζί σου και τι να αφήσεις πίσω

Ανακοινώσεις
08/09/2026 - 22:35

Τζιρακιάν Profil: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 5% του κεφαλαίου

Ειδήσεις
08/09/2026 - 22:14

Chevron: Διπλασιάζει τις πετρελαϊκές γεωτρήσεις στη Βενεζουέλα με πενταετές σχέδιο

Υγεία
08/09/2026 - 22:00

Διατροφή στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει τη μητέρα και το μωρό

Ειδήσεις
08/09/2026 - 21:45

Σερβία: Πρόωρες εκλογές στις 25 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Βούτσιτς

Ειδήσεις
08/09/2026 - 21:23

ΥΠΑ: Ανανέωση του στόλου οχημάτων με 35 υβριδικά SUV αξίας €1,15 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/09/2026 - 21:04

Έξι κίνδυνοι που μπορεί να δοκιμάσουν τις διεθνείς αγορές το φθινόπωρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ