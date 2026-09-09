«Συνέπεια»: Ψηφιακός έλεγχος στα κρατικά φέσια – Στο στόχαστρο οι φορείς που καθυστερούν πληρωμές

Με τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να βάλει τέλος στις πολύμηνες καθυστερήσεις, επιστρατεύοντας ένα νέο ψηφιακό εργαλείο. Πρόκειται για την πλατφόρμα «Συνέπεια», η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Δεκεμβρίου, με στόχο να καταγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια και διαφάνεια η πορεία των πληρωμών του Δημοσίου.

Η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός επιτάχυνσης των κρατικών πληρωμών, καθώς οι καθυστερήσεις στην εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου επιβαρύνουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στην αγορά.

Στο «μικροσκόπιο» οι καθυστερήσεις

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω της «Συνέπειας» θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τα τιμολόγια του Δημοσίου, από την έκδοσή τους έως την εξόφλησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βλέπουν:

ποια τιμολόγια έχουν ήδη εξοφληθεί,

ποια παραμένουν απλήρωτα,

ποιοι δημόσιοι φορείς καθυστερούν τις πληρωμές,

ποια ποσά παραμένουν σε εκκρεμότητα ανά φορέα.

Παράλληλα, οι φορείς του Δημοσίου που εμφανίζουν συστηματικές καθυστερήσεις στις πληρωμές τους θα καταγράφονται σε «μαύρη λίστα», δημιουργώντας ουσιαστικά έναν μηχανισμό δημόσιας λογοδοσίας.

«Η πλήρης ορατότητα και η πλήρης διαφάνεια εκτιμούμε ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ, ώστε να κινηθούμε όλοι ακόμη γρηγορότερα», έχει δηλώσει ο υπουργός.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα επιτρέψει να εντοπίζονται όχι μόνο οι φορείς που καθυστερούν, αλλά και οι αιτίες πίσω από τις καθυστερήσεις. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα καταστεί ευκολότερη η παρέμβαση όπου απαιτείται, ώστε τα τιμολόγια των ιδιωτών να εξοφλούνται ταχύτερα, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η διοικητική παρακολούθηση της διαδικασίας.

Μειώνονται, αλλά παραμένουν υψηλά, τα «φέσια» του Δημοσίου

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου κινούνται σε τροχιά αποκλιμάκωσης.

Τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 118 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2,646 δισ. ευρώ, έναντι 2,764 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Πρόκειται για τον δεύτερο διαδοχικό μήνα κατά τον οποίο καταγράφεται υποχώρηση των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες.

Ωστόσο, αν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ύψους 629 εκατ. ευρώ, το συνολικό ποσό των οφειλών και εκκρεμοτήτων του Δημοσίου προς τους ιδιώτες ανέρχεται στα 3,275 δισ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εξακολουθεί να εντοπίζεται στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ σημαντικές υποχρεώσεις καταγράφονται επίσης στα ασφαλιστικά ταμεία, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα.

Ειδικότερα:

Νοσοκομεία: Οι οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων προς τους προμηθευτές μειώθηκαν στα 1,235 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, από 1,305 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026.

Ασφαλιστικά ταμεία: Οι υποχρεώσεις υποχώρησαν στα 681 εκατ. ευρώ, έναντι 715 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Μία σημαντική κατηγορία εκκρεμοτήτων συνδέεται με τη διαδικασία απονομής συντάξεων.

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών περιορίστηκαν στα 326 εκατ. ευρώ, από 333 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Νομικά πρόσωπα: Οι υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ, από 243 εκατ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.

«Φρένο» στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Σημαντική μείωση καταγράφηκε και στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Τον Ιούλιο περιορίστηκαν κατά 159 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 629 εκατ. ευρώ, έναντι 788 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Από το συνολικό ποσό, τα 181 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, τα 320 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, τα 121 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και τα 6 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους.

Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος των επιστροφών εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιστροφές συνολικού ύψους 254 εκατ. ευρώ καθυστερούν για περισσότερες από 90 ημέρες.

Από αυτά, τα 161 εκατ. ευρώ δεν έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους, είτε επειδή δεν έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε επειδή δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους φορολογουμένους. Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης χιλιάδων πολιτών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να τους αποδοθούν τα ποσά που δικαιούνται.

Παράλληλα, επιστροφές ύψους 375 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εκκρεμότητα για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.