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Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21:45 - 15 Ιουν 2026

Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές αλλαγές στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών φέρνει η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, το οποίο παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητο από το 2004.

Η συμφωνία, η οποία έλαβε τη Δευτέρα την ομόφωνη έγκριση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής, αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών απέναντι σε προβλήματα όπως οι μεγάλες καθυστερήσεις, οι ακυρώσεις πτήσεων και η άρνηση επιβίβασης, ενώ παράλληλα εισάγει νέες υποχρεώσεις για τις αεροπορικές εταιρείες όσον αφορά τη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Διατηρείται το όριο των τριών ωρών για αποζημίωση

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας αφορά τη διατήρηση του ορίου των τριών ωρών καθυστέρησης, το οποίο ενεργοποιεί το δικαίωμα αποζημίωσης των επιβατών.

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέρριψαν προτάσεις που θα περιόριζαν τα υφιστάμενα δικαιώματα, διασφαλίζοντας ότι οι επιβάτες θα εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση όταν μια πτήση καθυστερεί περισσότερο από τρεις ώρες, ακυρώνεται λιγότερο από δεκατέσσερις ημέρες πριν από την αναχώρηση ή όταν δεν τους επιτρέπεται η επιβίβαση παρά την έγκυρη κράτησή τους.

Το ύψος της αποζημίωσης θα εξακολουθήσει να συνδέεται με την απόσταση της πτήσης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αποζημίωση 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για διαδρομές από 1.500 έως 3.500 χιλιόμετρα και 600 ευρώ για μεγαλύτερες διεθνείς πτήσεις.

Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν κατά 50% την αποζημίωση στις μεγαλύτερες διαδρομές, εφόσον προσφέρουν έγκαιρη επαναδρομολόγηση και η τελική καθυστέρηση άφιξης δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες.

Πότε δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση

Η συμφωνία προβλέπει επίσης συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.

Πρόκειται για καταστάσεις που θεωρούνται έκτακτες και βρίσκονται εκτός του ελέγχου των αερομεταφορέων, όπως φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα, πολεμικές συγκρούσεις, σοβαρά περιστατικά ασφαλείας, απεργίες υπηρεσιών αεροδρομίων ή εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και περιστατικά με ανυπάκουους επιβάτες.

Η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει για πρώτη φορά αναλυτικό κατάλογο τέτοιων εξαιρετικών περιστάσεων, με στόχο να περιοριστούν οι διαφωνίες και οι διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ επιβατών και αεροπορικών εταιρειών.

Ενισχύεται η υποχρέωση φροντίδας προς τους ταξιδιώτες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης και φροντίδας των επιβατών κατά τη διάρκεια πολύωρων καθυστερήσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να παρέχουν αναψυκτικά μετά από δύο ώρες αναμονής, γεύμα μετά την παρέλευση τριών ωρών και, όπου απαιτείται, διαμονή σε ξενοδοχείο για έως και τρεις διανυκτερεύσεις σε περιπτώσεις παρατεταμένων καθυστερήσεων ή ακυρώσεων.

Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών αναμονής για τους ταξιδιώτες, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης επιβατικής κίνησης ή έκτακτων διαταραχών.

Ταχύτερη διαδικασία αποζημίωσης

Σημαντικές αλλαγές εισάγονται και στη διαδικασία υποβολής αιτημάτων αποζημίωσης.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους επιβάτες που επηρεάζονται από καθυστερήσεις ή ακυρώσεις, παρέχοντας σαφείς οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος αποζημίωσης.

Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται εντός τεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του ταξιδιού, με στόχο να μειωθούν οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και να διευκολυνθεί η άσκηση των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών.

Περισσότερη διαφάνεια και προστασία για οικογένειες και ευάλωτους επιβάτες

Η συμφωνία περιλαμβάνει επιπλέον μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και την προστασία ειδικών κατηγοριών επιβατών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση θέσεων σε παιδιά δίπλα στους συνοδούς τους, ενώ ενισχύονται τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και επιβατών που χρειάζονται ειδική βοήθεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Παράλληλα, οι εταιρείες θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τις τελικές χρεώσεις των εισιτηρίων, περιορίζοντας τις αιφνιδιαστικές πρόσθετες επιβαρύνσεις που συχνά εμφανίζονται κατά τη διαδικασία κράτησης.

«Ιστορική» συμφωνία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική νίκη για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, υπογραμμίζοντας ότι το Κοινοβούλιο υπήρξε διαχρονικά ο βασικός υπερασπιστής των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών.

Όπως ανέφερε, οι νέοι κανόνες προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, διαφάνεια και ασφάλεια τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις αεροπορικές εταιρείες, χωρίς να δημιουργούν περιττά διοικητικά βάρη στον κλάδο.

Μετά την ολοκλήρωση των θεσμικών διαδικασιών, το νέο πλαίσιο αναμένεται να αποτελέσει τη σημαντικότερη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων αεροπορικών επιβατών των τελευταίων δύο δεκαετιών, προσαρμόζοντας τους κανόνες στις σύγχρονες ανάγκες των αερομεταφορών και των εκατομμυρίων πολιτών που ταξιδεύουν κάθε χρόνο εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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