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Βογιατζόγλου: Άλμα 24,8% στον τζίρο και επιστροφή στην κερδοφορία το α’ εξάμηνο
Ανακοινώσεις
15:58 - 30 Σεπ 2026

Βογιατζόγλου: Άλμα 24,8% στον τζίρο και επιστροφή στην κερδοφορία το α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom

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Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» («Εταιρεία») ανακοίνωσε την 30η Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και εν γένει του Ομίλου για το πρώτο (Α΄) Εξάμηνο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2026 (01.01.2026 - 30.06.2026). 

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του πρώτου (A΄) Εξαμήνου της χρήσεως 2026 ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 22.525 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,77% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ Εξάμηνο του 2025 (18.054 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 6.595 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 26,80% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2025 (5.201 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.288 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους (54) χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2025. Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 649 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους (951) χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2025, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 490 χιλ. Ευρώ (ζημίες ύψους (990) χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2025).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 16.524 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,40% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ Εξάμηνο 2025 (12.770 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 5.031 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 37,66% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2025 (3.655 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη ύψους 992 χιλ. Ευρώ (ζημιές ύψους (512) χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2025). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 551 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους (1.215) χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2025 ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 416 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους (1.239) χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2025.

Η κρατούσα και οξυμμένη ενεργειακή κρίση, ο κίνδυνος της παγκόσμιας ύφεσης, η αντιστροφή της πτωτικής πορείας των επιτοκίων δανεισμού και οι συνακόλουθες συνθήκες αστάθειας και αβεβαιότητας αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Η απουσία οιασδήποτε άμεσης επιχειρηματικής έκθεσης του Ομίλου, στις γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται σε πολεμικό αναβρασμό (Ρωσία-Ουκρανία και Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Ιράν και της περιοχής των Στενών του Ορμούζ) συνεπάγεται ότι ουδεμία ουσιώδης επίδραση (άμεση ή έμμεση) υφίσταται στην χρηματοοικονομική απόδοση και τα αποτελέσματα εν γένει του Ομίλου από τις προκύπτουσες εξελίξεις.

Οιαδήποτε επίδραση ενδέχεται να είναι μόνο έμμεση και σχετίζεται με το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις διατηρούμενες σε υψηλά επίπεδα πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η κρατούσα κατά την παρούσα χρονική στιγμή γεωπολιτική κρίση, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στο διαθέσιμο εισόδημα και την αγοραστική δύναμη του συνόλου των πελατών του Ομίλου για το έτος 2026.

Εντός του ως άνω αβέβαιου, ρευστού και απαιτητικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνει τις προσπάθειές της, όχι μόνο στη διατήρηση και διασφάλιση της αναπτυξιακής δυναμικής και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου, αλλά και στην προστασία και ενίσχυση των περιθωρίων κερδοφορίας αυτού.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την στρατηγική που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση του Ομίλου προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα προέλθει αφενός μεν από την τρέχουσα αναδιοργάνωση των πωλήσεων όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, αφετέρου δε και ιδίως από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις της Εταιρείας στον τομέα των αυτόματων ρομποτικών αποθηκών. Και κατά την διάρκεια του τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία ενίσχυσε την προσπάθεια διείσδυσης και εδραίωσής της στον χώρο αυτό επενδύοντας τόσο σε νέο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (μηχανικούς μηχανολόγους αυτοματισμών & logisticians) αλλά και σε προγράμματα, όσο και σε συνεργασίες με νέους διεθνείς παρόχους καινοτόμων λύσεων προκειμένου να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο ενδιαφέρον της αγοράς για αυτοματοποίηση των λειτουργιών των κέντρων διανομής και να δύναται ν’ ανταποκριθεί με επάρκεια στο ενδιαφέρον αυτό.

Επισημαίνεται ότι στον τομέα αυτό η Εταιρία έχει ήδη υλοποιήσει και εγκαταστήσει επιτυχώς τέτοιες λύσεις, και έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των εταιρειών ως ένας αξιόπιστος πάροχος, προσβλέπει συνακόλουθα σε σημαντικό μερίδιο της νέας αυτής αγοράς που αναπτύσσεται στην Ελληνική και την ευρύτερη βαλκανική γενικότερα επικράτεια, (και η οποία αγορά υπολείπεται ακόμη σημαντικά σε ρυθμούς ανάπτυξης σύγκριση με την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη).

Η συγκεκριμένη όμως αγορά χαρακτηρίζεται από έργα των οποίων ο ορίζοντας υλοποίησης των κυμαίνεται από 12-15 μήνες, απαιτούν μεγάλα resources σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, software και διεθνείς συνεργασίες καθώς επίσης και δαπάνες αφενός για την εσωτερική εκπαίδευση και αφετέρου για την εξωτερική στην κατεύθυνση ενημέρωσης δυνητικών πελατών και συνακόλουθα η ωρίμανση των εσόδων και κερδών από τα έργα αυτά υστερεί χρονικά σε σχέση με τις εμπροσθοβαρείς δαπάνες που έχει αναλάβει η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και οι οποίες δαπάνες αποτυπώνονται ήδη στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.

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