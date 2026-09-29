ΑΒ Βασιλόπουλος: Επιστροφή στα κέρδη από το 2027 με «μοχλό» το franchise – Επενδύσεις και στόχοι

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο μετασχηματισμός της ΑΒ Βασιλόπουλος, με τη διοίκηση να θέτει ως βασικό ορόσημο την επιστροφή της εταιρείας σε καθαρή κερδοφορία από το 2027. Εν τω μεταξύ, η στρατηγική της αλυσίδας σταθερά στηρίζεται στην περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου franchise, στην αναδιάρθρωση του δικτύου, στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Αναλυτικά, με βάση όσα τόνισε ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας, κατά την παρουσίαση του νέου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στην Ελευσίνα, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι έως το 2028 το δίκτυο θα προσεγγίσει τα 900 καταστήματα, με περίπου 700 να λειτουργούν μέσω συνεργατών franchise και 200 να παραμένουν εταιρικά. Παράλληλα, η ΑΒ διατηρεί τον πήχη των επενδύσεων πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ ετησίως, κατευθύνοντας κεφάλαια σε καταστήματα, νέες υποδομές, logistics, τεχνολογία και ψηφιακές υπηρεσίες.

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αύξηση του αριθμού των σημείων πώλησης. Περιλαμβάνει τη στροφή σε μικρότερα καταστήματα γειτονιάς, την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του fast delivery, την ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και την είσοδο σε νέες κατηγορίες, όπως τα έτοιμα γεύματα για παιδιά.

Στα 2 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2025

Το 2025 αποτέλεσε για την ΑΒ Βασιλόπουλος μια χρονιά κατά την οποία η ανάπτυξη συνδυάστηκε με σημαντικές προσαρμογές στο λειτουργικό της μοντέλο.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2024. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό αποτέλεσμα ενισχύθηκε κατά 2%, στα 27,3 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο διατηρήθηκε στο 1,4% των πωλήσεων. Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία απορρόφησε σημαντικές αυξήσεις κόστους, επιλέγοντας να διαθέσει επιπλέον 12 εκατ. ευρώ σε παρεμβάσεις στις τιμές. Παράλληλα, επιβαρύνθηκε κατά 6,5 εκατ. ευρώ από τις μισθολογικές αυξήσεις, κατά 2,5 εκατ. ευρώ από την άνοδο του κόστους logistics και κατά ακόμη 2 εκατ. ευρώ από λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 24,6%, μειωμένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο επενδυτικό μέτωπο, οι δαπάνες έφτασαν τα 52 εκατ. ευρώ. Περίπου 16 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στο υφιστάμενο δίκτυο, 13 εκατ. ευρώ σε νέα καταστήματα, 9 εκατ. ευρώ σε υποδομές και δράσεις πράσινης ανάπτυξης, 8 εκατ. ευρώ σε νέες τεχνολογίες και 6 εκατ. ευρώ σε αποθήκες και διανομή.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς προστέθηκαν δύο νέα εταιρικά καταστήματα και 46 σημεία franchise.

Το τέλος της αναδιάρθρωσης ανοίγει τον δρόμο για τα κέρδη

Η επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δικτύου. Η μετατροπή εταιρικών καταστημάτων σε franchise προκάλεσε τα προηγούμενα χρόνια έκτακτες επιβαρύνσεις, μεταξύ άλλων λόγω διαγραφών παγίων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη διοίκηση ως μη επαναλαμβανόμενες.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 μετατράπηκαν περίπου 30 εταιρικά καταστήματα σε franchise και το 2025 άλλα 35, ενώ ο ρυθμός των μετατροπών περιορίζεται σημαντικά μέσα στο 2026.

Η διοίκηση εκτιμά, πάντως, ότι ο μετασχηματισμός του δικτύου θα ολοκληρωθεί έως το 2028, ενώ η επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία αναμένεται να προηγηθεί. Σε λειτουργικό επίπεδο, η εταιρεία παραμένει ήδη κερδοφόρα, με περιθώριο 1,4%, και στόχος είναι η σταδιακή ενίσχυση του περιθωρίου καθώς μειώνονται τα έκτακτα κόστη και αποδίδουν οι επενδύσεις σε δίκτυο, τεχνολογία και logistics.

Επένδυση στην Ελευσίνα και σχέδιο για ενιαίο hub logistics

Κομβικό ρόλο στον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας διαδραματίζει το νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στην Ελευσίνα, επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Η εγκατάσταση διαθέτει συνολική επιφάνεια 35.500 τ.μ., 35 ράμπες φορτοεκφόρτωσης και δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων από 24 εκατ. κιβωτίων ετησίως. Από τις εγκαταστάσεις διακινούνται περίπου 6.000 κωδικοί σε 17 κατηγορίες μη τροφίμων, ενώ στη λειτουργία του κέντρου απασχολούνται 160 εργαζόμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες.

Η νέα υποδομή αξιοποιεί τεχνολογίες voice picking, multistore picking και συστήματα πυκνής αποθήκευσης παλετών, με στόχο την ταχύτερη προετοιμασία παραγγελιών και τον περιορισμό των εσωτερικών διαδρομών.

Η επένδυση θα επεκταθεί το 2027, με τη δημιουργία ψυχόμενου χώρου cross-dock περίπου 1.000 τ.μ. και την προσθήκη 11 νέων ραμπών. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η συνδυασμένη διαχείριση φρέσκων προϊόντων και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Παράλληλα, η ΑΒ εξετάζει σε ορίζοντα πενταετίας τη δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου logistics στην Αττική, επιφάνειας τουλάχιστον 100.000 τ.μ. Στόχος είναι να περιοριστούν οι ενδιάμεσες μετακινήσεις και να απλοποιηθεί η τροφοδοσία του δικτύου, καθώς σήμερα οι δραστηριότητες στην Αθήνα είναι κατανεμημένες σε διαφορετικές εγκαταστάσεις.

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε διερευνητικό στάδιο, με την εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου μεγάλης κλίμακας στην Αττική να αποτελεί βασική προϋπόθεση. Η εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως τόνισε, δε, ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας, το κέντρο της Ελευσίνας αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου που αφορά τις υποδομές, την τεχνολογία και το δίκτυο, με στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας, της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας της εταιρείας.

Το franchise στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Το franchise αποτελεί πλέον τον βασικό μοχλό επέκτασης της ΑΒ. Το 2026 το δίκτυο αριθμεί 715 σημεία, εκ των οποίων 230 εταιρικά, 471 franchise και 14 καταστήματα ΕΝΑ. Το 2025 το δίκτυο αριθμούσε 659 καταστήματα, έναντι 624 το 2024.

Η εταιρεία στοχεύει να φτάσει τα 500 καταστήματα franchise έως το τέλος του 2026, ενώ ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προβλέπει περίπου 700 συνεργαζόμενα καταστήματα έως το 2028, σε ένα συνολικό δίκτυο περίπου 900 σημείων.

Η στροφή στο franchise συνδέεται και με την ανάπτυξη μικρότερων καταστημάτων γειτονιάς. Το μοντέλο επιτρέπει στους συνεργάτες να αξιοποιούν τη γνώση της τοπικής αγοράς και να προσαρμόζουν μέρος της προϊοντικής γκάμας στις ανάγκες των καταναλωτών της περιοχής.

Περίπου το 80% των προϊόντων που διαθέτουν οι συνεργάτες προέρχεται από την ΑΒ, ενώ για το υπόλοιπο 20% μπορούν να επιλέγουν τοπικούς ή άλλους προμηθευτές.

Ήδη το franchise αντιστοιχεί περίπου στο 30% των πωλήσεων της εταιρείας, από 25% το 2025. Σε βάθος χρόνου, η διοίκηση εκτιμά ότι η συμμετοχή του μοντέλου μπορεί να πλησιάσει το 50% του συνολικού τζίρου.

Επέκταση του fast delivery

Η διεύρυνση του δικτύου franchise λειτουργεί παράλληλα ως μοχλός για την ανάπτυξη των online πωλήσεων. Μέσω του δικτύου franchise και της Wolt προστέθηκαν περισσότερα από 200 νέα σημεία εξυπηρέτησης, διευρύνοντας τη γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών της ΑΒ.

Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες εξυπηρετούνται σήμερα από ένα Home Shop Center, 40 hubs και περισσότερα από 100 καταστήματα. Το online κανάλι αντιπροσωπεύει περίπου το 4% των συνολικών πωλήσεων, ενώ σχεδόν το 30% των ηλεκτρονικών παραγγελιών πραγματοποιείται μέσω fast delivery.

Επόμενη κίνηση αποτελεί η επέκταση των προνομίων του προγράμματος AB Plus και στις συνεργαζόμενες πλατφόρμες Wolt, e-food, BOX και Skroutz, ώστε οι πελάτες να μπορούν να αξιοποιούν το πρόγραμμα πιστότητας και στις αγορές που πραγματοποιούν μέσω τρίτων εφαρμογών.

Στο 40% ο στόχος για την ιδιωτική ετικέτα

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής αποτελεί και η περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των αποκλειστικών σημάτων της ΑΒ.

Η συμμετοχή τους στις πωλήσεις βρίσκεται σήμερα στο 34%, με στόχο να ανέλθει στο 40% μέσα στην επόμενη τριετία. Για το 2027 προβλέπεται η προσθήκη περίπου 1.000 νέων κωδικών, με έμφαση στα φρέσκα και τυποποιημένα προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, τη βιολογική και υγιεινή διατροφή, τα προϊόντα για βρέφη και παιδιά, αλλά και τις πιο οικονομικές επιλογές.

Η ιδιωτική ετικέτα αποτελεί για την αλυσίδα εργαλείο ενίσχυσης της διαφοροποίησης, αλλά και διατήρησης ανταγωνιστικών τιμών. Παράλληλα, η ΑΒ διαθέτει περίπου 30 εκατ. ευρώ μέσω προσφορών και πόντων του AB Plus, ενώ έχει προχωρήσει σε μειώσεις τιμών σε περίπου 1.000 επώνυμα προϊόντα και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Αυτοματισμοί και ψηφιακός μετασχηματισμός

Η τεχνολογία αποτελεί έναν ακόμη πυλώνα του επενδυτικού σχεδιασμού. Η ΑΒ έχει ήδη εγκαταστήσει περίπου 800 αυτόματα ταμεία σε 195 καταστήματα, ενώ στόχος είναι έως το 2027 να υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα σε όλα τα εταιρικά σημεία. Η συνολική επένδυση για την περίοδο 2024-2027 ανέρχεται σε 11 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ρομποτικές σκούπες καθαρισμού λειτουργούν ήδη σε 25 καταστήματα, με στόχο ο αριθμός τους να φτάσει τα 50 έως το 2027. Η σχετική επένδυση για τη διετία 2026-2027 ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ.

Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση ηλεκτρονικών ετικετών τιμών σε ολόκληρο το δίκτυο, στο πλαίσιο επένδυσης 18 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και η ψηφιακή εξαργύρωση δωροεπιταγών μέσω του AB Plus, με την εταιρεία να εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα περιορίσουν την κατανάλωση χαρτιού κατά περίπου έξι τόνους ετησίως.

Νέα κατηγορία τα παιδικά έτοιμα γεύματα

Στα επόμενα πεδία ανάπτυξης περιλαμβάνεται το έτοιμο φαγητό, μια κατηγορία που εμφανίζει στην αγορά ρυθμό ανάπτυξης περίπου 17%.

Η ΑΒ διαθέτει σήμερα 38 διαφορετικές συνταγές που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τον Άκη Πετρετζίκη, μεταξύ των οποίων τυποποιημένα γεύματα, σάντουιτς και σαλάτες.

Για το 2027 έχει προγραμματιστεί η είσοδος και στα παιδικά έτοιμα γεύματα, με προϊόντα που θα απευθύνονται στις ανάγκες των οικογενειών για γρήγορες και πρακτικές διατροφικές λύσεις.

Στην ίδια λογική εντάσσονται οι προκομμένες και προσυσκευασμένες επιλογές τυριών σε σταθερό βάρος, οι οποίες διατίθενται στην ίδια τιμή με τα αντίστοιχα προϊόντα από τον πάγκο εξυπηρέτησης, καθώς και τα sushi bars με φρέσκια παρασκευή, που λειτουργούν ήδη σε 14 καταστήματα.