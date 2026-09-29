Creta Farms: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA το 2025 – Στα €148,3 εκατ. ο τζίρος

Η Creta Farms συνέχισε και το 2025 την αναπτυξιακή της πορεία, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την εταιρεία, επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά τροφίμων.

Ενισχύει την εμπορική της παρουσία και διευρύνει το χαρτοφυλάκιο

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του 2025 η Creta Farms ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην αγορά αλλαντικών, με τις σειρές Εν Ελλάδι και Tostaki να αποτελούν βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής της. Οι δύο σειρές απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες και κατηγορίες καταναλωτών, καλύπτοντας ένα εύρος επιλογών από την premium κατηγορία έως πιο προσιτές προτάσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στη διεύρυνση του κωδικολογίου των σειρών Εν Ελλάδι και ΧΩΡΙΣ, ενισχύοντας παράλληλα την εμπορική τους υποστήριξη μέσω στοχευμένων ενεργειών επικοινωνίας.

Στην κατηγορία των κατεψυγμένων προψημένων κρεατοσκευασμάτων, η σειρά Εν Ελλάδι Νοστιμιές συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, με την Creta Farms να κατέχει πλέον ηγετική θέση ως προς το μερίδιο αξίας.

Σε ό,τι αφορά τα σημεία πώλησης, η εταιρεία διεύρυνε περαιτέρω την παρουσία της τόσο στο οργανωμένο λιανεμπόριο όσο και στο κανάλι της μαζικής εστίασης (HO.RE.CA.). Ταυτόχρονα, συνέχισε τις επενδύσεις για την ανάπτυξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας, σε συνεργασία με τον Όμιλο Impala, έχοντας πλέον παρουσία σε πλήθος χωρών.

Αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν, σύμφωνα με την εταιρεία, τη συνεχιζόμενη βελτίωση των επιδόσεων της Creta Farms. Παρά τη συνολική υποχώρηση του κλάδου τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση των πωλήσεών της, ενίσχυση της λειτουργικής της κερδοφορίας και σημαντική βελτίωση των ταμειακών ροών.

Παράλληλα, ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση, διατηρώντας την ηγετική της παρουσία στις βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις της Creta Farms ανήλθαν το 2025 σε 148,34 εκατ. ευρώ, έναντι 146,00 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 1,6%. Η εταιρεία διατήρησε παράλληλα την ηγετική της θέση στην κατηγορία των αλλαντικών σε όγκο, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά.

Τα λειτουργικά κέρδη, σε επίπεδο EBITDA, διαμορφώθηκαν σε 7,45 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 7,01 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,3%.

Παράλληλα, η εταιρεία επέστρεψε σε θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, καταγράφοντας κέρδη 131 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών το 2024.

Ισχυρότερες ταμειακές ροές και βελτίωση του δανεισμού

Στα στοιχεία που αποτυπώνουν τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία της Creta Farms περιλαμβάνεται και η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Συγκεκριμένα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 36,5%, φτάνοντας τα 7,23 εκατ. ευρώ, έναντι 5,29 εκατ. ευρώ το 2024.

Ταυτόχρονα, βελτιώθηκε και ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA, ο οποίος υποχώρησε σε 4,91x, από 5,42x το 2024, καταδεικνύοντας τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας.