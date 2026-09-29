AVAX: Η Axia-Alpha ξεκινά κάλυψη με «Buy» – Στα €5,10 η τιμή-στόχος

Την κάλυψη της AVAX ξεκινά η Axia-Alpha Finance, θέτοντας τιμή-στόχο στα €5,10 ανά μετοχή και διατυπώνοντας σύσταση Buy. Η συγκεκριμένη τιμή-στόχος αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 63% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, βασικό στοιχείο της επενδυτικής υπόθεσης για την AVAX αποτελεί η δυνατότητά της να αναλαμβάνει και να ολοκληρώνει μεγάλης κλίμακας έργα υποδομών και ενέργειας εντός χρονοδιαγράμματος, διατηρώντας παράλληλα υψηλά περιθώρια κέρδους.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί επίσης το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, το οποίο προσφέρει ορατότητα στα κέρδη για περίπου τρία χρόνια. Την ίδια ώρα, το θετικό περιβάλλον για την υλοποίηση έργων υποδομών στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση στην Ευρώπη για ενεργειακά και δικτυακά έργα EPC, διαμορφώνει επιπλέον περιθώρια ανάπτυξης για τον όμιλο.

Η Axia-Alpha εκτιμά ότι η αγορά δεν έχει αποτυπώσει ακόμη πλήρως στην αποτίμηση της AVAX την αξία του κατασκευαστικού της βραχίονα. Παράλληλα, θεωρεί ότι δεν έχει αποτιμηθεί στον βαθμό που θα μπορούσε η σημαντική αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, καθώς και των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση εξετάζει νέες ευκαιρίες στον τομέα των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ, ενώ διερευνά και το ενδεχόμενο επανόδου στην αγορά ενέργειας, με έμφαση στα φωτοβολταϊκά έργα και στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας.

Ισχυρότερος ισολογισμός

Με βάση τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής, η καθαρή μόχλευση της AVAX αναμένεται να περιοριστεί αισθητά τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, από 2,1 φορές το 2025 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σε μόλις 0,4 φορές το 2030, καθώς ο δανεισμός μειώνεται, η ρευστότητα ενισχύεται και η μετατροπή των κερδών σε ταμειακές ροές βελτιώνεται.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να αυξηθούν από €48 εκατ. το 2025 σε €75,9 εκατ. το 2030, εξέλιξη που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 9,6%. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να προέλθει κατά κύριο λόγο από την κατασκευαστική δραστηριότητα, ενώ σταδιακά μεγαλύτερη συνεισφορά στα αποτελέσματα θα έχουν και οι παραχωρήσεις.

Ειδικότερα, η Axia-Alpha εκτιμά ότι η συμμετοχή των παραχωρήσεων στο EBITDA του ομίλου θα αυξηθεί από 7% σήμερα σε 23% το 2030. Η μεγαλύτερη συμβολή των παραχωρήσεων, σε συνδυασμό με τη μείωση της μόχλευσης, αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική ευελιξία της AVAX και να της επιτρέψει να προχωρά τόσο σε επιλεκτικές επενδύσεις όσο και σε διατηρήσιμες διανομές προς τους μετόχους.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει, παράλληλα, σταδιακή αύξηση του payout ratio στο 40%, ενώ για το 2027 εκτιμά ότι η μερισματική απόδοση θα διαμορφωθεί στο 3,7%.

Κατασκευές και παραχωρήσεις

Η Axia-Alpha Finance προσδιορίζει τη δίκαιη αξία της AVAX στα €5,10 ανά μετοχή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Sum-of-the-Parts (SoTP). Από την εκτιμώμενη συνολική επιχειρηματική αξία του ομίλου, το 50,7% αποδίδεται στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ οι παραχωρήσεις αντιστοιχούν στο 36,8%.

Σημαντικό μέρος της επενδυτικής επιχειρηματολογίας της χρηματιστηριακής αποτελεί το discount με το οποίο διαπραγματεύεται η AVAX έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών. Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027, η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 8,4 φορές και EV/EBITDA 5,5 φορές, έναντι 14,0 και 6,2 φορών αντίστοιχα για τους peers.

Κατά την Axia-Alpha, το συγκεκριμένο discount δεν αντανακλά τα θεμελιώδη μεγέθη της AVAX, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών, την αυξανόμενη συμβολή των επαναλαμβανόμενων εσόδων, τη συνεχιζόμενη απομόχλευση και τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου.

Η χρηματιστηριακή αναγνωρίζει, πάντως, τους προβληματισμούς που έχουν προκύψει από τις καθυστερήσεις στην κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η τελική χρηματοοικονομική επίπτωση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της καθυστέρησης. Όπως εκτιμά, μια περιορισμένη χρονικά ολίσθηση του έργου δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ουσιαστική μεταβολή των προβλέψεών της.