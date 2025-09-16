Revoil: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς 458.902 ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας που είχε αποφασισθεί κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/9/2023.

Κατά τη διετή διάρκεια του προγράμματος (περίοδος 15/9/2023 – 15/9/2025) η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 458.902 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,0942% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης 1,7492 ευρώ. Η Εταιρεία, σε συνέχεια της από 28.6.2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 προέβη σε πώληση 208.902 ιδίων μετοχών που κατείχε και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 0,95334% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, με τιμή πώλησης 1,70 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 355.133,40 ευρώ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος η Εταιρεία σήμερα κατέχει 250.000 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,1409% του μετοχικού κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης 1,6695 ευρώ.