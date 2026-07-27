Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Αναλυτικά:
Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 6.243.394 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,334% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Όπως έχει ανακοινωθεί ως ανωτέρω, στη λήξη της η Σύμβαση προβλέπει φυσικό διακανονισμό δια του οποίου, την ημερομηνία διακανονισμού, η Τράπεζα θα μεταβιβάσει δια πώλησης στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών τις οποίες αποκτά. Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, οι μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας.