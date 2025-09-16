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Ευρωζώνη: Ήπια άνοδος στη βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο - Στο +0,6% η Ελλάδα
Οικονομία
14:42 - 16 Σεπ 2025

Ευρωζώνη: Ήπια άνοδος στη βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο - Στο +0,6% η Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη κατέγραψε μικρή άνοδο τον Ιούλιο, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι ο κλάδος εμφανίζει ανθεκτικότητα παρά τις συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, αν και η δυναμική παραμένει ασθενική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat την Τρίτη 16/9, η βιομηχανική παραγωγή στις 20 χώρες του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Reuters που προέβλεπαν αύξηση 0,4%.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε άνοδο 0,6% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο. Ωστόσο, σε ετήσια βάση (Ιούλιος 2025 σε σχέση με Ιούλιο 2024), η χώρα μας παρουσίασε πτώση 0,5%, καταδεικνύοντας τη δυσκολία διατήρησης της αναπτυξιακής δυναμικής.

Ετήσια σύγκριση στην Ευρωζώνη

Σε επίπεδο έτους, η βιομηχανική παραγωγή της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 1,8%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για +1,7%, εν μέρει λόγω της σημαντικής αναθεώρησης προς τα πάνω των στοιχείων του Ιουνίου.Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη Γερμανία, η οποία σημείωσε άνοδο 1,5%, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ατμομηχανή της βιομηχανικής παραγωγής. Αντίθετα, Γαλλία και Ισπανία κατέγραψαν αρνητικές επιδόσεις τον ίδιο μήνα.

Τομείς με άνοδο και πτώση - Οι προοπτικές

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στον τομέα της ενέργειας (-2,9%), ενώ η ισχυρότερη άνοδος καταγράφηκε στα καταναλωτικά αγαθά, τόσο διαρκή όσο και μη διαρκή.

Σύμφωνα με τον Diego Iscaro της S&P Global Market Intelligence, τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη PMI μεταποίησης HCOB, αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για ανάκαμψη της μεταποιητικής δραστηριότητας προς τα τέλη του 2025.

«Η πιο υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική στη Γερμανία και οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε όλη την Ευρωζώνη θα λειτουργήσουν θετικά. Ωστόσο, ο αντίκτυπος αυτών των παραγόντων θα γίνει περισσότερο αισθητός από το 2026», πρόσθεσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 14:59
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