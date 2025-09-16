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ΤτΕ - Πρωτογενές πλεόνασμα: Στα 8,1 δισ. ευρώ το οκτάμηνο, 65% άνοδος σε σχέση με πέρυσι
Οικονομία
14:30 - 16 Σεπ 2025

ΤτΕ - Πρωτογενές πλεόνασμα: Στα 8,1 δισ. ευρώ το οκτάμηνο, 65% άνοδος σε σχέση με πέρυσι

Reporter.gr Newsroom
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Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1.723 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.368 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. 

Στα 8,1 δισ. ευρώ, αυξήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (4,9 δισ. ευρώ) σε ταμειακή βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά περίπου 65%, αντανακλά τόσο την αύξηση των φορολογικών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στα 46,7 δισ. ευρώ έναντι 43,3 δισ. ευρώ πέρυσι, όσο και την αύξηση των δαπανών του στα 42,2 δισ. ευρώ από 38,8 δισ. ευρώ, αντιστοίχως.

Το αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1,36 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πλεόνασμα επίσης ύψους 2 δις. ευρώ εμφάνισε ο Κρατικός Προϋπολογισμός έναντι ελλείμματος 929 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τέλος, η δαπάνη για τόκους που κατέβαλε ο Προϋπολογισμός για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους ήταν αυξημένη στα 6,1 δισ. ευρώ έναντι 5,8 δισ. ευρώ πέρυσι.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 14:31
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