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Bloomberg: Η Metlen στην ομάδα εταιρειών με μη δεσμευτικές προσφορές για την Aluminium Dunkerque
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09:04 - 21 Νοε 2025

Bloomberg: Η Metlen στην ομάδα εταιρειών με μη δεσμευτικές προσφορές για την Aluminium Dunkerque

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων American Industrial Partners LP εξετάζει την πώληση της Aluminium Dunkerque Industries France SAS, η οποία λειτουργεί το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με πρόσωπα με γνώση του θέματος τα οποία επικαλείται το Bloomberg.

Η AIP απέκτησε τον έλεγχο της Aluminium Dunkerque το 2021, αφού αγόρασε μη εξυπηρετούμενο χρέος αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που συνδεόταν με το χυτήριο και το χρησιμοποίησε για να αποσπάσει την ιδιοκτησία από την GFG Alliance του Σαντζίβ Γκούπτα, η οποία αντιμετώπιζε τότε σοβαρές δυσκολίες.

Την περίοδο εκείνη, οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας πίεζαν τα εργοστάσια αλουμινίου σε ολόκληρη την Ευρώπη σε βαθιά κρίση.

Η εταιρεία εξετάζει πλέον μια πιθανή πώληση, έπειτα από την ισχυρή οικονομική επίδοση τους τελευταίους μήνες και την υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με την Electricité de France SA νωρίτερα φέτος, ανέφεραν οι πηγές, που ζήτησαν ανωνυμία καθώς οι διαπραγματεύσεις είναι ιδιωτικές.

Εταιρείες όπως η Rio Tinto Group, η Glencore Plc και η Metlen Energy and Metals Plc έχουν ήδη καταθέσει μη δεσμευτικές προσφορές για τη γαλλική εταιρεία, σύμφωνα με ορισμένα από τα πρόσωπα.

Η AIP, η Rio Tinto, η Glencore και η Metlen αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Η συμφωνία με την EDF καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών του εργοστασίου σε ηλεκτρική ενέργεια για περίοδο 10 ετών, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το εργοστάσιο διαθέτει ετήσια παραγωγή 300.000 μετρικών τόνων αλουμινίου και κύκλο εργασιών άνω των €800 εκατ. ($921 εκατ.), σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Το χυτήριο ειδικεύεται στην παραγωγή πλακών αλουμινίου και κραμάτων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταφορών και της συσκευασίας.

Η ζήτηση για αυτά τα προϊόντα έχει υποχωρήσει λόγω της επιβράδυνσης της της επιβράδυνσης της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή, αλλά οι προοπτικές για το αλουμίνιο έχουν βελτιωθεί.

Οι τιμές του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου καταγράφουν άνοδο άνω του 10% φέτος.

Η AIP, η οποία διαχειρίζεται πάνω από $16 δισ. σε κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών, εξετάζει επίσης την εισαγωγή της Aluminium Dunkerque στο χρηματιστήριο ως εναλλακτική λύση έναντι της πώλησης, με το Euronext να αποτελεί πιθανό τόπο εισαγωγής, ανέφερε ένα από τα πρόσωπα.

Οι Goldman Sachs Group Inc., Societe Generale SA και Messier & Associés λειτουργούν ως σύμβουλοι της AIP σχετικά με τις πιθανές επιλογές, σύμφωνα με δύο από τα πρόσωπα. Η Goldman Sachs και η Messier & Associés αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Εκπρόσωπος της Societe Generale δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

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