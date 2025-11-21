Τρεις νέες δημοσκοπήσεις, πολλά κοινά ευρήματα: Η ακρίβεια τσακίζει, η κυβέρνηση αντέχει, αλλά η αυτοδυναμία απέχει

Πολλά παρόμοια ευρήματα είχαν τρεις μεγάλες δημοσκοπήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης (20/11). Η ακρίβεια... θερίζει και προβληματίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ επίσης βλάπτει την εικόνα της κυβέρνησης, αλλά η ΝΔ παραμένει πρώτη και με διαφορά. Μακριά, ωστόσο, από ποσοστά αυτοδυναμίας.

Ξεκινώντας από τη δημοσκόπηση της MRB για το Open, η ακρίβεια (55,9%) και το ύψος των εισοδημάτων (22,9%) είναι τα σημαντικότερα προβλήματα σύμφωνα με τους ερωτώμενους.

Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ;» το 82,2% συνολικά δηλώνει αρνητικά (67% σίγουρα αρνητικά, 15,2% μάλλον αρνητικά).

Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ;» το 77,4% συνολικά δηλώνει αρνητικά (55,4% σίγουρα αρνητικά, 22% μάλλον αρνητικά).

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των συμφωνιών κυβέρνησης – ΗΠΑ για ενεργειακά θέματα το 49,3% συνολικά απαντά θετικά (32,6% μάλλον θετικά, το 16,7% σίγουρα θετικά)

Πρόθεση ψήφου

Η ΝΔ διατηρεί το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 22%, ΠΑΣΟΚ: 10,2%, Ελληνική Λύση: 9%, Πλεύση Ελευθερίας: 7%, ΚΚΕ: 6,6%, ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%, Φωνή Λογικής: 4,5%, ΜέΡΑ 25: 2%, Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%, Νίκη: 2,3%, Νέα Αριστερά: 1,5%.

Εκτίμηση ψήφου

Αντίστοιχα, στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 29,1%, ΠΑΣΟΚ: 13,5%, Ελληνική Λύση: 10,7%, Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%, ΚΚΕ: 8,7%, Φωνή Λογικής: 5,9%, ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%, Νίκη: 3%, ΜέΡΑ 25: 2,6%, Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%, Νέα Αριστερά: 2%.

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Pulse

Το 87% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ δήλωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ακρίβεια και το κόστος ζωής.

Ακόμα κι έτσι, όμως, η ΝΔ δεν απειλείται ως προς την πρωτοκαθεδρία της στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, έχοντας πια για "σύμμαχο" τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ που υπεγράφησαν το τελευταίο διάστημα.

Πρόθεση ψήφου

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,5% (από 24% στην προηγούμενη μέτρηση). Μισή μονάδα κερδίζει και το ΠΑΣΟΚ αλλά παραμένει αρκετά πίσω με 11,5%.

Εκτίμηση

Στην εκτίμηση αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο 30%, ανεβάζοντας τα ποσοστά της σχεδόν δύο μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse. Και πάλι βέβαια παραμένει πολύ μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ, που είναι στη δεύτερη θέση, διαμορφώνεται στις 16 πόσοστιαίες μονάδες, ενώ ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής δείχνουν να παγιώνουν ποσοστό άνω του 3% και να θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για είσοδο στη Βουλή.

Ο δε ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στα χαμηλά, με 6,5%.

Metron Analysis

Τέλος, στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA η αξιολόγηση της κυβέρνησης από τους πολίτες είναι αρνητική, με κορυφαίο πρόβλημα την ακρίβεια.

Ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η δημοσκόπηση της Metron Analysis δείχνει ότι κορυφαίο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια, την οποία αναφέρει το 49% των ερωτηθέντων και ακολουθείται από την οικονομία, που παραπέμπει στο ίδιο εύρος προβλημάτων, ενώ ψηλά παραμένει η κρίση θεσμών. Ενδιαφέρον έχει ότι αυξάνει και το ποσοστό των πολιτών που επικαλούνται και τη διαφθορά ως πρόβλημα.

Το αρνητικό κλίμα στην κοινωνία αποτυπώνεται και στον δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης, που παραμένει αρνητικός, με το πιο αρνητικό κλίμα να είναι στους αγρότες.

Η αξιολόγηση των πολιτών στην κυβέρνηση

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η «βαθμολογία» που παίρνει από τους πολίτες η κυβέρνηση σε όλους σχεδόν τους τομείς της δραστηριότητάς της. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, 79% αρνητικές γνώμες στα θέματα της οικονομίας και ακρίβειας, σε πείσμα των εξαγγελιών στη ΔΕΘ, 73% αρνητική βαθμολογία σε σχέση με τα ζητήματα δημοκρατίας και θεσμών, 70% σε σχέση με τα θέματα καθημερινότητας και ασφάλειας. Μόνο σε σχέση με τα γεωπολιτικά ζητήματα η κυβέρνηση βλέπει να υποχωρούν οι αρνητικές γνώμες στο 49% και κυριως να ανεβαίνουν οι θετικές γνώμες στο 34%.

Όλα αυτά καταλήγουν σε μια συνολικά αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση, με το 71% να κάνει αρνητική αποτίμηση των πεπραγμένων της και μόλις το 23% να κάνει θετική αξιολόγηση, στοιχεία σταθερά σε όλες τις πρόσφατες έρευνες.

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Αρνητική αποτίμηση και της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Όπως και στις προηγούμενες έρευνες της Metron Analysis αποτυπώνεται και σε αυτήν τη δημοσκόπηση το φαινομενικά παράδοξο η κοινωνία να είναι ακόμη πιο δυσαρεστημένη με την απόδοση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ οι αρνητικές γνώμες φτάνουν το 81% και οι θετικές μόλις το 11%.

Πρόθεση ψήφου

Ως προς τους κομματικούς συσχετισμούς και ειδικότερα την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια μικρή άνοδο της συσπείρωσής της, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας, με την αδιευκρίνιστη ψήφο να βρίσκεται στο 11.5%.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει το κόμμα με την υψηλότερη συσπείρωση (75%), όμως έχει διαρροές προς τα δεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό το βάρος της διάσπασης έχει τη μικρότερη συσπείρωση και διαρροές προς την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συσπείρωση 70,2% και διαρροές πρωτίστως προς τη Νέα Δημοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ πάντως διατηρεί προβάδισμα σε όσους αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί και κεντροαριστεροί ενώ η ΝΔ έχει προβάδισμα σε όσους δηλώνουν κεντρώοι, κεντροδεξιοί και δεξιοί. Πιο ισχυρό ακροατήριό της οι κεντροδεξιοί ενώ στους δεξιούς έχει υποχώρηση.

Εκτίμηση ψήφου

Η εκτίμηση ψήφου που κάνουν οι αναλυτές της Metron Analysis δίνει μια μικρή άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στο 29,3%, πάντα κάτω από το «ψυχολογικό όριο» του 30%, αρκετά μακριά δηλαδή από το ένδεχόμενο αυτοδυναμίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει άνοδο στο 6,1% όπως και το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%. Το ΚΚΕ υποχωρεί στο 7.5%, η Ελληνική Λύση στο 10% και η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί τις δυνάμεις της. Ανοδική τάση καταγράφουν ακόμη το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής, ενώ η Νέα Αριστερά εξακολουθεί να απέχει πολύ από το όριο του 3%.

Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής

Οι πολίτες πάντως επιθυμούν πολιτική αλλαγή σε ποσοστό 60% απέναντι στο 39% που επιθυμεί πολιτική σταθερότητα. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση, αλλά και θα επιθυμούσαν στην πλειοψηφίας τους μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση για τη χώρα, ανεξαρτήτως του εάν αυτή τους προσφέρεται στο πολιτικό σκηνικό όπως είναι διαρρυθμισμένο αυτή τη στιγμή. Η διαίρεση πάντως σε αυτό το ερώτημα έχει σαφή πολιτικό χαρακτήρα, καθώς ουσιαστικά μοιράζει τους πολίτες αριστερά και δεξιά του Κέντρου.