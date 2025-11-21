ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι 100 σημαντικότερες εξαγωγικές αγορές της Ελλάδας - Τα 10 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα
Οικονομία
08:03 - 21 Νοε 2025

Οι 100 σημαντικότερες εξαγωγικές αγορές της Ελλάδας - Τα 10 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι εξαγωγές, για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2025, μειώθηκαν συνολικά κατά 4,9% και ανήλθαν μόλις σε 35,58 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές στο ίδιο διάστημα, μειώθηκαν κατά 4,5%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 58,90 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 3,8% και άγγιξε στο εννεάμηνο του 2025 τα 23,32 δισ. ευρώ.

Οι 5 κυριότερες εξαγωγικές αγορές της χώρας μας, με φθίνουσα κατάταξη, είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Κύπρος, η Βουλγαρία και οι ΗΠΑ, όπως ακριβώς ήταν και στο εννεάμηνο του 2024. Στη δεκάδα των κορυφαίων προορισμών που κατευθύνονται τα ελληνικά προϊόντα βρίσκονται η Ρουμανία (6η θέση), το Ην. Βασίλειο (7η), η Ισπανία (8η), η Γαλλία (9η) και η Ολλανδία (10η).

Η Ιταλία εξακολουθεί και κατά το εξεταζόμενο διάστημα του 2025 να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, παρά την πτώση τους κατά 15,8%, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, ενώ η Γερμανία καταλαμβάνει την 2η θέση, παρά την αύξηση των εξαγωγών κατά 6,7%. Η Κύπρος ανέρχεται στην 3η θέση, με ελαφριά υποχώρηση (-2%) και έπεται, η Βουλγαρία καταλαμβάνοντας την 4η με αύξηση 4,1%.

Η πεντάδα των κυριότερων εξαγωγικών αγορών της χώρας μας συμπληρώνεται με τις Η.Π.Α., διατηρώντας μια μικρή αύξηση, της τάξεως του 1,7%.

Στην 6η θέση ανήλθε η Ρουμανία από την 7η που κατείχε στο εννεάμηνο του 2024, λόγω της αύξησης των εξαγωγών προς την εν λόγω χώρα κατά 18,1%, ενώ στην 7η υποχώρησε το Ην. Βασίλειο (από την 6η), λόγω της μείωσης των εξαγωγών κατά 2%. Στην 8η θέση βρίσκεται η Ισπανία (από 9η) και έπεται η Γαλλία, προς την οποία σημειώθηκε ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών (κατά 6,4%), με αποτέλεσμα να κατακτήσει τη 10η θέση από την 9η που κατείχε.

Την πρώτη δεκάδα των κυριότερων προορισμών των ελληνικών εξαγωγών, συμπληρώνει η Ολλανδία, η οποία βρισκόταν στην 15η θέση κατά το προαναφερόμενο διάστημα του 2024.

Πλην της πρώτης δεκάδας των χωρών-πελατών των ελληνικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των εξαγωγών (44,3%) και μεγάλη άνοδο στην κατάταξη της Κίνας (22η θέση από 29η), της Δανίας (25η από 39η) με αύξηση 74,1% και της Ιαπωνίας (32η από 43η) με διεύρυνση κατά 38,7%.

Από την άλλη πλευρά αξιοσημείωτη είναι η υποχώρηση της Σαουδικής Αραβίας (37η από 26η) με πτώση 41,3%, της Σλοβενίας (43η από 23η) με μείωση 63,1% και της Ν.Κορέας (48η από 25η) με συρρίκνωση 65,7% σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2024.

Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, αύξηση σημειώνεται μόνο προς τις Χώρες BRICS (23%), οι οποίες όμως αποτελούν μόλις το 1,9% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (30,5%) που αποτελεί το ισχνό 0,4% του συνόλου, για το εννεάμηνο του 2025.

Πτώση καταγράφεται προς τις σημαντικότερες οικονομικές ενώσεις: προς τον ΟΟΣΑ (-3,8%), προς την Ε.Ε.(27) (-1%), προς την Ευρωζώνη (-5,5%) και προς τις G7 (-2.7%).

Top 10

Όσον αφορά στις κατηγορίες προϊόντων, η μείωση κατά -4,9% προκύπτει από τις πτωτικές τάσεις σε όλους τους κλάδους, με μόνες εξαιρέσεις τον κλάδο των βιομηχανικών προϊόντων (1,8%) και τον κλάδο των αγροτικών προϊόντων (9,2%).

Τα 10 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα στον Κόσμο, για το 9μηνο του 2025 είναι τα ίδια ακριβώς που ήταν και στο περσυνό εννεάμηνο, παρά τις όποιες αυξομειώσεις τους.

Συγκεκριμένα, στην 1η θέση βρίσκονται οι εξαγωγές ελληνικού πετρελαίου, παρά τη μείωσή τους κατά 25,6%, στη 2η θέση οι εξαγωγές φαρμάκων με υποχώρηση κατά 7,6%, στην 3η θέση οι εξαγωγές φύλλων αλουμινίου με αύξηση 16,8%.

Ακολουθούν, στην 4η θέση οι εξαγωγές φέτας-κεφαλοτύρι με αύξηση 9% και την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με αύξηση 3,3%, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024.

Την 6η θέση κατέχουν οι εξαγωγές παρθένου ελαιόλαδου (αύξηση 6,1%), ενώ την 7η θέση καταλαμβάνουν τα ψάρια (αύξηση 13,8%). Την 8η και την 9η θέση τα λαχανικά και οι σωλήνες κάθε είδους, αντιστοίχως, με αύξηση για τα μεν λαχανικά 8,1%, για τους δε σωλήνες 9,2%.

Την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνουν οι εξαγωγές ασφάλτου από πετρέλαιο, με αύξηση 16,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Ο πρόεδρος του ΠΣΕ, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα παραπάνω ανέφερε τα εξής: «Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων εγκαινιάζει μια νέα εποχή πληροφόρησης με την απεικόνιση των 100 σημαντικότερων εξαγωγικών αγορών για την Ελλάδα και των 100 σημαντικότερων εξαγωγικών προϊόντων στον κόσμο.

Το συγκεκριμένο 9μηνο του 2025, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, αναδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η σταθερή θέση και προτίμησή των Ελλήνων εξαγωγέων προς τις χώρες της ΕΕ είναι αδιαπραγμάτευτη. Η αναγκαιότητα διασποράς κινδύνου και η περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών θα προέλθει από την αύξηση τους προς τις Τρίτες Χώρες.

Η εξάρτηση από την ΕΕ, που το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση, θα είναι μικρότερη. Η παραπάνω απεικόνιση αναδεικνύει εμφατικά ότι οι νέες αγορές και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από αυτές θα μας οδηγήσουν σταδιακά στη μείωση του εμπορικού μας ελλείματος».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανατροπή στη Wall: Σημαντικές απώλειες στους δείκτες μετά το «γύρισμα» της μετοχής της Nvidia
Χρηματιστήρια

Ανατροπή στη Wall: Σημαντικές απώλειες στους δείκτες μετά το «γύρισμα» της μετοχής της Nvidia

Σύλληψη ημεδαπού για αρχαιοκαπηλία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας
Ειδήσεις

Σύλληψη ημεδαπού για αρχαιοκαπηλία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας

Επίθεση της Ρωσίας στην Ελλάδα για τις συμφωνίες με την Ουκρανία - Αιχμηρή απάντηση της Αθήνας
Ειδήσεις

Επίθεση της Ρωσίας στην Ελλάδα για τις συμφωνίες με την Ουκρανία - Αιχμηρή απάντηση της Αθήνας

ΣΥΡΙΖΑ για προϋπολογισμό 2026: Η ΝΔ συνεχίζει την υπερφορολόγηση των πολιτών
Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ για προϋπολογισμό 2026: Η ΝΔ συνεχίζει την υπερφορολόγηση των πολιτών

Ψηφίστηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ: Σφοδρή αντιπαράθεση Μαρινάκη - Κωνσταντοπούλου
Πολιτική

Ψηφίστηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ: Σφοδρή αντιπαράθεση Μαρινάκη - Κωνσταντοπούλου

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση: Ο Τραμπ κατηγορεί Δημοκρατικούς για «στασιαστές» &amp; μιλά για θανατική τιμωρία
Ειδήσεις

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση: Ο Τραμπ κατηγορεί Δημοκρατικούς για «στασιαστές» & μιλά για θανατική τιμωρία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Οι εξαγωγές προς ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση το α τρίμηνο του 2026
Ειδήσεις

ΕΕ: Οι εξαγωγές προς ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση το α τρίμηνο του 2026

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα
Υγεία

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019

«Καμπανάκι» για τη γερμανική οικονομία: Βουτιά στις προσδοκίες εξαγωγών
Ειδήσεις

«Καμπανάκι» για τη γερμανική οικονομία: Βουτιά στις προσδοκίες εξαγωγών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:45

Τίρανα: Ανυποχώρητος ο Ράμα για την επένδυση Κούσνερ – «Η Αλβανία δεν πωλείται», απαντούν οι πολίτες

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:25

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό

Πολιτική
02/06/2026 - 21:05

Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% - Από πού παίρνει η Καρυστιανού

Υγεία
02/06/2026 - 21:00

Καμπανάκι από τη Σουηδία: «Αφήστε τα κινητά όταν είστε με τα παιδιά σας» - Οι νέες οδηγίες για τους γονείς

Magazino
02/06/2026 - 21:00

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 20:45

Rheinmetall: Έκλεισε το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο της ιστορίας της με τη Ρουμανία

Πολιτική
02/06/2026 - 20:25

ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: Ο κόσμος «το έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση ΝΔ «κρυφό καμάρι»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 20:10

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 20:01

Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 19:55

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση

Ναυτιλία
02/06/2026 - 19:36

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 19:20

Paramount: Στην Κομισιόν η συμφωνία–μαμούθ των $110 δισ. για την εξαγορά της Warner Bros

Magazino
02/06/2026 - 19:09

Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Ειδήσεις
02/06/2026 - 19:00

ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης της ΕΛ.ΑΣ. για παύση μέτρων προστασίας σε πρώην μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

Magazino
02/06/2026 - 19:00

Chronotopia: Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Γ. & Α. Μαμιδάκη και η Κρήτη μέσα από χιλιάδες φακούς

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/06/2026 - 18:55

Επένδυση €1,9 εκατ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:23

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 18:15

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:12

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Τεχνολογία
02/06/2026 - 18:01

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

Πολιτική
02/06/2026 - 18:00

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 17:50

CrediaBank: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Οικονομία
02/06/2026 - 17:47

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/06/2026 - 17:41

Η Γιούλη Λαρά στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:38

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Σχόλια Αγοράς
02/06/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ