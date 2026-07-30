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ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές
Επιχειρήσεις
12:46 - 30 Ιουλ 2026

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Γιώργος Αλεξάκης
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Σημαντικό ορόσημο στην πορεία ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική στρατηγική και λειτουργία της ENDLESSEC αποτελεί η δημοσιοποίηση της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας. 

Όπως αναφέρεται, η Έκθεση αποτυπώνει τις επιδόσεις, τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο της εταιρείας κατά τα έτη 2024 και 2025, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της για μία υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ENDLESS EC διαμόρφωσε τη Στρατηγική Βιωσιμότητας 2026-2030, η οποία καθορίζει τις βασικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια. Η Στρατηγική βασίστηκε στα αποτελέσματα της πρώτης Αξιολόγησης Διπλής Ουσιαστικότητας της εταιρείας, ενώ η Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI 2021, λαμβάνοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Στο φόντο αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Endless EC, Γιώργος Τρακάκης, δήλωσε:

«Η πρώτη μας Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης αντικατοπτρίζει την ευρύτερη πορεία μετασχηματισμού της ENDLESS EC. Για εμάς, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής μας και του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζουμε τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας μας. Με ορίζοντα το 2030, συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τους στρατηγικούς μας στόχους, επενδύοντας στην παραγωγική μας βάση, στην καινοτομία και στην ενίσχυση της παρουσίας μας στην αγορά. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των καταναλωτών μας, δημιουργώντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, με γνώμονα την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας».

Όπως αναφέρεται, η Έκθεση αναδεικνύει σημαντική πρόοδο για την ENDLESSECστους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα οι κυριότερες επιδόσεις είναι οι εξής:

Μείωση εκπομπών και ενίσχυση των ΑΠΕ

· 46% συνολική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 και Scope 2 βάσει τοποθεσίας) σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019

· Υπολογισμός για πρώτη φορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της αλυσίδας αξίας (Scope 3) για τα έτη 2024 και 2025

· Το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε προήλθε από ανανεώσιμες πηγές μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων

· Υλοποίηση Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA) και Ανθρακικού Αποτυπώματος Προϊόντος (PCF) για βασικές κατηγορίες προϊόντων χάρτου και υγρών απορρυπαντικών.

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Κυκλική οικονομία και υπεύθυνη διαχείριση πόρων

· 33% μείωση των μη επικίνδυνων αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε διάθεση σε σύγκριση με το 2024

· 100% των επικίνδυνων αποβλήτων έλαβε διαχείρισης με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

· 100% των υγρών αποβλήτων υποβλήθηκε σε επεξεργασία εντός της εγκατάστασης πριν από τη διάθεσή του

· 92% των προμηθευτών προϊόντων χάρτου είναι πιστοποιημένοι κατά FSC® και 52% των προμηθευτών φοινικέλαιου κατά RSPO, ενισχύοντας την προμήθεια βιώσιμων πρώτων υλών.

Επένδυση στους ανθρώπους και στην ανάπτυξή τους

· 241 εργαζόμενοι

· 153% αύξηση των ωρών εκπαίδευσης, φτάνοντας τις 3.312 ώρες το 2025

· 100% των εργαζομένων συμμετείχε στην ετήσια διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης και ανάπτυξης.

Διαφορετικότητα, διαφάνεια και υπεύθυνη διακυβέρνηση

· Ένταξη στο United Nations Global Compact, ενισχύοντας τη δέσμευση της εταιρείας στις Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

· 41% των θέσεων ευθύνης καλύπτεται από γυναίκες

· Βελτίωση της μισθολογικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων σε σύγκριση με το 2024

· Μηδενικά περιστατικά διαφθοράς ή μη συμμόρφωσης

· Ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης μέσω της ανάπτυξης νέων πολιτικών και διαδικασιών.

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Δημιουργία αξίας για την οικονομία και την κοινωνία

· €64,7 εκατ. άμεση διανεμηθείσα οικονομική αξία προς τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, το Δημόσιο και την κοινωνία

· 64,4% των δαπανών προμηθειών κατευθύνθηκε σε εγχώριους προμηθευτές στις περιοχές δραστηριοποίησης της Εταιρείας

· Στήριξη των τοπικών κοινωνιών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω συνεργασιών με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, χορηγιών, δωρεών προϊόντων και άλλων πρωτοβουλιών.

Με τη δημοσίευση της πρώτης της Έκθεσης Βιωσιμότητας, η ENDLESS EC, όπως αναφέρεται, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να ενσωματώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της επιχειρηματικής της στρατηγικής, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/07/2026 - 12:50
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