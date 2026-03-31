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THEON: Επίσημα εγκαίνια των εγκαταστάσεων παραγωγής της THEON Belgium στο Zaventem, επεκτείνοντας την ευρωπαϊκή της παρουσία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15:34 - 31 Μαρ 2026

THEON: Επίσημα εγκαίνια των εγκαταστάσεων παραγωγής της THEON Belgium στο Zaventem, επεκτείνοντας την ευρωπαϊκή της παρουσία

Reporter.gr Newsroom
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Η THEON International Plc εγκαινίασε τη θυγατρική της THEON Belgium, η οποία ανήκει κατά 100% στον Όμιλο, καθώς και τις υπερσύγχρονες παραγωγικές της εγκαταστάσεις στο Zaventem, παρουσία του Βέλγου Υπουργού Άμυνας Theo Francken, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή επέκταση της εταιρίας.

Η νέα εγκατάσταση αποτελεί επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ και συνιστά στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της THEON ως κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρίας αμυντικής τεχνολογίας, με αυξανόμενη διεθνή παρουσία και αποδεδειγμένη ικανότητα υποστήριξης μεγάλων πολυεθνικών προγραμμάτων.

Η νέα μονάδα θα παράγει το θερμικό clipon σύστημα IRISC για τις Βελγικές και Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής σύμβασηςπλαισίου OCCAR IRCOD, η οποία υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Η αρχική παραγγελία ανέρχεται σε περίπου €50 εκατ., με ενσωματωμένη προαίρεση περίπου €150 εκατ., και αφορά κυρίως παραδόσεις κατά τα έτη 2026–2027. Η THEON αναμένει την άσκηση όλων των προαιρέσεων.

Μετά την ίδρυση της THEON Belgium στις 29 Ιουλίου 2025, η THEON έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με κορυφαίους βελγικούς κατασκευαστές στους τομείς των ηλεκτροοπτικών, των μεταλλικών κατασκευών και των ηλεκτρονικών. «Η επένδυση αυτή ενισχύει την τοπική παραγωγή, θωρακίζει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας και αυξάνει την ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα, αντανακλώντας τη διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για τη σειρά προϊόντων A.R.M.E.D. Για εμένα προσωπικά, είναι μια στιγμή υπερηφάνειας να επιστρέφω στο Βέλγιο μετά από 25 χρόνια στο εξωτερικό και να συμβάλλω στη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης εγκατάστασης στη χώρα μου», δήλωσε ο Philippe Mennicken, Deputy CEO και Business Development Director της THEON.

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Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, ανέφερε: «Το υψηλής τεχνολογίας παραγωγικό κέντρο της THEON Belgium στο Zaventem συνδυάζει τη βελγική βιομηχανική τεχνογνωσία στις θερμικές και τις ψηφιακές τεχνολογίες με την αποδεδειγμένη ηλεκτροοπτική εξειδίκευση της THEON. Η επένδυσή μας στο Zaventem αναδεικνύει τα οφέλη των κοινών ευρωπαϊκών προμηθειών, που ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ευρώπης, ενώ παράλληλα δημιουργούν βιομηχανική αξία στα κράτημέλη. Αυτό είναι το είδος συνεργασίας που η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει πιο αποφασιστικά, ώστε να ενισχύσει τόσο την αμυντική της ετοιμότητα, όσο και τη βιομηχανική της βάση.»

Ο Theo Francken, Υπουργός Άμυνας του Βελγίου, δήλωσε: «Η επένδυση της THEON στο Zaventem αποτελεί σημαντική προσθήκη στη βιομηχανική αμυντική βάση του Βελγίου. Με την εγκαθίδρυση τοπικής παραγωγικής ικανότητας για το IRISC στο Βέλγιο, η μονάδα αξιοποιεί τις εγχώριες δυνατότητες, ενισχύει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας και συμβάλλει στη στενότερη αμυντική συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

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