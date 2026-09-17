Μητσοτάκης: Το «The Ellinikon» ανήκει σε όλους – Προϋπόθεση για μεγάλα έργα η σταθερότητα

«Το Ελληνικό αποκτά παλμό, αποκτά ζωή, δημιουργείται ένας χώρος ανοικτός για όλους», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA, Οδυσσέας Αθανασίου, δίνοντας το στίγμα για το νέο αθλητικό πάρκο που εγκαινιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (17/9) παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός, με τη σειρά του, είπε:

«Κόβουμε μία σημαντική κορδέλα στο Ελληνικό, σε ένα ολοκαίνουριο αθλητικό κέντρο, ένα έργο που ανήκει σε όλους τους κατοίκους των νοτίων προαστίων αλλά και σε όλους τος κατοίκους της Αττικής».

Παράλληλα, χαρακτήρισε το έργο ένα σημαντικό πνεύμονα για καλύτερη πραγματικότητα και ένα εφαλτήριο για περισσότερες νίκες στους στίβους και στα γυμναστήρια.

Και συμπλήρωσε πως «προστίθεται μία ακόμη ψηφίδα στη μεγαλύτερη ανάπλαση που υλοποιείται στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας την επικράτηση του αύριο απέναντι στο χθες». Τόνισε, δε, ότι πρόκειται για «μία επένδυση που γίνεται πράξη ύστερα από πολλά χρόνια αγκυλώσεων και αδράνειας».

«Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο «σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια», αλλά και υπογραμμίζοντας πως «το έργο αυτό σηματοδοτεί την επικράτηση του αύριο στο χθες».

Επεσήμανε, δε, πως το Sports Park είναι μόνη η αρχή, ενώ αναφερόμενος σε όλα τα έργα στην περιοχή, είπε πως το Ελληνικό παίρνει νέα μορφή και δεν δημιουργείται μια περίκλειστη πόλη, αλλά ένας χώρος για όλους.

Μάλιστα, τόνισε ότι «η επένδυση στον αθλητισμό είναι μια βαθιά κοινωνική επένδυση», ενώ με την ευκαιρία έκανε λόγο και για την αναγέννηση του Τατοΐου ως σημαντικού πολιτιστικού προορισμού στα βόρεια, για τη Διπλή Ανάπλαση στην Αθήνα, για το Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την επικείμενη ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργία των μεγάλων αστικών κέντρων.

«Αντλούμε δύναμη από κάθε υπόσχεση που υλοποιείται», ανέφερε σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση πίστεψε στο έργο του Ελληνικού ακόμη και όταν τα εμπόδια έμοιαζαν ανυπέρβλητα. Χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική, τονίζοντας ότι το έργο ανήκει στους χιλιάδες πολίτες που θα το χρησιμοποιήσουν και θα το απολαύσουν, ενώ συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίησή του.

Ο CEO της LAMDA, από την πλευρά του, ανέφερε ότι το 2027 θα υπάρξει μια ολόκληρη ακολουθία σημαντικών παραδόσεων. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Αθανασίου, στις αρχές του επόμενου έτους θα παραδοθούν αλλά 160 στρέμματα πάρκου και η λίμνη, η μαρίνα, η Riviera Galleria «και το καλοκαίρι του 2027 όλη η παραλιακή θα είναι εντελώς διαφορετικά»

«Αρχές του 2027 θα αρχίσουν να παραδίδονται πρώτες κατοικίες. Από την στιγμή που ένας χώρος γεμίζει από ανθρώπους τότε φεύγει από αυτούς που το σχεδίασαν και ανήκει σε όλους», προσέθεσε ο ίδιος.