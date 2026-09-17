ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης: Το «The Ellinikon» ανήκει σε όλους – Προϋπόθεση για μεγάλα έργα η σταθερότητα
Πολιτική
22:27 - 17 Σεπ 2026

Μητσοτάκης: Το «The Ellinikon» ανήκει σε όλους – Προϋπόθεση για μεγάλα έργα η σταθερότητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Το Ελληνικό αποκτά παλμό, αποκτά ζωή, δημιουργείται ένας χώρος ανοικτός για όλους», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA, Οδυσσέας Αθανασίου, δίνοντας το στίγμα για το νέο αθλητικό πάρκο που εγκαινιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (17/9) παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.  

Ο πρωθυπουργός, με τη σειρά του, είπε:

«Κόβουμε μία σημαντική κορδέλα στο Ελληνικό, σε ένα ολοκαίνουριο αθλητικό κέντρο, ένα έργο που ανήκει σε όλους τους κατοίκους των νοτίων προαστίων αλλά και σε όλους τος κατοίκους της Αττικής».

Παράλληλα, χαρακτήρισε το έργο ένα σημαντικό πνεύμονα για καλύτερη πραγματικότητα και ένα εφαλτήριο για περισσότερες νίκες στους στίβους και στα γυμναστήρια.

Και συμπλήρωσε πως «προστίθεται μία ακόμη ψηφίδα στη μεγαλύτερη ανάπλαση που υλοποιείται στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας την επικράτηση του αύριο απέναντι στο χθες». Τόνισε, δε, ότι πρόκειται για «μία επένδυση που γίνεται πράξη ύστερα από πολλά χρόνια αγκυλώσεων και αδράνειας».

«Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο «σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια», αλλά και υπογραμμίζοντας πως «το έργο αυτό σηματοδοτεί την επικράτηση του αύριο στο χθες».

Επεσήμανε, δε, πως το Sports Park είναι μόνη η αρχή, ενώ αναφερόμενος σε όλα τα έργα στην περιοχή, είπε πως το Ελληνικό παίρνει νέα μορφή και δεν δημιουργείται μια περίκλειστη πόλη, αλλά ένας χώρος για όλους.

Μάλιστα, τόνισε ότι «η επένδυση στον αθλητισμό είναι μια βαθιά κοινωνική επένδυση», ενώ με την ευκαιρία έκανε λόγο και για την αναγέννηση του Τατοΐου ως σημαντικού πολιτιστικού προορισμού στα βόρεια, για τη Διπλή Ανάπλαση στην Αθήνα, για το Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την επικείμενη ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργία των μεγάλων αστικών κέντρων.

«Αντλούμε δύναμη από κάθε υπόσχεση που υλοποιείται», ανέφερε σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση πίστεψε στο έργο του Ελληνικού ακόμη και όταν τα εμπόδια έμοιαζαν ανυπέρβλητα. Χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική, τονίζοντας ότι το έργο ανήκει στους χιλιάδες πολίτες που θα το χρησιμοποιήσουν και θα το απολαύσουν, ενώ συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίησή του.

Ο CEO της LAMDA, από την πλευρά του, ανέφερε ότι το 2027 θα υπάρξει μια ολόκληρη ακολουθία σημαντικών παραδόσεων. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Αθανασίου, στις αρχές του επόμενου έτους θα παραδοθούν αλλά 160 στρέμματα πάρκου και η λίμνη, η μαρίνα, η Riviera Galleria «και το καλοκαίρι του 2027 όλη η παραλιακή θα είναι εντελώς διαφορετικά»

«Αρχές του 2027 θα αρχίσουν να παραδίδονται πρώτες κατοικίες. Από την στιγμή που ένας χώρος γεμίζει από ανθρώπους τότε φεύγει από αυτούς που το σχεδίασαν και ανήκει σε όλους», προσέθεσε ο ίδιος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Πάνω από 900 επενδυτικά σχέδια €3,1 δισ. μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Πάνω από 900 επενδυτικά σχέδια €3,1 δισ. μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου

Ποιους θα δει ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ – Από τη Silicon Valley σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές
Πολιτική

Ποιους θα δει ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ – Από τη Silicon Valley σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές

Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Αρνητικό το αποτύπωμα των εξαγγελιών
Πολιτική

Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Αρνητικό το αποτύπωμα των εξαγγελιών

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Τελικά, είστε με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Τελικά, είστε με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/09/2026 - 22:55

Θεοδωρικάκος: Πάνω από 900 επενδυτικά σχέδια €3,1 δισ. μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου

Ειδήσεις
17/09/2026 - 22:34

Τραμπ: «Σημαντική πρόοδος» στη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία

Πολιτική
17/09/2026 - 22:27

Μητσοτάκης: Το «The Ellinikon» ανήκει σε όλους – Προϋπόθεση για μεγάλα έργα η σταθερότητα

Ειδήσεις
17/09/2026 - 22:19

Σουηδία: Επτά τραυματίες από έκρηξη σε πεδίο βολής 

Πολιτική
17/09/2026 - 22:06

Ποιους θα δει ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ – Από τη Silicon Valley σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές

Magazino
17/09/2026 - 22:00

«Looksmaxxing», «Sunday Scaries» και «Cuffing Season»: Οι νέες λέξεις που μπήκαν στο λεξικό!

Πολιτική
17/09/2026 - 21:58

Πιερρακάκης: Συνάντηση με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό – Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή οικονομία

Πολιτική
17/09/2026 - 21:43

ΣΥΡΙΖΑ: «Καρφιά» κατά Τσίπρα για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος  

Πολιτική
17/09/2026 - 21:26

Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Αρνητικό το αποτύπωμα των εξαγγελιών

Ειδήσεις
17/09/2026 - 21:15

Ο βασιλιάς Κάρολος σε ρόλο διαμεσολαβητή για να μην ξεφύγει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Magazino
17/09/2026 - 21:00

Σχολικές αγορές 2026: Γιατί έγιναν τόσο δύσκολες για τους γονείς;

Ειδήσεις
17/09/2026 - 20:55

Οι ΗΠΑ αρνούνται βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Πολιτική
17/09/2026 - 20:49

Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδυναμία δείχνει 1 στους 3 – Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Πολιτική
17/09/2026 - 20:42

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Τελικά, είστε με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;

Magazino
17/09/2026 - 20:39

Το «South Park» επέστρεψε ως «South America» σατιρίζοντας τον Τραμπ

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 20:11

AKTOR: Συμφωνία με ΔΕΠΑ Εμπορίας για χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 471,1 MW – Επένδυση €370 εκατ.

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Δεύτερη σερί άνοδος με «στήριξη» από Fed και πετρέλαιο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 19:38

Κοινή άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ στη Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Πολιτική
17/09/2026 - 19:29

Αβραμόπουλος: Εθελοντικά στο Βέλγιο για την έρευνα του Qatargate

Ειδήσεις
17/09/2026 - 19:20

Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από τα Ενετικά Τείχη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 19:15

Δείπνο Σαμαρά με επιφανείς δικηγόρους στην Κηφισιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/09/2026 - 19:03

Ronald McDonald House Ελλάς: Πρωτοβουλία στήριξης παιδιών και οικογενειών

Οικονομία
17/09/2026 - 18:59

Σύσκεψη Μαξίμου: Ο Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα πρώτα θετικά στοιχεία για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 18:42

Ξέχασαν παιδιά νηπιαγωγείου σε σχολικό λεωφορείο – Βρέθηκαν μετά από ώρες σε τραγική κατάσταση

Πολιτική
17/09/2026 - 18:33

Μητσοτάκης: Παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από €1,75 – Εξετάζεται μείωση του ΕΦΚ

Ναυτιλία
17/09/2026 - 18:31

CLIA: Αυξανόμενη χρήση καυσίμων εκτός HFO, πρόοδος στην ετοιμότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 18:21

«Έκλεισε» με ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/09/2026 - 18:20

ΔΕΗ: Το πλαίσιο του deal με την Amazon για το data center στη Δυτική Μακεδονία

Πολιτική
17/09/2026 - 18:15

Τσουκαλάς υπόθεση Μαζωνάκη: Η ανάληψη ευθύνης δεν μπορεί να μένει στα λόγια

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 18:09

EEA Civil Society Fund Greece: €14,3 εκ. για τη στήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ