VLCC: Οι Έλληνες πούλησαν στο υψηλό και επενδύουν σε νέα γενιά στόλου

Ισχυρή κινητικότητα σημειώθηκε εκ μέρους των Ελλήνων στην αγορά των VLCC καθώς για μια μεγάλη περίοδο προχώρησαν ρευστοποίηση παλαιότερου τονάζ στο υψηλό της αγοράς και επανεπένδυσαν σε νέα, πιο αποδοτικά πλοία. Στο επίκεντρο των συναλλαγών βρέθηκε η κορεατική Sinokor, η οποία προχώρησε σε μαζικές αγορές VLCC, με σημαντική συμμετοχή Ελλήνων πλοιοκτητών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία οι Έλληνες διαχειριστές αντιπροσώπευαν περίπου το 40% των συνολικών πωλητών VLCC προς τη Sinokor, όταν οι τιμές για δεξαμενόπλοια ηλικίας περίπου 15 ετών κινούνταν τον περασμένο Δεκέμβριο στα επίπεδα των 59–60 εκατ. δολαρίων, με την κορεατική εταιρεία να πληρώνει ακόμη και 10–15% πάνω από τα τότε benchmarks, προκειμένου να εξασφαλίσει μαζικά τονάζ.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την κίνηση είχε η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου η οποία αναδείχθηκε ως ο μεγαλύτερος μεμονωμένος πωλητής καθώς παραχώρησε συνολικά 13 VLCC στη Sinokor, κεφαλαιοποιώντας πλήρως τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς. Αντίστοιχα, η Capital Maritime του Βαγγέλη Μαρινάκη και η TMS Tankers του Γιώργου Οικονόμου προχώρησαν επίσης σε πωλήσεις VLCC προς την κορεατική πλευρά.

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και άλλοι ελληνικοί όμιλοι, όπως οι Kyklades Maritime, Chandris Group, Advantage Tankers και Delta Tankers, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες κινήσεις, αλλά για συντονισμένη τάση στον ελληνόκτητο στόλο.

Οι Έλληνες διαχειριστές εκμεταλλεύτηκαν τις αυξημένες τιμές για παλαιότερα πλοία, μετατρέποντας ώριμα assets σε ρευστότητα. Το επόμενο βήμα είναι ήδη σε εξέλιξη, επανεπένδυση σε νέα, ενεργειακά αποδοτικά πλοία που ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Dynacom, η οποία έχει προχωρήσει σε παραγγελίες άνω των 20 νέων VLCC, ενώ παράλληλα έχει συμβασιοποιήσει εννέα νέα suezmax δεξαμενόπλοια στα ναυπηγεία Hengli Shipbuilding στην Κίνα. Οι παραδόσεις αυτών των πλοίων αναμένονται να ξεκινήσουν από το δεύτερο εξάμηνο του 2028.

Από την πλευρά της, η Sinokor αξιοποίησε τη συγκυρία για να συγκροτήσει έναν από τους ισχυρότερους στόλους VLCC διεθνώς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της BRS Group, η εταιρεία πέτυχε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει κρίσιμη μάζα, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά μεταφοράς αργού πετρελαίου.