Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν
09:41 - 18 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν τη Δευτέρα (18/5), καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις αναζωπυρωμένες γεωπολιτικές εντάσεις μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να «κινηθεί άμεσα, γρήγορα», εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πιθανές διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Πιο αναλυτικά, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (17/5) ότι «ο χρόνος μετρά αντίστροφα» για το Ιράν και προειδοποίησε πως «δεν θα απομείνει τίποτα» αν δεν ληφθούν σύντομα μέτρα, προσθέτοντας ότι «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΙΕΖΕΙ!». Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποια βήματα επιθυμούσε να κάνει το Ιράν ούτε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,45% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 8,505.30 μονάδες.

Την ίδια ώρα, στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 1,08% στις 60,747.00 μονάδες, ενώ ο Topix κινήθηκε 0,78% χαμηλότερα.

Στο ίδιο φόντο, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,56% στις 25,558.50 μονάδες, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε πτώση 0,77%. Ο Taiex της Ταϊβάν έχασε 0,96%.

Παράλληλα, ο ινδικός δείκτης Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,72% στις 23,474.00 μονάδες.

Στον αντίποδα, ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,30% κλείνοντας στις 7,515.99 μονάδες, ανακτώντας τις αρχικές απώλειες της συνεδρίασης.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι αποδόσεις του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκαν πάνω από 9 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 2,793%, επεκτείνοντας το ξεπούλημα που προκλήθηκε από την άνοδο των παγκόσμιων αποδόσεων ομολόγων, καθώς εντείνονταν οι φόβοι για τον πληθωρισμό.

