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ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
11:55 - 27 Ιουλ 2026

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Αναλυτικό Υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων και τη θωράκιση της εγχώριας μεταποίησης, κατέθεσε στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ).

Το υπόμνημα παρέδωσε στον Υφυπουργό ο Πρόεδρος του ΣΒΑΠ, Σταύρος Θεοδωρόπουλος την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.

Σε μια περίοδο όπου το αυξημένο κόστος διαβίωσης, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι διεθνείς αναταράξεις επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και δοκιμάζουν τα νοικοκυριά, ο ΣΒΑΠ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Οι 5 άξονες των προτάσεων:

  • Άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων: Για να αναπληρωθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων απέναντι στην ακρίβεια, ο ΣΒΑΠ προτείνει την αύξηση του αφορολόγητου ορίου των διατακτικών σίτισης από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα, με αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή βάσει του πληθωρισμού στα τρόφιμα.

Παράλληλα, ζητά την αύξηση και τη μετατροπή σε πραγματικό αφορολόγητο του ετήσιου ορίου παροχών σε είδος (από τα 300 ευρώ στα 1.000 ευρώ), δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να στηρίξουν έμπρακτα το προσωπικό τους χωρίς ασφαλιστικές επιβαρύνσεις.

  • Κοινωνικές υποδομές στα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης: Για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των εργαζομένων στις βιομηχανικές περιοχές, προτείνεται η επέκταση των υπερεκπτώσεων δαπανών (200%-300%) για τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν κοινές υποδομές.

Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν έργα πολιτικής προστασίας και περιβάλλοντος (πυρασφάλεια, βιολογικοί καθαρισμοί), αλλά και κρίσιμες κοινωνικές δομές: βρεφονηπιακούς σταθμούς εντός των Πάρκων για τη στήριξη της εργαζόμενης μητέρας, Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών & Τηλεϊατρικής με αγορά κοινού ασθενοφόρου, καθώς και ειδικά δρομολόγια λεωφορείων για τη μεταφορά του προσωπικού.

  • Μέτρα για την ανακοπή της φυγής στελεχών στο εξωτερικό και προσέλκυση νέου προσωπικού: Ο ΣΒΑΠ εισηγείται τη θέσπιση αυτοτελούς φορολόγησης 15% στα ετήσια πριμ παραγωγικότητας (μπόνους), την απλοποίηση του πλαισίου για τα δικαιώματα απόκτησης μετοχών, καθώς και τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές).
  • Θεσμοθέτηση ταχείας απόσβεσης των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό εντός τριετίας (στα πρότυπα της «Έκθεσης Πισσαρίδη»), ώστε να δοθεί άμεση ώθηση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των εργοστασίων.
  • Αναπτυξιακά κίνητρα για νέες επενδύσεις: Για τη διασφάλιση ενός σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προτείνεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού έως και 50% των αδιανέμητων κερδών με υποχρέωση επανεπένδυσης εντός 3 ετών σε εξοπλισμό ή έρευνα.

Επιπλέον, ζητείται η θεσμοθέτηση ρήτρας φορολογικής σταθερότητας (Tax Lock) 10ετίας με συντελεστή 15% για μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις άνω των 5 εκατ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΑΠ, Σταύρος Θεοδωρόπουλος, δήλωσε: «Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αποτελεί μια επένδυση στην κοινωνική συνοχή και στην εθνική μας ανταγωνιστικότητα. Η αύξηση των ορίων των διατακτικών σίτισης, η παροχή υπερεκπτώσεων για κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές στα Επιχειρηματικά Πάρκα, καθώς και οι στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επενδύσεις και το στελεχιακό μας δυναμικό, αποτελούν ένα ρεαλιστικό, ολοκληρωμένο πεδίο κοινής δράσης προς όφελος της παραγωγικής βάσης της χώρας».

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