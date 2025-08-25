ΕΚΤΕΡ: Υπέγραψε σύμβαση έργου για το «MARINA RESIDENCES» αξίας €645.428

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 υπέγραψε σύμβαση έργου με την εταιρεία ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π..

Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση πρόδρομων εργασιών για το έργο «MARINA RESIDENCES», περιλαμβάνοντας την προετοιμασία ζώνης 8 μ. για τη φύτευση 83 ψηλών δέντρων στα όρια με τον Riviera Tower, τις εκσκαφές, τις σκυροδετήσεις, την ενσωμάτωση Η/Μ στις κολυμβητικές δεξαμενές του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την κατασκευή Υ/Σ ΔΕΔΔΗΕ.

Η συμβατική αμοιβή ορίστηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 645.428,44 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ενώ η προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης έχει οριστεί για τις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε., είτε αμιγώς είτε μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες, ανέρχεται σε 98,71 εκατ. ευρώ.